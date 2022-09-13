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Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Ньюкасл
 
Позже
Борнмут

История личных встреч

Ньюкасл
Борнмут

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 2 0.33
Сен-Максимен Аллан 1 0.17
Триппьер Киран 1 0.17
Шёр Фабиан 1 0.17
Альмирон Мигель 1 0.17
Исак Александр 1 0.17
Жоэлинтон 0 0
Лонгстафф Шон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 1 0.17
Мур Киффер 1 0.17
Биллинг Филип 1 0.17
Хефферсон Лерма 1 0.17
Энтони Джейдон 1 0.17
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 3 0
Триппьер Киран 2 0
Жоэлинтон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 2 0
Мефам Крис 2 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Земура Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
6
38%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
1
6%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2
Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Пальинья Жоау 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Фулхэм Рид Бобби 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 17 часов 23 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ньюкасл 82.2% (37)
    X 13.3% (6)
    Борнмут 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Борнмут
    4.55
    7.70
    7.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Борнмут

    Исход игры
    Ньюкасл
    82.2% (37)
    Ничья
    13.3% (6)
    Борнмут
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    37.8% (17)
    1:0 Ньюкасл
    28.9% (13)
    2:0 Ньюкасл
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    0:1 Борнмут
    4.4% (2)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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    Ньюкасл
    Борнмут
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