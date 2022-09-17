Стадион: Гелредом
0'
0:1
21' ГолМюрен Роберт
1:1
48' ГолБялек Бартош
62' Желтая карточкаБялек Бартош
62' Желтая карточкаФилип Станкович
78' Желтая карточкаКорнелисс Энцо
90'+4
Ход матча
21'
0:1
48'
1:1
62'
62'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Imran Nazih
-
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Волендам
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.29
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.29
|Манхуф Миллион
|1
|0.14
|Бялек Бартош
|1
|0.14
|Фламинго Райан
|1
|0.14
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.29
|Мюрен Роберт
|2
|0.29
|Эйтинг Карел
|1
|0.14
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.14
|Верман Хенк
|1
|0.14
|Lequincio Zeefuik
|1
|0.14
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|0
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Achraf Douiri
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
57%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
3
19%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4
Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2
Волендам
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Твенте
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Эксельсиор
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 17
|10
|8.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Ваалвейк
|5:1
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|14.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Камбюр
|1:5
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Ваалвейк
|5:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|6.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|7.
|Эксельсиор
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|17.
|Камбюр
|1:5
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Твенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Камбюр
|1:5
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Ваалвейк
|5:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3