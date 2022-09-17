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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Боруссия М
3:0
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
10' Гол
Хофманн Йонас
25' Желтая карточка
Кампль Кевин
2:0
35' Гол
Хофманн Йонас
52' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
3:0
53' Гол
Бенсебаини Рами
66' Желтая карточка
Штиндль Ларс
66' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
90'+4

Ход матча

10'
Хофманн Йонас
1:0
25'
 
Кампль Кевин
35'
Хофманн Йонас
(Тюрам Маркус)
2:0
46'
 
Вернер Тимо
Форсберг Эмиль
46'
 
Шлагер Ксавер
Айдара Амаду
52'
Вайгль Юлиан
 
53'
Бенсебаини Рами
(Штиндль Ларс)
3:0
66'
Штиндль Ларс
 
66'
 
Хенрихс Бенджамин
67'
 
Поульсен Юссуф
Андре Силва
80'
 
Новоа Уго
Хенрихс Бенджамин
82'
Вольф Ханнес
Штиндль Ларс
 
86'
Херрманн Патрик
Вольф Ханнес
 
90'
Нгуму Натан
Тюрам Маркус
 
90'
Янчке Тони
Вайгль Юлиан
 
90'
Лайнер Штефан
Хофманн Йонас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Боруссия М 33.6% (40)
X 39.5% (47)
РБ Лейпциг 26.9% (32)
+1
выиграет Боруссия М, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
8
Вайгль
Юлиан
23
Хофманн
Йонас
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
17
Собослаи
Доминик
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
19
Андре
Силва
Боруссия М
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
3:1
Б
4:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 3 0.43
Хофманн Йонас 3 0.43
Бенсебаини Рами 2 0.29
Плеа Алассан 1 (1) 0.14
Эльведи Нико 1 0.14
Штиндль Ларс 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Итакура Ко 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 (1) 0.57
Орбан Вилли 2 0.29
Вернер Тимо 1 0.14
Собослаи Доминик 1 0.14
Айдара Амаду 1 0.14
Ольмо Дани 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херрманн Патрик 2 0
Коне Куадио 2 0
Итакура Ко 0 1
Штиндль Ларс 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Плеа Алассан 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Скалли Джозеф 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 4 0
Кампль Кевин 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Собослаи Доминик 0 1
Вернер Тимо 1 0
Сорлот Александр 1 0
Раум Давид 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
10%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0
Тевтония Оттензен - РБ Лейпциг 0:8 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
2. Унион Берлин Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
3. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Бавария Заявка 7 3 3 1 19 - 6 12
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Майнц Заявка 7 3 2 2 7 - 10 11
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
11. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
12. РБ Лейпциг Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
15. Байер Л Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
17. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
2. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
11. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Боруссия М: 47%, РБ Лейпциг: 53%.
  • 93'
    Боруссия М контролирует мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Боруссия М
  • 92'
    Кампль Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Боруссия М 33.6% (40)
    X 39.5% (47)
    РБ Лейпциг 26.9% (32)
    +1
    выиграет Боруссия М, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия М 3:0 РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия М 3:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Боруссия М
    33.6% (40)
    Ничья
    39.5% (47)
    РБ Лейпциг
    26.9% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (100)
    Нет
    13.79% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (33)
    2:1 Боруссия М
    21% (25)
    1:2 РБ Лейпциг
    17.6% (21)
    2:2 Ничья
    10.1% (12)
    1:0 Боруссия М
    8.4% (10)
    2:3 РБ Лейпциг
    3.4% (4)
    0:1 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
    3:1 Боруссия М
    2.5% (3)
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