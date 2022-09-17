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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион: Зрители: 5872
Лехия Гданьск
2:2
Конец матча
Ягеллония
0'
0:1
3' Гол
Гуаль Марк
11' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
17' Желтая карточка
Цэру Богдан
17' Желтая карточка
Конрадо
44' Желтая карточка
Романчук Тарас
51' Желтая карточка
Де Кампс Юри
1:1
52' Гол
Пайшау Флавиу
1:2
55' Гол
Имас Хесус
62' Желтая карточка
Milosz Matysik
64' Желтая карточка
Имас Хесус
72' Желтая карточка
Настич Боян
2:2
73' Пенальти
Пайшау Флавиу
90'+6
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
79
Kacper
Sezonienko
7
Гаёс
Мацей
8
Де
Кампс
Юри
6
Кубицки
Ярослав
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
36
Jakub
Lewicki
28
Гуаль
Марк
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
10
Черных
Фёдор
11
Имас
Хесус
Лехия Гданьск
4-5-1
Ягеллония
5-4-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Ягеллония

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

42 матча

38.1%
26.2%
35.7%
16 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
12 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
20 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
2:0
К
0:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
3:3
ЭГА
4:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:3
ЭГА
4:2
Э
1:1
Э
2:2
КП
1:1
КП
2:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:2
КП
2:2
Э
0:1
Э
2:1
К
1:1
Э
1:2
К
0:0
Э
1:2
Э
2:0
К
1:1
К
1:2
Э
0:0
OE
3:1
ТМС
0:0
OE
2:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 4 (2) 0.44
Гаёс Мацей 2 0.22
Зволински Лукаш 1 0.11
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кубицки Ярослав 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 6 0.6
Гуаль Марк 5 (1) 0.5
Нене III 2 0.2
Mateusz Kowalski 1 0.1
Бортничук Мачей 1 0.1
Пржикрыл Томаш 0 0
Настич Боян 0 0
Черных Фёдор 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Конрадо 3 0
Штек Давид 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Де Кампс Юри 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Кубицки Ярослав 2 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 5 0
Имас Хесус 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Романчук Тарас 3 0
Нене III 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Milosz Matysik 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Аломерович Златан 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Пуэрто Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
11%
3
19%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
3. Погонь Щецин 1:1 10 5 3 2 16 - 11 18
4. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
5. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Краковия 1:1 10 4 2 4 12 - 9 14
7. Радомьяк Радом 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
9. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
10. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
11. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
15. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 1:1 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 1:1 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Погонь Щецин 1:1 5 2 1 2 6 - 6 7
4. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
9. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
13. Краковия 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 6
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Конрадо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Пуэрто Исраэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лехия Гданьск 2:2 Ягеллония онлайн

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