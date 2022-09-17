Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 47500
1:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолРоде Себастьян
31' Желтая карточкаКаразор Атакан
53' Желтая карточкаМавропанос Константинос
0:2
55' ГолКамада Даити
1:2
79' ГолТомаш Тьягу
1:3
88' ГолЯкич Кристиян
90'+5
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
6'
0:1
31'
55'
0:2
79'
1:2
88'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
21
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
24
Соса
Борна
14
Мвумпа
Силас
35
Тута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
-
22 Фюрих КрисЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штуттгарт
Айнтрахт Фр
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюрих Крис
|2
|0.29
|Мвумпа Силас
|1
|0.14
|Эндо Ватару
|1
|0.14
|Томаш Тьягу
|1
|0.14
|Ахамада Науиру
|1
|0.14
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.14
|Калайджич Саша
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
|Мавропанос Константинос
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|4
|0.57
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.29
|Роде Себастьян
|2
|0.29
|Тута
|1
|0.14
|Гётце Марио
|1
|0.14
|Соу Джибриль
|1
|0.14
|Якич Кристиян
|1
|0.14
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.14
|Борре Рафаэль
|1 (1)
|0.14
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Борна
|3
|0
|Каразор Атакан
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Пеллегрино Матараццо
|1
|1
|Ито Хироки
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Пфайффер Лука
|0
|1
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибриль
|4
|0
|Тута
|1
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
50%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
40%
4
31%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0
Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 6
|12
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 10
|11
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 10
|9
|11.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|14 - 3
|7
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Вердер
|Пипер Амос
|5
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|РБ Лейпциг
|Хенрихс Бенджамин
|4
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр
Исход игры
Штуттгарт
25.6% (31)
Ничья
49.6% (60)
Айнтрахт Фр
24.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
92.24% (107)
Нет
7.76% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (52)
2:1 Штуттгарт
19% (23)
1:2 Айнтрахт Фр
18.2% (22)
2:2 Ничья
5.8% (7)
1:0 Штуттгарт
5% (6)
0:1 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
2:3 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!