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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Краковия
1:1
Второй тайм: 90+'
Погонь Щецин
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
4
Ярошински
Павел
18
Takuto
Oshima
22
Лосаж
Флорьян
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Краковия
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Погонь Щецин

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 4 0.4
Кялльман Беньямин 2 0.2
Patryk Makuch 2 (1) 0.2
Хебо Матиас 1 0.1
Коноплянка Евгений 1 0.1
Лосаж Флорьян 1 0.1
Сиплак Михал 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 3 0.3
Дабровски Дамьян 2 0.2
Алмквист Понтус 2 0.2
Захович Лука 2 0.2
Бичахчян Ваан 2 0.2
Ковальчик Себастьян 1 0.1
Ленговски Матеуш 1 0.1
Смолиньски Кацпер 1 0.1
Дрыгас Камил 1 (1) 0.1
Салес Жеан Карлос 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Какабадзе Отар 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Югас Якуб 2 0
Сиплак Михал 2 0
Ракочи Михал 2 0
Takuto Oshima 2 0
Ярошински Павел 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Мишор Якуб 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Стипица Данте 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Малец Мариуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
6
55%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2
Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
3. Погонь Щецин 1:1 10 5 3 2 16 - 11 18
4. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
5. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Краковия 1:1 10 4 2 4 12 - 9 14
7. Радомьяк Радом 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
9. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
10. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
11. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
15. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 1:1 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 1:1 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Погонь Щецин 1:1 5 2 1 2 6 - 6 7
4. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
9. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
13. Краковия 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 6
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Погонь Щецин
31.00
5.10
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 1:1 Погонь Щецин онлайн

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