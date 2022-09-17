Грилиш с левого фланга сместился к радиусу штрафной площади, далее Джек отдал мяч Де Брёйне, Кевин пробил по воротам, мяч задел защитника "Вулверхэмптона" и ушёл на угловой.

Де Брёйне с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Вулверхэмптона" выбили мяч без всякого труда.

Три минуты добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма.

Фоден с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Холанна, защитники "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Де Брёйне на левой половине поля грамотно обработал мяч после перевода с правого фланга, а затем Кевин пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Канселу с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Холанна, Аит-Нури грамотно накрыл Эрлинга в момент приёма мяча и в итоге разрядил обстановку у своих ворот.

Поднялся Грилиш с трудом после паузы, должен будет Джек попробовать доиграть хотя бы первый тайм.

Де Брёйне со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Аканджи перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Моутинью.

Хонни со своей половины поля выполнил перевод на ход Поденсе по левой половине поля, Даниэл зацепился за мяч, затем Поденсе сместился ближе к центру и от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Стоунс в центре поля нарушил правила против Гуэдеша. Игроки "Вулверхэмптона" не смогли быстро разыграть стандарт.

Хонни совершил рывок вперёд по правой половине поля, при входе в штрафную площадь фланговый защитник "Вулверхэмптона" налетел на Аканджи и оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что будет удар от ворот.

"Вулверхэмптон" в свою очередь также бросил попытки что-то придумать в первом тайме, видимо до конца первой половины матча команды более нас ничем не порадуют.

Грилиш по левой половине поля совершил рывок вперёд, Нету здорово отработал в обороне и в итоге выбил мяч в аут.

Грилиш получил мяч на левой половины поля, от линии штрафной площади Джек пробил в дальний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

Игроки "Вулверхэмптона" стараются сбить атакующий темп "Манчестер Сити", но как "волки" будут атаковать при среднем темпе таже большая загадка.

Аит-Нури слишком медленно развивал атаку по левому флангу, в итоге Раяна накрыл Стоунс, который выбил мяч в аут.

Моутинью в центре поля огрел по ногам Бернарду Силву. Игроки "Манчестер Сити" вновь довольно быстро разыграли стандарт.

Фоден в борьбе с Килманом на правой половине поля у штрафной площади "Вулверхэмптона" оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.

И теперь уже Аит-Нури получил по ногам в центре поля от Силвы. Игроки "Вулверхэмптона" очень долго разыгрывали стандарт.

Удаление в составе "Вулверхэмптона"! Нэйтан Коллинз получил прямую красную карточку за опасную игру в борьбе за мяч на левом фланге против Грилиша. Коллинз решил исполнить что-то из каратэ и в прыжке ногой зарядил в живот сопернику.

Вышли на поле врачи "Манчестер Сити", пауза в игре. Нэйтон Коллинз при этом успел пообщаться и с резервным арбитром.

25' Аканджи на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Гуэдеша. "Вулверхэмптон" заработал довольно опасный стандарт.

24' Гуэдеш от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Нету подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

23' Родри с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Са поймал его без всякого труда.

22' Нету по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Педру в борьбе с Аканджи оказался на газоне, Энтони Тейлор дал свисток, но в пользу "Манчестер Сити", после падения Нету сыграл рукой.

21' Холанн в итоге ушёл на левый фланг и в итоге выполнил неудачную подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Са.

20' Грилиш совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Эрлинг наткнулся на Хонни, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше, Грилиш успел протолкнуть мяч к радиусу штрафной площади на Холанна.

19' Де Брёйне с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Канселу в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "волков".

18' Пока же "Манчестер Сити" продолжает уверенно контролировать мяч, "Вулверхэмптон" не знает, как исправить положение на поле.

17' Очень быстро "Манчестер Сити" сегодня показал свою разницу в классе, будем надеяться, что "Вулверхэмптон" не бросит играть и ещё попытается что-то придумать при своих болельщиках.

16' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Холанн!!! Игроки "Манчестер Сити" выиграли борьбу за мяч в центре поля, далее Силва выполнил передачу на ход Холанну по левой половине поля, Эрлинг спокойно сместился к радиусу штрафной площади и точно пробил в левый угол ворот, Са ничего не смог поделать.

15' Нету разыграл угловой с партнёром по команде, а затем Педру с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Манчестер Сити" спокойно выбили мяч обратно на правую половину поля.

14' Моутинью со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Манчестер Сити", которую грамотно выстроил Эдерсон, а затем ушёл на угловой.

13' Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правой половине поля у своей штрафной площади Родри прихватил за корпус Матеуса.

12' Нету теперь уже после длинного заброса из центра поля попытался войти в штрафную площадь с правой половины поля, вновь Диаш не дал себя переиграть.

11' Невеш из центра половины поля "Манчестер Сити" выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Нету не очень удачно сыграл при обработке мяча и в итоге его накрыл Диаш.

10' Стараются игроки "Вулверхэмптона" провести атаку по правому флангу, но Канселу грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

9' Гуэдеш попытался убежать в штрафную площадь практически по центру, но под давлением двух соперников Гонсалу ожидаемо потерял мяч.

8' Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Стоунс головой сбросил мяч к линии вратарской, Са сыграл на выходе, Родри в борьбе за верховой мяч нарушил правила против голкипера "Вулверхэмптона".

7' Фоден убежал в штрафную площадь по правой половине поля, далее Фил выполнил прострел в центр штрафной на Холанна, Коллинз успел вернуться назад, мяч был выбит на угловой.

6' Нету с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Манчестер Сити" сыграли очень внимательно и спокойно перехватили мяч.

5' Гуэдеш вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот, Эдерсон грамотно отбил мяч в сторону от своих владений.

4' "Вулверхэмптон" теперь уже также пытается отвечать атакующим футболом, скучать команды не дают.

3' Матеус в центре поля огрел по ногам Грилиша. Игроки "Манчестер Сити" довольно быстро разыграли стандарт.

2' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Грилиш!!! Сразу же "Манчестер Сити" свою первую серьёзную атаку завершил голом. Де Брёйне из центра поля выполнил передачу на ход Фодену по правому флангу, Фил дождался смещения Кевина и выполнил пяткой ответный пас на ход по флангу, а затем Де Брёйне выполнил отличный прострел в центр к линии вратарской, Грилиш оторвался от соперников и в касание пробил точно под правую штангу.