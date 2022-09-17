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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион: Зрители: 47500
Штуттгарт
1:3
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
6' Гол
Роде Себастьян
31' Желтая карточка
Каразор Атакан
53' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
0:2
55' Гол
Камада Даити
1:2
79' Гол
Томаш Тьягу
1:3
88' Гол
Якич Кристиян
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Германии...
1:3. Гол Кристиана Якича (видео)...
0:2. Гол Даити Камады (видео). Ч...
0:1. Гол Себастьяна Роде (видео)...

Ход матча

6'
0:1
Роде Себастьян
31'
Каразор Атакан
 
53'
Мавропанос Константинос
 
55'
0:2
Камада Даити
59'
Эглофф Лилиан
Каразор Атакан
 
65'
Томаш Тьягу
Фюрих Крис
 
65'
Мийо Энцо
Ахамада Науиру
 
67'
 
Эбимбе Эрик
Роде Себастьян
68'
 
Борре Рафаэль
Коло-Муани Рандаль
75'
 
Чендлер Тимоти
Гётце Марио
79'
Томаш Тьягу
(Соса Борна)
1:2
83'
 
Смолчич Хрвое
Н'Дика Эван
86'
Кастанарас Томас
Антон Вальдемар
 
88'
1:3
Якич Кристиян
(Камада Даити)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Штуттгарт 25.6% (31)
X 49.6% (60)
Айнтрахт Фр 24.8% (30)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
32
Ахамада
Науиру
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
1
Трапп
Кевин
2
Н'Дика
Эван
20
Хасебе
Макото
35
Тута
6
Якич
Кристиян
36
Кнауфф
Ансгар
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
Штуттгарт
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Штуттгарт
Айнтрахт Фр

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюрих Крис 2 0.29
Мвумпа Силас 1 0.14
Эндо Ватару 1 0.14
Томаш Тьягу 1 0.14
Ахамада Науиру 1 0.14
Гирасси Серу 1 (1) 0.14
Калайджич Саша 0 0
Соса Борна 0 0
Мавропанос Константинос 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.57
Коло-Муани Рандаль 2 0.29
Роде Себастьян 2 0.29
Тута 1 0.14
Гётце Марио 1 0.14
Соу Джибриль 1 0.14
Якич Кристиян 1 0.14
Линдстрём Йеспер 1 0.14
Борре Рафаэль 1 (1) 0.14

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соса Борна 3 0
Каразор Атакан 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Вагноман Жоша 1 1
Пеллегрино Матараццо 1 1
Ито Хироки 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Пфайффер Лука 0 1
Антон Вальдемар 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мийо Энцо 1 0
Мола Клинтон 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибриль 4 0
Тута 1 0
Трапп Кевин 1 0
Костич Филип 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
50%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
40%
4
31%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0
Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Спортинг Л 0:3 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 4:0
Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 РВ Вальдорф - Айнтрахт Фр 0:5 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 Виктория Ашаффенбург - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Рейнджерс 1:1 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
2. Унион Берлин Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
3. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
5. Бавария Заявка 7 3 3 1 19 - 6 12
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Майнц Заявка 7 3 2 2 7 - 10 11
9. Вердер Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
10. Аугсбург Заявка 7 3 0 4 5 - 10 9
11. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
12. РБ Лейпциг Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Шальке 04 Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
15. Байер Л Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
16. Штуттгарт Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
17. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
2. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
11. Аугсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Штуттгарт Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Байер Л Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Вердер Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Бавария Заявка 4 2 1 1 14 - 3 7
5. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
6. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
10. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
16. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. РБ Лейпциг Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Айнтрахт Фр Камада Даити 4 (2)
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Весь список

Топ нарушителей
Вердер Пипер Амос 5
Герта Уремович Филип 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
РБ Лейпциг Хенрихс Бенджамин 4
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Штуттгарт 25.6% (31)
    X 49.6% (60)
    Айнтрахт Фр 24.8% (30)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 1:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Штуттгарт
    25.6% (31)
    Ничья
    49.6% (60)
    Айнтрахт Фр
    24.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    92.24% (107)
    Нет
    7.76% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43% (52)
    2:1 Штуттгарт
    19% (23)
    1:2 Айнтрахт Фр
    18.2% (22)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    1:0 Штуттгарт
    5% (6)
    0:1 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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