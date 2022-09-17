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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022


Стадион: Зрители: 4327
Санднес
0:3
Конец матча
Бранн
0'
30' Желтая карточка
Таддесе Хоренус
49' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
49' Желтая карточка
Кроне Свенн
0:1
59' Гол
Хорн Майер
0:2
66' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
68' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
0:3
78' Гол
Расмуссен Матиас
90'+5
27
Sander
Loenning
18
Gullbrandur
Oeregaard
14
Торбьерн
Эггем
3
Espen
Hammer
Berger
21
Anders
Hiim
25
Sander
Ringberg
22
Таддесе
Хоренус
17
Ingvald
Halgunset
9
Jostein
Ekeland
29
Рамсланн
Мартин
7
Markus
Aanesland
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Санднес
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Санднес
Бранн

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
3:0
ТМК
3:3
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
6:1
Т
3:3
Т
3:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамсланн Мартин 9 0.36
Jostein Ekeland 8 0.32
Ingvald Halgunset 8 0.32
Хейланн Томми 3 (2) 0.12
Espen Hammer Berger 3 (1) 0.12
Sander Ringberg 2 0.08
Содаль Ларс-Эрик 2 0.08
Стёлос Александер 1 0.04
Сэтре Стале 1 0.04
Markus Aanesland 1 0.04
Торбьерн Эггем 1 0.04
Fredrik Mani Paalerud 1 0.04
Gullbrandur Oeregaard 1 0.04
Daniel Braut 1 0.04
Anders Hiim 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 14 0.56
Финне Бор 13 (1) 0.52
Селанн-Хеггебе Эуне 12 (1) 0.48
Кастро Никлас 8 (1) 0.32
Хорн Майер 5 0.2
Сконес Каспер 5 0.2
Frederik Boersting 4 0.16
Бломберг Оле-Дидрик 4 0.16
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.12
Кнудсен Фредрик 3 0.12
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.12
Моберг Вегар 2 0.08
Кроне Свенн 1 0.04
Сковгор Андреас 1 0.04
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таддесе Хоренус 5 0
Хейланн Томми 4 0
Anders Hiim 4 0
Содаль Ларс-Эрик 2 1
Espen Hammer Berger 3 0
Ingvald Halgunset 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Сэтре Стале 2 0
Fredrik Mani Paalerud 2 0
Рамсланн Мартин 1 0
Стёлос Александер 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 4 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кроне Свенн 2 0
Frederik Boersting 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Финне Бор 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
41
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 12
5
19%
4
10%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
6
23%
7
17%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
4
15%
13
32%
76-90

Пропущено

25
8
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
12%
1
13%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
7
28%
3
38%
31-45
3
12%
3
38%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Забито

19
38
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
2
11%
6
16%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
4
21%
7
18%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
6
32%
14
37%
76-90

Пропущено

17
3
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
1
33%
76-90

Забито

45
79
20 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 48
10 Забивали первыми 19
7 Не забивали 0
7
16%
10
13%
1-15
7
16%
8
10%
16-30
6
13%
13
16%
31-45
9
20%
12
15%
46-60
6
13%
9
11%
61-75
10
22%
27
34%
76-90

Пропущено

42
11
22 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 10
8
19%
1
9%
1-15
5
12%
1
9%
16-30
9
21%
4
36%
31-45
4
10%
4
36%
46-60
9
21%
0
0%
61-75
7
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Санднес 1:2 Санднес - Старт 3:5 Мьёндален - Санднес 4:1 Санднес - Стйордалс Блинк 0:0
КФУМ - Санднес 3:2 Санднес - Скейд 0:0 Санднес - Согндаль 6:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - Осане 6:0 Старт - Санднес 1:2 Санднес - Ранхейм 3:2 Гроруд - Санднес 1:3 Санднес - Рёуфосс 1:4 Санднес - Русенборг 0:2 Осане - Санднес 2:1 Эгерсунд - Санднес 1:2 Санднес - КФУМ 2:2 Согндаль - Санднес 1:2 Скейд - Санднес 0:1 Санднес - Мьёндален 0:2
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4
Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 25 22 3 0 79 - 11 69
2. КФУМ 24 13 5 6 49 - 37 44
3. Стабек 24 12 8 4 47 - 24 44
4. Старт 25 12 6 7 50 - 30 42
5. Санднес 25 12 4 9 45 - 42 40
6. Ранхейм 25 11 7 7 42 - 41 40
7. Конгсвингер 25 11 6 8 38 - 31 39
8. Согндаль 25 10 6 9 45 - 48 36
9. Мьёндален 25 11 3 11 31 - 40 36
10. Рёуфосс 25 9 7 9 32 - 43 34
11. Осане 25 7 8 10 38 - 54 29
12. Фредрикстад 25 6 8 11 39 - 43 26
13. Брюне 24 6 7 11 32 - 41 25
14. Скейд 25 5 4 16 29 - 48 19
15. Стйордалс Блинк 25 3 5 17 26 - 55 14
16. Гроруд 24 1 7 16 24 - 58 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 12 9 3 0 37 - 4 30
2. Мьёндален 13 7 2 4 19 - 17 23
3. Согндаль 13 7 1 5 22 - 18 22
4. Ранхейм 12 6 4 2 26 - 20 22
5. Конгсвингер 12 6 4 2 25 - 15 22
6. Старт 12 6 3 3 27 - 12 21
7. КФУМ 12 6 3 3 22 - 18 21
8. Стабек 12 5 5 2 20 - 10 20
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
11. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
12. Фредрикстад 12 4 4 4 20 - 20 16
13. Брюне 12 4 4 4 18 - 17 16
14. Скейд 13 4 2 7 23 - 27 14
15. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
16. Гроруд 11 1 3 7 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 13 0 0 42 - 7 39
2. Стабек 12 7 3 2 27 - 14 24
3. КФУМ 12 7 2 3 27 - 19 23
4. Санднес 12 7 1 4 18 - 18 22
5. Старт 13 6 3 4 23 - 18 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 12 4 3 5 18 - 24 15
9. Согндаль 12 3 5 4 23 - 30 14
10. Мьёндален 12 4 1 7 12 - 23 13
11. Осане 12 2 6 4 18 - 25 12
12. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 12 2 3 7 14 - 24 9
14. Стйордалс Блинк 12 1 5 6 13 - 25 8
15. Скейд 12 1 2 9 6 - 21 5
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Расмуссен Матиас 14 (7)
Бранн Финне Бор 14 (3)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 13 (2)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
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    • Желтая карточка
      30'
      Таддесе Хоренус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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