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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Лестер
Прогнозы 44
Тоттенхэм 90.9% (40)
X 9.1% (4)
Лестер 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Лестер
4.60
4.95
7.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Лестер

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
0:1
К
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
К
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 0.83
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.33
Кулушевски Деян 1 0.17
Дайер Эрик 1 0.17
Сессеньон Райан 1 0.17
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Сон Хын Мин 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 2 0.33
Ихеаначо Келечи 1 0.17
Дака Пэтсон 1 0.17
Кастань Тимоти 1 0.17
Барнс Харви 1 0.17
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.17
Варди Джейми 0 0
Тилеманс Юри 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Кейн Гарри 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Ришарлисон 2 0
Биссума Ив 2 0
Перишич Иван 1 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 2 0
Прат Деннис 1 0
Томас Люк 1 0
Дака Пэтсон 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
4
36%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0
Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Пальинья Жоау 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Фулхэм Рид Бобби 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 19 часов 52 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Тоттенхэм 90.9% (40)
    X 9.1% (4)
    Лестер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Лестер
    4.60
    4.95
    7.24
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лестер

    Исход игры
    Тоттенхэм
    91.1% (41)
    Ничья
    8.9% (4)
    Лестер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    60% (27)
    2:0 Тоттенхэм
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    3:1 Тоттенхэм
    4.4% (2)
    1:0 Тоттенхэм
    4.4% (2)
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