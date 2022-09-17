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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион: Зрители: 5126
Ракув
3:0
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
25' Желтая карточка
Абрамович Давид
33' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
41' Желтая карточка
Нашименту Филипе
43' Желтая карточка
Thabo Cele
1:0
45' Гол
Пясецки Фабиан
2:0
47' Гол
Сварнас Стратос
3:0
52' Гол
Иви Лопес
54' Желтая карточка
Tiago Matos
57' Желтая карточка
Мауридес Жуниор
68' Желтая карточка
Новак Бартош
90'+5
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
23
Кун
Патрик
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
99
Пясецки
Фабиан
1
Gabriel
Kobylak
30
Mateusz
Grzybek
3
Pedro
Justiniano
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
23
Нашименту
Филипе
2
Thabo
Cele
11
Пик
Даниэль
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
13
Мауридес
Жуниор
Ракув
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Радомьяк Радом

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
2:2
ВД
0:0
ВД
3:0
ВД
1:0
ВД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пясецки Фабиан 4 0.44
Иви Лопес 3 (2) 0.33
Вдовяк Матеуш 2 0.22
Сварнас Стратос 1 0.11
Гутковский Владислав 1 0.11
Кочергин Владислав 1 0.11
Сореску Деян 1 0.11
Тудор Фран 0 0
Чиж Шимон 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 2 0.2
Roberto Alves 2 0.2
Абрамович Давид 2 0.2
Нашименту Филипе 2 (2) 0.2
Бранко Рафаэл 1 0.1
Michal Feliks 1 0.1
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раковитан Богдан 4 0
Тудор Фран 3 0
Арсенич Зоран 3 0
Кун Патрик 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Новак Бартош 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Берггрен Густав 1 0
Сореску Деян 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 6 0
Машаду Луиш 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Абрамович Давид 3 0
Pedro Justiniano 2 0
Леандро 1 0
Roberto Alves 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Tiago Matos 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
2
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4
Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0 Спартак Трнава - Ракув 0:2 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Висла Краков 4:2 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
3. Погонь Щецин 1:1 10 5 3 2 16 - 11 18
4. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
5. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Краковия 1:1 10 4 2 4 12 - 9 14
7. Радомьяк Радом 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
9. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
10. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
11. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
15. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 1:1 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 1:1 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Погонь Щецин 1:1 5 2 1 2 6 - 6 7
4. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
5. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
9. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
13. Краковия 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 6
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Пясецки Фабиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Thabo Cele получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Нашименту Филипе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Абрамович Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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