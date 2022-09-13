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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Вулверхэмптон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 53
Вулверхэмптон 1.9% (1)
X 3.8% (2)
Манчестер Сити 94.3% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Манчестер Сити
9.90
5.95
1.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вулверхэмптон
Манчестер Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КC
2:5
ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.33
Невеш Рубен 1 0.17
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 1.67
Силва Бернарду 2 0.33
Гюндоган Илкай 2 0.33
Альварес Хулиан 2 0.33
Де Брёйне Кевин 1 0.17
Фоден Фил 1 0.17
Канселу Жоау 1 0.17
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 3 0
Моутинью Жоау 1 0
Хонни Кастро 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Коллинз Натан 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
50%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
20
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
25%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
50%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
25%
5
25%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Пальинья Жоау 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Фулхэм Рид Бобби 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 14 часов 53 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Вулверхэмптон 1.9% (1)
    X 3.8% (2)
    Манчестер Сити 94.3% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.90
    5.95
    1.38
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    1.9% (1)
    Ничья
    3.7% (2)
    Манчестер Сити
    94.4% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (36)
    Меньше
    33.33% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (36)
    Нет
    33.33% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    38.9% (21)
    0:2 Манчестер Сити
    25.9% (14)
    1:3 Манчестер Сити
    22.2% (12)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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    Вулверхэмптон
    Манчестер Сити
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