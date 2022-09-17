Стадион: Спарта
2:1
Конец матча
0'
17' Undefined phrase: football_event_Оассар Адиль
28' Желтая карточкаБалкер Радинио
0:1
62' ГолПепи Рикардо
1:1
73' ГолМейнанс Свен
79' Желтая карточкаСверко Марин
85' Желтая карточкаВеррипс Михаэл
2:1
90' ПенальтиВан Крой Вито
90'+6
Ход матча
17'
28'
62'
0:1
73'
1:1
76'
79'
85'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
10
Мейнанс
Свен
11
Саито
Коки
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ishan Kort
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Гронинген
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|4 (1)
|0.57
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.43
|Мейнанс Свен
|2
|0.29
|Саито Коки
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.29
|Ларсен Йорген
|1
|0.14
|Пепи Рикардо
|1
|0.14
|Дуарте Ларос
|1
|0.14
|Суслов Томаш
|1
|0.14
|Дубвик Исак
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|0
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Те Вирик Мик
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Балкер Радинио
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
75%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0
Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2
Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Твенте
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Эксельсиор
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 17
|10
|8.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Ваалвейк
|4:1
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|14.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Камбюр
|1:4
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Ваалвейк
|4:1
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|7.
|Эксельсиор
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|17.
|Камбюр
|1:4
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Твенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Камбюр
|1:4
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Ваалвейк
|4:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3