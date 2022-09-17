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  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Эребру
5:2
Конец матча
Вестерос
0'
14' Желтая карточка
Alex Douglas
20' Вторая желтая карточка
Alex Douglas
0:0
21' Не забитый пенальти
Хамад Илоан
1:0
21' Гол
Хамад Илоан
2:0
23' Гол
Ясин Ахмед
2:1
26' Гол
Йоханссон Саймон
2:2
32' Гол
Viktor Granath
33' Желтая карточка
Viktor Granath
3:2
46' Гол
Ясин Ахмед
46' Желтая карточка
Фагерстрём Антон
67' Желтая карточка
Сегер Давид
4:2
84' Гол
Christian Moses
85' Желтая карточка
Christian Moses
87' Желтая карточка
Dusan Jajic
5:2
90' Гол
Вальгейрссон Вальгейр
90'+7
20
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
6
Хьертстранд
Бенджамин
26
Андрессон
Аксель
90
Густавссон
Даниэль
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
77
Кустович
Кевин
16
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
7
Ясин
Ахмед
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
5
Дегерлунд
Маркус
7
Рибейро
Педро
III
8
Daniel
Ask
11
Гефверт
Симон
15
Эдлунд
Олле
2
Herman
Magnusson
20
Гамбош
Мартин
14
Viktor
Granath
6
Йоханссон
Саймон
Эребру
3-5-2
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Эребру
Вестерос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамад Илоан 6 (2) 0.25
Миллескуг Ноэль 4 0.17
Ясин Ахмед 3 0.13
Бьорндал Эрик 3 0.13
Тиль Венсан 2 0.08
Андрессон Аксель 2 0.08
Валкер Кевин 1 0.04
Густавссон Даниэль 1 0.04
Christian Moses 1 0.04
Экани Виктор 1 0.04
Ларссон Джейк 1 0.04
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Моро Насиру 1 0.04
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Хьертстранд Бенджамин 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сегер Давид 0 0
Olatomi Olaniyan 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 20 (2) 0.83
Йоханссон Саймон 6 0.25
Dusan Jajic 2 0.08
Daniel Ask 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Эдлунд Олле 1 0.04
Max Larsson 1 0.04
Проделль Виктор 1 0.04
Рибейро Педро III 1 (1) 0.04
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.04
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Гамбош Мартин 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сегер Давид 6 0
Андрессон Аксель 5 0
Ларссон Джейк 3 1
Моро Насиру 3 1
Бьорндал Эрик 4 0
Валкер Кевин 3 0
Хамад Илоан 3 0
Ясин Ахмед 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Экани Виктор 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Christian Moses 1 0
Хьертстранд Бенджамин 1 0
Тиль Венсан 1 0
Кустович Кевин 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 3 1
Рибейро Педро III 4 0
Dusan Jajic 4 0
Раск Теодор 4 0
Alex Douglas 2 1
Гефверт Симон 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Viktor Granath 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
5
36%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
2
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

15
25
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
4
27%
10
40%
76-90

Забито

11
22
8 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
4
36%
4
18%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
18%
7
32%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
7
50%
2
10%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
4
29%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
7%
6
29%
76-90

Забито

28
36
13 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
6
21%
5
14%
1-15
4
14%
9
25%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
8
29%
9
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

29
46
19 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 23
9
31%
4
9%
1-15
7
24%
4
9%
16-30
3
10%
8
17%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
0
0%
5
11%
61-75
5
17%
16
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2
Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0
Вестерос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1
Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 24 16 3 5 53 - 25 51
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 23 11 7 5 40 - 27 40
5. Треллеборг 23 10 6 7 38 - 37 36
6. Сковде АИК 23 9 7 7 30 - 32 34
7. Сирианска Эскильстуна 23 10 3 10 42 - 36 33
8. Эребру 24 9 4 11 27 - 30 31
9. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
12. Норрбю 23 7 6 10 26 - 35 27
13. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
14. Эргрюте 24 5 9 10 32 - 37 24
15. Эстерсунд 24 5 7 12 25 - 38 22
16. Далкурд 24 6 3 15 24 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 12 7 1 4 26 - 17 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
6. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
7. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
9. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
10. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
11. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
12. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
15. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Эргрюте 12 2 5 5 17 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 7 2 3 27 - 14 23
2. Браге 11 6 4 1 22 - 14 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Viktor Granath получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Йоханссон Саймон бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Ясин Ахмед бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Хамад Илоан бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Хамад Илоан пробил пенальти, но не смог забить!
    • 20'
      Alex Douglas получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      20'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Alex Douglas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 5:2 Вестерос онлайн

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