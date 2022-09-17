Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Г О О О О Л - Бартош Бялек забивает с правой ноги!

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Gaetano Oristanio пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

Ibrahim El Kadiri нанес удар, но тот был заблокирован.

Тактическая замена. Бартош Бялек уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Тронстад Сондре пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

42' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

40' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Витесс

38' Удар от ворот произведет Волендам

37' Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо

36' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Gabriel Vidovic выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт

31' Удар от ворот произведет Волендам

31' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ван Мигем Дарил пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

26' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Витесс

24' Мюрен Роберт из команды Волендам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Судья сигнализирует, что Gabriel Vidovic из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Gaetano Oristanio

24' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорошую попытку сделал Аркус Карлан . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Г О О О О Л - Мюрен Роберт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

21' Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Филип Станкович держит все под контролем

16' Мбуямба Ксавьер наказан за толчок Бартош Бялек

15' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Gabriel Vidovic из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Ван Мигем Дарил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хорошую попытку сделал Мбуямба Ксавьер . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мбуямба Ксавьер выиграл воздушное противоборство у Gabriel Vidovic.

12' Мбуямба Ксавьер выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.

12' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Плат Брайан получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Gabriel Vidovic наказан за толчок Плат Брайан

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Бартош Бялек задерживает мяч рукой

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Филип Станкович ослабляет давление, выбив мяч.

4' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля