Стадион: Stadion Rakow Зрители: 5126
3:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаАбрамович Давид
33' Желтая карточкаБранко Рафаэл
41' Желтая карточкаНашименту Филипе
43' Желтая карточкаThabo Cele
1:0
45' ГолПясецки Фабиан
2:0
47' ГолСварнас Стратос
3:0
52' ГолИви Лопес
54' Желтая карточкаTiago Matos
57' Желтая карточкаМауридес Жуниор
68' Желтая карточкаНовак Бартош
90'+5
Ход матча
25'
33'
41'
43'
45'
47'
2:0
52'
3:0
54'
57'
62'
68'
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
11
Пик
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроНападающий
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Ракув
Радомьяк Радом
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пясецки Фабиан
|4
|0.44
|Иви Лопес
|3 (2)
|0.33
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.22
|Сварнас Стратос
|1
|0.11
|Гутковский Владислав
|1
|0.11
|Кочергин Владислав
|1
|0.11
|Сореску Деян
|1
|0.11
|Тудор Фран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|2
|0.2
|Roberto Alves
|2
|0.2
|Абрамович Давид
|2
|0.2
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.2
|Бранко Рафаэл
|1
|0.1
|Michal Feliks
|1
|0.1
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Арсенич Зоран
|3
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|6
|0
|Машаду Луиш
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Pedro Justiniano
|2
|0
|Леандро
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
2
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4
Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Краковия
|1:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|11.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|15.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|1:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Погонь Щецин
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Краковия
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4