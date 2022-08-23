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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Шальке 04

История личных встреч

Боруссия Д
Шальке 04

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:4
Б
3:0
Б
4:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б
2:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
С
0:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ройс Марко 2 0.33
Брандт Юлиан 1 0.17
Мукоко Юссуфа 1 0.17
Модест Антони 1 0.17
Геррейро Рафаэль 1 0.17
Вольф Мариус 1 0.17
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.17
Эзкан Салих 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.5
Дрекслер Доминик 1 0.17
Теродде Симон 1 0.17
Полтер Себастьян 1 0.17
Саласар Родриго 1 0.17
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Модест Антони 1 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Вольф Мариус 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 1 1
Бюльтер Мариус 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
1
25%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1
Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6. Майнц Заявка 6 3 1 2 6 - 9 10
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Боруссия М Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
13. Шальке 04 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
14. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
15. Герта Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Майнц Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Герта Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Герта Уремович Филип 1 3
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Вердер Пипер Амос 4
Байер Л Баккер Митчел 1 2
Кёльн Килиан Лука 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 16 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Боруссия Д 93.9% (46)
    X 4.1% (2)
    Шальке 04 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Шальке 04
    5.40
    5.85
    7.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Шальке 04

    Исход игры
    Боруссия Д
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Шальке 04
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    51.02% (25)
    Нет
    48.98% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    40% (20)
    2:1 Боруссия Д
    28% (14)
    3:1 Боруссия Д
    14% (7)
    4:1 Боруссия Д
    4% (2)
    1:0 Боруссия Д
    4% (2)
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    Боруссия Д
    Шальке 04
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