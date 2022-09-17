Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Якич Кристиян выиграл воздушное противоборство у Лилиан Эглофф.

87' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Тактическая замена. Антон Вальдемар уходит с поля и его заменяет Thomas Kastanaras

86' Камада Даити навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

83' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дика Эван получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Забив гол, Штуттгарт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

79' Г О О О О Л - Тиаго Томас наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

79' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Удар от ворот произведет Штуттгарт

78' Оооо... вот это был удар! Борре Рафаэль должен был забить с этой позиции.

78' Борре Рафаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Тута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Кнауфф Ансгар нанес удар головой, но Флориан Мюллер спокойно отбил мяч.

76' Камада Даити навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Якич Кристиян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Лилиан Эглофф выиграл воздушное противоборство у Эбимбе Эрик

73' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

72' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Тактическая замена. Науиру Ахамада уходит с поля и его заменяет Мийо Энцо

65' Тактическая замена. Фюрих Крис уходит с поля и его заменяет Тиаго Томас

65' Оооо... вот это был удар! Мавропанос Константинос должен был забить с этой позиции.

64' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Фюрих Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Удар от ворот произведет Штуттгарт

61' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дика Эван получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Мвумпа Силас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Тактическая замена. Каразор Атакан уходит с поля и его заменяет Лилиан Эглофф

58' Науиру Ахамада не смог попасть в створ ударом издали

55' Г О О О О Л - Камада Даити правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Кнауфф Ансгар получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Мавропанос Константинос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Кнауфф Ансгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Коло-Муани Рандаль пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем

50' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Мавропанос Константинос не смог попасть в створ ударом издали

49' Хорошую попытку сделал Мвумпа Силас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля