  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Вулверхэмптон
0:2
Первый тайм: 45+'
Манчестер Сити
0'
0:1
1' Гол
Грилиш Джек
13' Желтая карточка
Родри Эрнандес
0:2
16' Гол
Холанн Эрлинг
33' Красная карточка
Коллинз Натан

Ход матча

1'
0:1
Грилиш Джек
(Де Брёйне Кевин)
13'
 
Родри Эрнандес
16'
0:2
Холанн Эрлинг
(Силва Бернарду)
33'
Коллинз Натан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 129
Вулверхэмптон 1.6% (2)
X 4.7% (6)
Манчестер Сити 93.8% (121)
+1
выиграет Манчестер Сити, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Манчестер Сити
9.90
5.90
1.37
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
27
Луис
Матеус
II
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
7
Нету
Педру
10
Поденсе
Даниэл
17
Гуэдеш
Гонсалу
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
10
Грилиш
Джек
Вулверхэмптон
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Манчестер Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КC
2:5
ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.29
Невеш Рубен 1 0.14
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (1) 1.57
Силва Бернарду 2 0.29
Гюндоган Илкай 2 0.29
Альварес Хулиан 2 0.29
Де Брёйне Кевин 1 0.14
Фоден Фил 1 0.14
Канселу Жоау 1 0.14
Грилиш Джек 1 0.14
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 3 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 1 0
Хонни Кастро 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
50%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
20
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
50%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
25%
5
25%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 2 0 22 - 6 17
2. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Фулхэм Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
10. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Астон Вилла Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
17. Ноттингем Форест Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
18. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
19. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
6. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
7. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
10. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
14. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Ноттингем Форест Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Фулхэм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Саутгемптон Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
8. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
11. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
13. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Тете Кенни 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • 45'
    Канселу с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Холанна, Аит-Нури грамотно накрыл Эрлинга в момент приёма мяча и в итоге разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 45'
    Де Брёйне на левой половине поля грамотно обработал мяч после перевода с правого фланга, а затем Кевин пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 45'
    Фоден с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Холанна, защитники "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Де Брёйне с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Вулверхэмптона" выбили мяч без всякого труда. 
  • 44'
    Грилиш с левого фланга сместился к радиусу штрафной площади, далее Джек отдал мяч Де Брёйне, Кевин пробил по воротам, мяч задел защитника "Вулверхэмптона" и ушёл на угловой. 
  • 43'
    "Вулверхэмптон" в свою очередь также бросил попытки что-то придумать в первом тайме, видимо до конца первой половины матча команды более нас ничем не порадуют. 
  • 42'
    Спокойно доигрывает "Манчестер Сити" первый тайм, гости грамотно катают мяч в центре поля. 
  • Судья
    41'
    Хонни совершил рывок вперёд по правой половине поля, при входе в штрафную площадь фланговый защитник "Вулверхэмптона" налетел на Аканджи и оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Стоунс в центре поля нарушил правила против Гуэдеша. Игроки "Вулверхэмптона" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Опасный момент
    39'
    Хонни со своей половины поля выполнил перевод на ход Поденсе по левой половине поля, Даниэл зацепился за мяч, затем Поденсе сместился ближе к центру и от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Аканджи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Моутинью. 
  • 37'
    Де Брёйне со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 36'
    Поднялся Грилиш с трудом после паузы, должен будет Джек попробовать доиграть хотя бы первый тайм. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      35'
      Вышли на поле врачи "Манчестер Сити", пауза в игре. Нэйтон Коллинз при этом успел пообщаться и с резервным арбитром. 
    • Красная карточка
      34'
      Удаление в составе "Вулверхэмптона"! Нэйтан Коллинз получил прямую красную карточку за опасную игру в борьбе за мяч на левом фланге против Грилиша. Коллинз решил исполнить что-то из каратэ и в прыжке ногой зарядил в живот сопернику. 
    • Фол, нарушение
      33'
      И теперь уже Аит-Нури получил по ногам в центре поля от Силвы. Игроки "Вулверхэмптона" очень долго разыгрывали стандарт. 
    • Судья
      32'
      Фоден в борьбе с Килманом на правой половине поля у штрафной площади "Вулверхэмптона" оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Моутинью в центре поля огрел по ногам Бернарду Силву. Игроки "Манчестер Сити" вновь довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 30'
      Аит-Нури слишком медленно развивал атаку по левому флангу, в итоге Раяна накрыл Стоунс, который выбил мяч в аут. 
    • 29'
      Игроки "Вулверхэмптона" стараются сбить атакующий темп "Манчестер Сити", но как "волки" будут атаковать при среднем темпе таже большая загадка. 
    • 28'
      Грилиш получил мяч на левой половины поля, от линии штрафной площади Джек пробил в дальний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 27'
      Грилиш по левой половине поля совершил рывок вперёд, Нету здорово отработал в обороне и в итоге выбил мяч в аут. 
    • 26'
      Невеш со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Аканджи на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Гуэдеша. "Вулверхэмптон" заработал довольно опасный стандарт. 
    • Опасный момент
      24'
      Гуэдеш от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Нету подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 23'
      Родри с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Са поймал его без всякого труда. 
    • Судья
      22'
      Нету по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Педру в борьбе с Аканджи оказался на газоне, Энтони Тейлор дал свисток, но в пользу "Манчестер Сити", после падения Нету сыграл рукой. 
    • 21'
      Холанн в итоге ушёл на левый фланг и в итоге выполнил неудачную подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Са. 
    • 20'
      Грилиш совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Эрлинг наткнулся на Хонни, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше, Грилиш успел протолкнуть мяч к радиусу штрафной площади на Холанна. 
    • 19'
      Де Брёйне с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Канселу в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "волков". 
    • 18'
      Пока же "Манчестер Сити" продолжает уверенно контролировать мяч, "Вулверхэмптон" не знает, как исправить положение на поле. 
    • 17'
      Очень быстро "Манчестер Сити" сегодня показал свою разницу в классе, будем надеяться, что "Вулверхэмптон" не бросит играть и ещё попытается что-то придумать при своих болельщиках. 
    • Описание гола
      16'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Холанн!!! Игроки "Манчестер Сити" выиграли борьбу за мяч в центре поля, далее Силва выполнил передачу на ход Холанну по левой половине поля, Эрлинг спокойно сместился к радиусу штрафной площади и точно пробил в левый угол ворот, Са ничего не смог поделать. 
    • Угловой
      15'
      Нету разыграл угловой с партнёром по команде, а затем Педру с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Манчестер Сити" спокойно выбили мяч обратно на правую половину поля. 
    • 14'
      Моутинью со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Манчестер Сити", которую грамотно выстроил Эдерсон, а затем ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      13'
      Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля у своей штрафной площади Родри прихватил за корпус Матеуса. 
    • 12'
      Нету теперь уже после длинного заброса из центра поля попытался войти в штрафную площадь с правой половины поля, вновь Диаш не дал себя переиграть. 
    • 11'
      Невеш из центра половины поля "Манчестер Сити" выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Нету не очень удачно сыграл при обработке мяча и в итоге его накрыл Диаш. 
    • 10'
      Стараются игроки "Вулверхэмптона" провести атаку по правому флангу, но Канселу грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 9'
      Гуэдеш попытался убежать в штрафную площадь практически по центру, но под давлением двух соперников Гонсалу ожидаемо потерял мяч. 
    • Угловой
      8'
      Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Стоунс головой сбросил мяч к линии вратарской, Са сыграл на выходе, Родри в борьбе за верховой мяч нарушил правила против голкипера "Вулверхэмптона". 
    • 7'
      Фоден убежал в штрафную площадь по правой половине поля, далее Фил выполнил прострел в центр штрафной на Холанна, Коллинз успел вернуться назад, мяч был выбит на угловой. 
    • Угловой
      6'
      Нету с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Манчестер Сити" сыграли очень внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      5'
      Гуэдеш вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот, Эдерсон грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 4'
      "Вулверхэмптон" теперь уже также пытается отвечать атакующим футболом, скучать команды не дают. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Матеус в центре поля огрел по ногам Грилиша. Игроки "Манчестер Сити" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      2'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Грилиш!!! Сразу же "Манчестер Сити" свою первую серьёзную атаку завершил голом. Де Брёйне из центра поля выполнил передачу на ход Фодену по правому флангу, Фил дождался смещения Кевина и выполнил пяткой ответный пас на ход по флангу, а затем Де Брёйне выполнил отличный прострел в центр к линии вратарской, Грилиш оторвался от соперников и в касание пробил точно под правую штангу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Вулверхэмптон" пока довольно скромно выступает на старте нового сезона, да и "Манчестер Сити" в последнее время стал "пробуксовывать". Будем надеяться, что сегодня команды в первую очередь покажут нам яркий футбол, а не повторение матча группового этапа Лиги чемпионов "горожан" с дортмундской "Боруссией". 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Манчестер Сити

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    1.5% (2)
    Ничья
    4.6% (6)
    Манчестер Сити
    93.8% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.96% (76)
    Меньше
    35.04% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (75)
    Нет
    35.9% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    28.5% (37)
    0:2 Манчестер Сити
    25.4% (33)
    1:3 Манчестер Сити
    23.8% (31)
    0:1 Манчестер Сити
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    2:3 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Манчестер Сити
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     