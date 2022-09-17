Стадион: Stadion Stali Mielec Зрители: 4953
0:3
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаШота Серафин
50' Желтая карточкаФлис Марцин
0:1
53' ГолСанчез Джорди
0:2
82' ГолDominik Kun
0:3
87' ГолСыпек Якуб
90'+4
Ход матча
32'
50'
53'
0:1
82'
0:2
87'
0:3
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Запасные игроки
-
12 Дудек МатеушВратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
59 Ващук БогданНападающий
-
-
-
15 David Poreba
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Ignacy Dawid
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.4
|Said Hamulic
|3
|0.3
|Piotr Wlazlo
|2
|0.2
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.1
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Гербовски Фридерик
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.4
|Санчез Джорди
|3
|0.3
|Dominik Kun
|2
|0.2
|Липски Патрик
|2
|0.2
|Данеляк Кароль
|1
|0.1
|Сыпек Якуб
|1
|0.1
|Ганоушек Марек
|1 (1)
|0.1
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Fabian Hiszpanski
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Флис Марцин
|1
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
5
36%
76-90
Пропущено
19
10
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
11%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
2
11%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Краковия
|1:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|11.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|15.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|1:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Краковия
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4