Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

42' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

35' Тюрам Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Собослаи Доминик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Йошко Гвардиол успешно блокирует удар.

29' Собослаи Доминик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Андре Силва нанес удар головой, но Янн Зоммер спокойно отбил мяч.

27' Йошко Гвардиол наказан за толчок Тюрам Маркус

27' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Оооо... вот это был удар! Андре Силва должен был забить с этой позиции.

25' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Андре Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Йошко Гвардиол выиграл воздушное противоборство у Штиндль Ларс

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Йошко Гвардиол нанес удар головой, но Янн Зоммер спокойно отбил мяч.

13' Собослаи Доминик пробует нанести удар издали, но Янн Зоммер держит все под контролем

13' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Хофманн Йонас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

10' Тюрам Маркус нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

10' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Эльведи Нико нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Тюрам Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Фридрих Марвин пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

1' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.