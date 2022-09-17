0'
25' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
1:0
28' ГолАлланссон Йоэль
36' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
59' Желтая карточкаЮханссон Андреас
63' Желтая карточкаБоаки Томас
2:0
70' ГолЙоханссон Александр
72' Желтая карточкаДротт Джонатан
74' Желтая карточкаМагнуссон Исак
78' Желтая карточкаОфосу-Айе Фил
90'+6
Ход матча
28'
1:0
59'
63'
70'
72'
74'
78'
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Хальмстад
Эстер
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|15
|0.63
|Боман Микаэль
|7
|0.29
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.29
|Карим Садат
|4
|0.17
|Алланссон Йоэль
|4
|0.17
|Кроон Самуэль
|3
|0.13
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.08
|Сведберг Джонатан
|2
|0.08
|Юханссон Андреас
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.04
|Бернтссон Александер
|1
|0.04
|Нильссон Малькольм
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Albin Ahlstrand
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.46
|Вестермарк Йеспер
|5
|0.21
|Рочестер Соренсен Марк
|4 (1)
|0.17
|Родич Владимир
|3
|0.13
|Косица Дзенис
|3
|0.13
|Стенберг Джон
|3
|0.13
|Павич Маттиас
|2
|0.08
|Магнуссон Исак
|2
|0.08
|Ahmed Bonnah
|2
|0.08
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Карлссон Монц
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Хейкссон Алекс
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|8
|0
|Офосу-Айе Фил
|4
|0
|Дальстрём Виллиам
|4
|0
|Боаки Томас
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Taulant Parallangaj
|0
|1
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боман Микаэль
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|6
|0
|Вестермарк Йеспер
|5
|0
|Хейкссон Алекс
|5
|0
|Варманен Тату
|3
|1
|Павич Маттиас
|4
|0
|Магнуссон Исак
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Родич Владимир
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Дротт Джонатан
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
26
21
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
15%
3
14%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
8
31%
5
24%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
36%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
26
20
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
13
50%
4
20%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
52
41
19 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 15
1 Не забивали 2
6
12%
5
12%
1-15
4
8%
6
15%
16-30
9
17%
7
17%
31-45
6
12%
8
20%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
21
40%
9
22%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
7
27%
6
23%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
23%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норрбю - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Хускварна - Хальмстад 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Вестерос 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1
Эстер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1
Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|24
|16
|3
|5
|53 - 25
|51
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|23
|11
|7
|5
|40 - 27
|40
|5.
|Треллеборг
|23
|10
|6
|7
|38 - 37
|36
|6.
|Сковде АИК
|23
|9
|7
|7
|30 - 32
|34
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|23
|10
|3
|10
|42 - 36
|33
|8.
|Эребру
|24
|9
|4
|11
|27 - 30
|31
|9.
|Ландскруна
|23
|7
|8
|8
|28 - 36
|29
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|12.
|Норрбю
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|13.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|14.
|Эргрюте
|24
|5
|9
|10
|32 - 37
|24
|15.
|Эстерсунд
|24
|5
|7
|12
|25 - 38
|22
|16.
|Далкурд
|24
|6
|3
|15
|24 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|1
|4
|26 - 17
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|6.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|9.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|11.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|12.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|15.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Эргрюте
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|4
|1
|22 - 14
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
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- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7