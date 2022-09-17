Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Второй тайм начался

Томаш Суслов сделал ключевой пас для гола!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шуранди Самбо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Гронинген

45' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Вриндс Барт выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

42' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Гронинген

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Гронинген

31' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Паулос Абрахам пробует нанести удар издали, но Youri Schoonderwaldt держит все под контролем

31' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Дубвик Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ван Крой Вито бьет со штрафного в створ, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

28' Балкер Радинио получает желтую карточку за толчок соперника.

28' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Спарта Роттердам отменен из-за положения "вне игры".

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ван Гелдерен Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Пинту Мика наказан за толчок Томаш Суслов

8' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Шуранди Самбо пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

7' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Гронинген

4' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола