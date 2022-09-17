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Швеция: Аллсвенскан
2022


Стадион: Зрители: 2132
Вернаму
1:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
27' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
36' Желтая карточка
Боман Андре
48' Желтая карточка
Лушаку Исмет
59' Желтая карточка
Ле Ру Люк
60' Желтая карточка
Альфонси Оливер
1:0
87' Гол
Антонссон Маркус
90'+5

Ход матча

27'
Оливейра Вендерсон
 
36'
 
Боман Андре
48'
 
Лушаку Исмет
58'
 
Йоханссон Александр
Менса Гидеон
59'
 
Ле Ру Люк
60'
 
Альфонси Оливер
71'
 
Eliton Junior
Альфонси Оливер
71'
 
Dion Krasniqi
Filipe Sisse
73'
Кенндал Уильям
Hampus Naesstroem
 
73'
Тихи Робин
Оливейра Вендерсон
 
87'
Антонссон Маркус
(Магаши Абдуссалам)
1:0
90'
Виндехолл Чарли
Зелькович Айдин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
33
Вилар
Бернардо
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
29
Андерссон
Фредрик
15
Менса
Гидеон
18
Линднер
Йоаким
20
Карлссон
Тобиас
III
23
Лильенбэк
Антон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
21
Filipe
Sisse
14
Альфонси
Оливер
17
Лушаку
Исмет
9
Симович
Робин
Вернаму
4-3-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Вернаму
Варберг БоИС

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

А
3:0
ТМК
2:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
6:2
С
1:1
С
3:3
С
1:2
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 18 (1) 0.78
Магаши Абдуссалам 4 0.17
Йоханссон Оскар 2 0.09
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Зелькович Айдин 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Evaldo Neto 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 5 (2) 0.22
Йоханссон Александр 3 0.13
Filipe Sisse 2 0.09
Карлссон Тобиас III 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Eliton Junior 1 0.04
Винбо Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Менса Гидеон 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Jaheem Burke 1 (1) 0.04
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 6 0
Оливейра Вендерсон 6 0
Тихи Робин 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 8 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Лушаку Исмет 5 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Альфонси Оливер 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Filipe Sisse 1 1
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Лильенбэк Антон 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Eliton Junior 2 0
Боман Андре 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Андерссон Фредрик 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Filip Bohman 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
4
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
6
30%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
6
40%
5
42%
76-90

Пропущено

28
16
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
7%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
5
18%
5
31%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
8
29%
3
19%
76-90

Забито

29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
5
17%
4
20%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
7
24%
1
5%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
8
28%
6
30%
76-90

Пропущено

35
36
12 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
2
6%
4
11%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
8
23%
7
19%
46-60
7
20%
5
14%
61-75
8
23%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1
Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1
Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
2. Юргорден 22 13 6 3 43 - 16 45
3. Хаммарбю 23 12 6 5 44 - 21 42
4. АИК 22 11 6 5 36 - 28 39
5. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
6. Мальмё 22 11 4 7 31 - 22 37
7. Гётеборг 22 11 3 8 31 - 21 36
8. Мьельбю 22 8 8 6 21 - 21 32
9. Эльфсборг 22 7 9 6 39 - 30 30
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 22 7 4 11 22 - 32 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 22 4 5 13 20 - 43 17
15. Хельсинборг 22 4 5 13 19 - 34 17
16. Сундсвалль 22 3 1 18 19 - 57 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
3. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
4. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
5. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
6. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
10. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
6. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
7. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Боман Андре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Оливейра Вендерсон получил желтую карточку от судьи
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