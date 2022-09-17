да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|0.29
|Невеш Рубен
|1
|0.14
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|1.57
|Силва Бернарду
|2
|0.29
|Гюндоган Илкай
|2
|0.29
|Альварес Хулиан
|2
|0.29
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.14
|Фоден Фил
|1
|0.14
|Канселу Жоау
|1
|0.14
|Грилиш Джек
|1
|0.14
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 6
|17
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 9
|9
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 18
|7
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|18.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|13.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 15
|3
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|5
|Лидс
|Морено Родриго
|4 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Тете Кенни
|4
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|4
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|3