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Швеция: Суперэттан
2022

Хальмстад
2:0
Конец матча
Эстер
0'
25' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
1:0
28' Гол
Алланссон Йоэль
36' Желтая карточка
Бергмарк-Виберг Адам
59' Желтая карточка
Юханссон Андреас
63' Желтая карточка
Боаки Томас
2:0
70' Гол
Йоханссон Александр
72' Желтая карточка
Дротт Джонатан
74' Желтая карточка
Магнуссон Исак
78' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
90'+6
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
30
Йоханссон
Александр
II
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
11
Ahmed
Bonnah
9
Рочестер
Соренсен
Марк
8
Хейкссон
Алекс
19
Бергмарк-Виберг
Адам
7
Косица
Дзенис
10
Вестермарк
Йеспер
Хальмстад
4-3-1-2
Эстер
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
Эстер

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:4
С
0:3
С
2:0
С
1:0
С
0:1
С
1:4
С
3:0
ТМК
2:0
ТМК
0:1
А
0:1
А
1:0
С
3:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 15 0.63
Боман Микаэль 7 0.29
Баффо Джозеф 7 (5) 0.29
Карим Садат 4 0.17
Алланссон Йоэль 4 0.17
Кроон Самуэль 3 0.13
Офосу-Айе Фил 2 0.08
Дальстрём Виллиам 2 0.08
Сведберг Джонатан 2 0.08
Юханссон Андреас 2 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.04
Ахльстранд Эрик 1 0.04
Бернтссон Александер 1 0.04
Нильссон Малькольм 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Albin Ahlstrand 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.46
Вестермарк Йеспер 5 0.21
Рочестер Соренсен Марк 4 (1) 0.17
Родич Владимир 3 0.13
Косица Дзенис 3 0.13
Стенберг Джон 3 0.13
Павич Маттиас 2 0.08
Магнуссон Исак 2 0.08
Ahmed Bonnah 2 0.08
Кусу Манассе 1 0.04
Карлссон Монц 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Хейкссон Алекс 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Дротт Джонатан 0 0
Варманен Тату 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 8 0
Офосу-Айе Фил 4 0
Дальстрём Виллиам 4 0
Боаки Томас 3 0
Сведберг Джонатан 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Taulant Parallangaj 0 1
Ульссон Маркус 1 0
Боман Микаэль 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 6 0
Вестермарк Йеспер 5 0
Хейкссон Алекс 5 0
Варманен Тату 3 1
Павич Маттиас 4 0
Магнуссон Исак 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Родич Владимир 3 0
Карлссон Монц 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Дротт Джонатан 2 0

Голы по времени матча

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
15%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
8
31%
5
24%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Забито

26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
13
50%
4
20%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

52
41
19 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 15
1 Не забивали 2
6
12%
5
12%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
9
17%
7
17%
31-45
6
12%
8
20%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
21
40%
9
22%
76-90

Пропущено

26
26
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
7
27%
6
23%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
23%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1
Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1
Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 24 16 3 5 53 - 25 51
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 23 11 7 5 40 - 27 40
5. Треллеборг 23 10 6 7 38 - 37 36
6. Сковде АИК 23 9 7 7 30 - 32 34
7. Сирианска Эскильстуна 23 10 3 10 42 - 36 33
8. Эребру 24 9 4 11 27 - 30 31
9. Ландскруна 23 7 8 8 28 - 36 29
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
12. Норрбю 23 7 6 10 26 - 35 27
13. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
14. Эргрюте 24 5 9 10 32 - 37 24
15. Эстерсунд 24 5 7 12 25 - 38 22
16. Далкурд 24 6 3 15 24 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 12 7 1 4 26 - 17 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
6. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
7. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
9. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
10. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
11. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
12. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
15. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Эргрюте 12 2 5 5 17 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 7 2 3 27 - 14 23
2. Браге 11 6 4 1 22 - 14 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бергмарк-Виберг Адам получил желтую карточку от судьи
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