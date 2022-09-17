Стадион: Энерга Гданьск Зрители: 5872
2:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолГуаль Марк
11' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
17' Желтая карточкаЦэру Богдан
17' Желтая карточкаКонрадо
44' Желтая карточкаРоманчук Тарас
51' Желтая карточкаДе Кампс Юри
1:1
52' ГолПайшау Флавиу
1:2
55' ГолИмас Хесус
62' Желтая карточкаMilosz Matysik
64' Желтая карточкаИмас Хесус
72' Желтая карточкаНастич Боян
2:2
73' ПенальтиПайшау Флавиу
90'+6
Ход матча
3'
0:1
11'
17'
17'
44'
51'
52'
1:1
55'
1:2
62'
64'
72'
73'
2:2
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
11
Имас
Хесус
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: Maciej Kalkowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Гуаль МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Лехия Гданьск
Ягеллония
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
42 матча
38.1%
26.2%
35.7%
16 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
12 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
20 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|4 (2)
|0.44
|Гаёс Мацей
|2
|0.22
|Зволински Лукаш
|1
|0.11
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|6
|0.6
|Гуаль Марк
|5 (1)
|0.5
|Нене III
|2
|0.2
|Mateusz Kowalski
|1
|0.1
|Бортничук Мачей
|1
|0.1
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Черных Фёдор
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Конрадо
|3
|0
|Штек Давид
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Романчук Тарас
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Аломерович Златан
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Краковия
|1:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|11.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|15.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|1:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Краковия
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4