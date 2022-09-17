Стадион: Oester Hus Arena Зрители: 4327
0'
30' Желтая карточкаТаддесе Хоренус
49' Желтая карточкаРасмуссен Матиас
49' Желтая карточкаКроне Свенн
0:1
59' ГолХорн Майер
0:2
66' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
68' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
0:3
78' ГолРасмуссен Матиас
90'+5
Ход матча
30'
49'
49'
59'
0:1
66'
68'
78'
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Tord Flolid
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Санднес
Бранн
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамсланн Мартин
|9
|0.36
|Jostein Ekeland
|8
|0.32
|Ingvald Halgunset
|8
|0.32
|Хейланн Томми
|3 (2)
|0.12
|Espen Hammer Berger
|3 (1)
|0.12
|Sander Ringberg
|2
|0.08
|Содаль Ларс-Эрик
|2
|0.08
|Стёлос Александер
|1
|0.04
|Сэтре Стале
|1
|0.04
|Markus Aanesland
|1
|0.04
|Торбьерн Эггем
|1
|0.04
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.04
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0.04
|Daniel Braut
|1
|0.04
|Anders Hiim
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|14
|0.56
|Финне Бор
|13 (1)
|0.52
|Селанн-Хеггебе Эуне
|12 (1)
|0.48
|Кастро Никлас
|8 (1)
|0.32
|Хорн Майер
|5
|0.2
|Сконес Каспер
|5
|0.2
|Frederik Boersting
|4
|0.16
|Бломберг Оле-Дидрик
|4
|0.16
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.12
|Кнудсен Фредрик
|3
|0.12
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.12
|Моберг Вегар
|2
|0.08
|Кроне Свенн
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таддесе Хоренус
|5
|0
|Хейланн Томми
|4
|0
|Anders Hiim
|4
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|2
|1
|Espen Hammer Berger
|3
|0
|Ingvald Halgunset
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Сэтре Стале
|2
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|1
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|4
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кроне Свенн
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
41
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 12
5
19%
4
10%
1-15
5
19%
5
12%
16-30
2
8%
6
15%
31-45
6
23%
7
17%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
4
15%
13
32%
76-90
Пропущено
25
8
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
12%
1
13%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
7
28%
3
38%
31-45
3
12%
3
38%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Забито
19
38
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
2
11%
6
16%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
4
21%
7
18%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
2
11%
3
8%
61-75
6
32%
14
37%
76-90
Пропущено
17
3
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
33%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
1
33%
76-90
Забито
45
79
20 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 48
10 Забивали первыми 19
7 Не забивали 0
7
16%
10
13%
1-15
7
16%
8
10%
16-30
6
13%
13
16%
31-45
9
20%
12
15%
46-60
6
13%
9
11%
61-75
10
22%
27
34%
76-90
Пропущено
42
11
22 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 10
8
19%
1
9%
1-15
5
12%
1
9%
16-30
9
21%
4
36%
31-45
4
10%
4
36%
46-60
9
21%
0
0%
61-75
7
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Санднес 1:2 Санднес - Старт 3:5 Мьёндален - Санднес 4:1 Санднес - Стйордалс Блинк 0:0
КФУМ - Санднес 3:2 Санднес - Скейд 0:0 Санднес - Согндаль 6:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - Осане 6:0 Старт - Санднес 1:2 Санднес - Ранхейм 3:2 Гроруд - Санднес 1:3 Санднес - Рёуфосс 1:4 Санднес - Русенборг 0:2 Осане - Санднес 2:1 Эгерсунд - Санднес 1:2 Санднес - КФУМ 2:2 Согндаль - Санднес 1:2 Скейд - Санднес 0:1 Санднес - Мьёндален 0:2
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4
Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5 Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|25
|22
|3
|0
|79 - 11
|69
|2.
|КФУМ
|24
|13
|5
|6
|49 - 37
|44
|3.
|Стабек
|24
|12
|8
|4
|47 - 24
|44
|4.
|Старт
|25
|12
|6
|7
|50 - 30
|42
|5.
|Санднес
|25
|12
|4
|9
|45 - 42
|40
|6.
|Ранхейм
|25
|11
|7
|7
|42 - 41
|40
|7.
|Конгсвингер
|25
|11
|6
|8
|38 - 31
|39
|8.
|Согндаль
|25
|10
|6
|9
|45 - 48
|36
|9.
|Мьёндален
|25
|11
|3
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Рёуфосс
|25
|9
|7
|9
|32 - 43
|34
|11.
|Осане
|25
|7
|8
|10
|38 - 54
|29
|12.
|Фредрикстад
|25
|6
|8
|11
|39 - 43
|26
|13.
|Брюне
|24
|6
|7
|11
|32 - 41
|25
|14.
|Скейд
|25
|5
|4
|16
|29 - 48
|19
|15.
|Стйордалс Блинк
|25
|3
|5
|17
|26 - 55
|14
|16.
|Гроруд
|24
|1
|7
|16
|24 - 58
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|37 - 4
|30
|2.
|Мьёндален
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|3.
|Согндаль
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|4.
|Ранхейм
|12
|6
|4
|2
|26 - 20
|22
|5.
|Конгсвингер
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|6.
|Старт
|12
|6
|3
|3
|27 - 12
|21
|7.
|КФУМ
|12
|6
|3
|3
|22 - 18
|21
|8.
|Стабек
|12
|5
|5
|2
|20 - 10
|20
|9.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Санднес
|13
|5
|3
|5
|27 - 24
|18
|11.
|Осане
|13
|5
|2
|6
|20 - 29
|17
|12.
|Фредрикстад
|12
|4
|4
|4
|20 - 20
|16
|13.
|Брюне
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|14.
|Скейд
|13
|4
|2
|7
|23 - 27
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|16.
|Гроруд
|11
|1
|3
|7
|11 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|13
|0
|0
|42 - 7
|39
|2.
|Стабек
|12
|7
|3
|2
|27 - 14
|24
|3.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|27 - 19
|23
|4.
|Санднес
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|5.
|Старт
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|Ранхейм
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|7.
|Конгсвингер
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|8.
|Рёуфосс
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|Согндаль
|12
|3
|5
|4
|23 - 30
|14
|10.
|Мьёндален
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|11.
|Осане
|12
|2
|6
|4
|18 - 25
|12
|12.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|13.
|Брюне
|12
|2
|3
|7
|14 - 24
|9
|14.
|Стйордалс Блинк
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|15.
|Скейд
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|16.
|Гроруд
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (3)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|13 (2)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|11 (6)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8