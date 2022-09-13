Стадион: Молинью
Позже
История личных встреч
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|0.33
|Невеш Рубен
|1
|0.17
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1.67
|Силва Бернарду
|2
|0.33
|Гюндоган Илкай
|2
|0.33
|Альварес Хулиан
|2
|0.33
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.17
|Фоден Фил
|1
|0.17
|Канселу Жоау
|1
|0.17
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|3
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
50%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
20
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
50%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
25%
5
25%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 9
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 18
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 15
|3
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|5
|Лидс
|Морено Родриго
|4 (1)
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|4
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|4
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|3
|Фулхэм
|Рид Бобби
|3
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Исход игры
Вулверхэмптон
1.9% (1)
Ничья
3.7% (2)
Манчестер Сити
94.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (36)
Меньше
33.33% (18)
Обе команды забьют
Да
66.67% (36)
Нет
33.33% (18)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
38.9% (21)
0:2 Манчестер Сити
25.9% (14)
1:3 Манчестер Сити
22.2% (12)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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