  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Спарта Роттердам
2:1
Конец матча
Гронинген
0'
17' Undefined phrase: football_event_
Оассар Адиль
28' Желтая карточка
Балкер Радинио
0:1
62' Гол
Пепи Рикардо
1:1
73' Гол
Мейнанс Свен
79' Желтая карточка
Сверко Марин
85' Желтая карточка
Веррипс Михаэл
2:1
90' Пенальти
Ван Крой Вито
90'+6

Ход матча

17'
Оассар Адиль
 
28'
 
Балкер Радинио
62'
0:1
Пепи Рикардо
(Дубвик Исак)
65'
 
Крюгер Флориан
Пепи Рикардо
73'
 
Касанвирджо Нерайшо
Дубвик Исак
73'
Мейнанс Свен
(Ван Крой Вито)
1:1
76'
Намли Юнес
Саито Коки
 
76'
Jeremy van Mullem
Де Гузман Джонатан
 
79'
 
Сверко Марин
85'
 
Веррипс Михаэл
90'
Версейрен Арно
Мейнанс Свен
 
90'
Леуритсен Тобиас
 
90'
Ван Крой Вито
2:1
90'
Энгельс Марио
Ван Гелдерен Лиам
 
90'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
Ван Крой Вито
90'
Эрдхёйзен Майк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Шондервальдт
Юри
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Ван
Крой
Вито
10
Мейнанс
Свен
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
20
Веррипс
Михаэл
12
Балкер
Радинио
5
Те
Вирик
Мик
3
Сверко
Марин
19
Ван
Гелдерен
Лиам
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
18
Дубвик
Исак
7
Суслов
Томаш
9
Пепи
Рикардо
11
Paulos
Abraham
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Гронинген
3-4-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гронинген

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1
ТМК
3:3
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 4 (1) 0.57
Леуритсен Тобиас 3 0.43
Мейнанс Свен 2 0.29
Саито Коки 0 0
Де Гузман Джонатан 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Пинту Мика 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.29
Ларсен Йорген 1 0.14
Пепи Рикардо 1 0.14
Дуарте Ларос 1 0.14
Суслов Томаш 1 0.14
Дубвик Исак 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 2 0
Суслов Томаш 2 0
Те Вирик Мик 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Балкер Радинио 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
75%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0
Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Эксельсиор 0:0 7 3 1 3 10 - 17 10
8. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Ваалвейк 4:1 7 2 3 2 14 - 10 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
14. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
15. Камбюр 1:4 7 1 1 5 5 - 13 4
16. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 0:0 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Ваалвейк 4:1 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Эксельсиор 0:0 3 2 0 1 6 - 8 6
8. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
16. Фортуна Ситтард 0:0 4 0 1 3 6 - 11 1
17. Камбюр 1:4 3 0 0 3 0 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Эксельсиор 0:0 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 1:4 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Ваалвейк 4:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Спарта Роттердам 2:1 Гронинген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     