Стадион: Финнведсваллен Зрители: 2132
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
36' Желтая карточкаБоман Андре
48' Желтая карточкаЛушаку Исмет
59' Желтая карточкаЛе Ру Люк
60' Желтая карточкаАльфонси Оливер
1:0
87' ГолАнтонссон Маркус
90'+5
Ход матча
36'
48'
59'
60'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
15
Менса
Гидеон
22
Боман
Андре
21
Filipe
Sisse
17
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Filipe SisseПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Кюнст ДесНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Вернаму
Варберг БоИС
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|18 (1)
|0.78
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.17
|Йоханссон Оскар
|2
|0.09
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Зелькович Айдин
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Винст Фредди
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|5 (2)
|0.22
|Йоханссон Александр
|3
|0.13
|Filipe Sisse
|2
|0.09
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.04
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Eliton Junior
|1
|0.04
|Винбо Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Менса Гидеон
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.04
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|6
|0
|Оливейра Вендерсон
|6
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|8
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Лушаку Исмет
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Альфонси Оливер
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Filipe Sisse
|1
|1
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Eliton Junior
|2
|0
|Боман Андре
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Filip Bohman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
4
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
2
29%
6
30%
31-45
3
43%
2
10%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
6
40%
5
42%
76-90
Пропущено
28
16
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
7%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
5
18%
5
31%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
8
29%
3
19%
76-90
Забито
29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
5
17%
4
20%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
7
24%
1
5%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
8
28%
6
30%
76-90
Пропущено
35
36
12 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
2
6%
4
11%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
8
23%
7
19%
46-60
7
20%
5
14%
61-75
8
23%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1
Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1
Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|2.
|Юргорден
|22
|13
|6
|3
|43 - 16
|45
|3.
|Хаммарбю
|23
|12
|6
|5
|44 - 21
|42
|4.
|АИК
|22
|11
|6
|5
|36 - 28
|39
|5.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|6.
|Мальмё
|22
|11
|4
|7
|31 - 22
|37
|7.
|Гётеборг
|22
|11
|3
|8
|31 - 21
|36
|8.
|Мьельбю
|22
|8
|8
|6
|21 - 21
|32
|9.
|Эльфсборг
|22
|7
|9
|6
|39 - 30
|30
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|22
|7
|4
|11
|22 - 32
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|22
|4
|5
|13
|20 - 43
|17
|15.
|Хельсинборг
|22
|4
|5
|13
|19 - 34
|17
|16.
|Сундсвалль
|22
|3
|1
|18
|19 - 57
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|3.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|4.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|5.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|6.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|10.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|13.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|5.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|6.
|АИК
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|7.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5