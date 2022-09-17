0'
14' Желтая карточкаAlex Douglas
20' Вторая желтая карточкаAlex Douglas
0:0
21' Не забитый пенальтиХамад Илоан
1:0
21' ГолХамад Илоан
2:0
23' ГолЯсин Ахмед
2:1
26' ГолЙоханссон Саймон
2:2
32' ГолViktor Granath
33' Желтая карточкаViktor Granath
3:2
46' ГолЯсин Ахмед
46' Желтая карточкаФагерстрём Антон
67' Желтая карточкаСегер Давид
4:2
84' ГолChristian Moses
85' Желтая карточкаChristian Moses
87' Желтая карточкаDusan Jajic
5:2
90' ГолВальгейрссон Вальгейр
90'+7
Ход матча
14'
20'
21'
0:0
21'
1:0
23'
2:0
26'
32'
2:2
33'
46'
3:2
46'
67'
84'
85'
87'
90'
30
Samuel
Dahl
11
Хамад
Илоан
16
Сегер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
31 Max Larsson
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эребру
Вестерос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамад Илоан
|6 (2)
|0.25
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.17
|Ясин Ахмед
|3
|0.13
|Бьорндал Эрик
|3
|0.13
|Тиль Венсан
|2
|0.08
|Андрессон Аксель
|2
|0.08
|Валкер Кевин
|1
|0.04
|Густавссон Даниэль
|1
|0.04
|Christian Moses
|1
|0.04
|Экани Виктор
|1
|0.04
|Ларссон Джейк
|1
|0.04
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Моро Насиру
|1
|0.04
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
|Olatomi Olaniyan
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|20 (2)
|0.83
|Йоханссон Саймон
|6
|0.25
|Dusan Jajic
|2
|0.08
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Эдлунд Олле
|1
|0.04
|Max Larsson
|1
|0.04
|Проделль Виктор
|1
|0.04
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.04
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.04
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Гамбош Мартин
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сегер Давид
|6
|0
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Моро Насиру
|3
|1
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Хамад Илоан
|3
|0
|Ясин Ахмед
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Кустович Кевин
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|3
|1
|Рибейро Педро III
|4
|0
|Dusan Jajic
|4
|0
|Раск Теодор
|4
|0
|Alex Douglas
|2
|1
|Гефверт Симон
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Viktor Granath
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
12%
1
7%
1-15
3
18%
5
36%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
6
35%
2
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
15
25
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
4
27%
10
40%
76-90
Забито
11
22
8 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
4
36%
4
18%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
2
18%
7
32%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
7
50%
2
10%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
4
29%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
7%
6
29%
76-90
Забито
28
36
13 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
6
21%
5
14%
1-15
4
14%
9
25%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
8
29%
9
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
29
46
19 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 23
9
31%
4
9%
1-15
7
24%
4
9%
16-30
3
10%
8
17%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
0
0%
5
11%
61-75
5
17%
16
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0 Васалунд - Эребру 0:1 Утсиктенс - Эребру 1:2
Эребру - Сковде АИК 0:1 Эстер - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Эребру - Браге 1:3 Эребру - Утсиктенс 2:0 Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0
Вестерос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1
Хальмстад - Вестерос 1:1 Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|24
|16
|3
|5
|53 - 25
|51
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|23
|11
|7
|5
|40 - 27
|40
|5.
|Треллеборг
|23
|10
|6
|7
|38 - 37
|36
|6.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|23
|10
|3
|10
|42 - 36
|33
|8.
|Эребру
|24
|9
|4
|11
|27 - 30
|31
|9.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|12.
|Норрбю
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|13.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|14.
|Эргрюте
|24
|5
|9
|10
|32 - 37
|24
|15.
|Эстерсунд
|24
|5
|7
|12
|25 - 38
|22
|16.
|Далкурд
|24
|6
|3
|15
|24 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|1
|4
|26 - 17
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|6.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|9.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|12.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|15.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Эргрюте
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|4
|1
|22 - 14
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7