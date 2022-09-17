Стадион: Боруссия Парк
3:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолХофманн Йонас
25' Желтая карточкаКампль Кевин
2:0
35' ГолХофманн Йонас
52' Желтая карточкаВайгль Юлиан
3:0
53' ГолБенсебаини Рами
66' Желтая карточкаШтиндль Ларс
66' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
90'+4
Ход матча
10'
1:0
25'
35'
2:0
52'
53'
3:0
66'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
РБ Лейпциг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|3
|0.43
|Хофманн Йонас
|3
|0.43
|Бенсебаини Рами
|2
|0.29
|Плеа Алассан
|1 (1)
|0.14
|Эльведи Нико
|1
|0.14
|Штиндль Ларс
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4 (1)
|0.57
|Орбан Вилли
|2
|0.29
|Вернер Тимо
|1
|0.14
|Собослаи Доминик
|1
|0.14
|Айдара Амаду
|1
|0.14
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|4
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Вернер Тимо
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0
Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 6
|12
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 10
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|11.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
Прогнозы на матч Боруссия М 3:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия М
33.6% (40)
Ничья
39.5% (47)
РБ Лейпциг
26.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
86.21% (100)
Нет
13.79% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (33)
2:1 Боруссия М
21% (25)
1:2 РБ Лейпциг
17.6% (21)
2:2 Ничья
10.1% (12)
1:0 Боруссия М
8.4% (10)
2:3 РБ Лейпциг
3.4% (4)
0:1 РБ Лейпциг
2.5% (3)
3:1 Боруссия М
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!