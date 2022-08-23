Стадион: Сигнал Идуна Парк
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Шальке 04
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ройс Марко
|2
|0.33
|Брандт Юлиан
|1
|0.17
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.17
|Модест Антони
|1
|0.17
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.17
|Вольф Мариус
|1
|0.17
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.17
|Эзкан Салих
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.5
|Дрекслер Доминик
|1
|0.17
|Теродде Симон
|1
|0.17
|Полтер Себастьян
|1
|0.17
|Саласар Родриго
|1
|0.17
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|1
|1
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
1
25%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1
Шальке 04
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|Байер Л
|Баккер Митчел
|1 2
|Кёльн
|Килиан Лука
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Шальке 04
Исход игры
Боруссия Д
94% (47)
Ничья
4% (2)
Шальке 04
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
51.02% (25)
Нет
48.98% (24)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
40% (20)
2:1 Боруссия Д
28% (14)
3:1 Боруссия Д
14% (7)
4:1 Боруссия Д
4% (2)
1:0 Боруссия Д
4% (2)
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