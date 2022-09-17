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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Сталь Мелец
0:3
Второй тайм: 90+'
Видзев Лодзь
0'
32' Желтая карточка
Шота Серафин
50' Желтая карточка
Флис Марцин
0:1
53' Гол
Санчез Джорди
0:2
82' Гол
Dominik Kun
0:3
87' Гол
Сыпек Якуб
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
7
Доманьски
Мацей
18
Piotr
Wlazlo
11
Лебедински
Миколай
32
Гербовски
Фридерик
99
Said
Hamulic
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
7
Милош
Мато
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
29
Зьявиньски
Лукаш
10
Летневски
Юлиуш
9
Санчез
Джорди
Сталь Мелец
3-4-2-1
Видзев Лодзь
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 4 (1) 0.4
Said Hamulic 3 0.3
Piotr Wlazlo 2 0.2
Касперкевич Аркадиуш 1 0.1
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Гербовски Фридерик 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.4
Санчез Джорди 3 0.3
Dominik Kun 2 0.2
Липски Патрик 2 0.2
Данеляк Кароль 1 0.1
Сыпек Якуб 1 0.1
Ганоушек Марек 1 (1) 0.1
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Ernest Terpilowski 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 0
Piotr Wlazlo 2 0
Fabian Hiszpanski 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Касперкевич Аркадиуш 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0
Гербовски Фридерик 1 0
David Poreba 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
14%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 9 5 2 2 15 - 10 17
4. Ракув 8 5 1 2 15 - 9 16
5. Видзев Лодзь 3:0 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Сталь Мелец 0:3 10 4 1 5 12 - 17 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
10. Ягеллония 9 3 3 3 13 - 10 12
11. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
15. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 0:3 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 3:0 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 3:0 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
4. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Сталь Мелец 0:3 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
13. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Имас Хесус 5 (1)
Медзь Энрикес Анхело 7
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Ягеллония Цэру Богдан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Шота Серафин получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сталь Мелец
    Ничья
    Видзев Лодзь
    2.70
    3.87
    2.72
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сталь Мелец 0:3 Видзев Лодзь онлайн

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