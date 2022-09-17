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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Витесс
1:1
Конец матча
Волендам
0'
0:1
21' Гол
Мюрен Роберт
1:1
48' Гол
Бялек Бартош
62' Желтая карточка
Бялек Бартош
62' Желтая карточка
Филип Станкович
78' Желтая карточка
Корнелисс Энцо
90'+4

Ход матча

21'
0:1
Мюрен Роберт
37'
 
Achraf Douiri
Плат Брайан
48'
Бялек Бартош
(Козловски Кацпер)
1:1
62'
Бялек Бартош
 
62'
 
Филип Станкович
64'
 
Верман Хенк
Улд-Ших Биляль
64'
 
Эль-Кадири Ибрахим
Ван Мигем Дарил
71'
Манхуф Миллион
Козловски Кацпер
 
76'
Фредериксен Николай
Gabriel Vidovic
 
78'
Корнелисс Энцо
 
85'
Бёйтинк Томас
Корнелисс Энцо
 
85'
Япи Ромарик
Бялек Бартош
 
87'
 
Буур Оскар
Мюрен Роберт
87'
 
Walid Ould Chikh
Ористанио Гаэтано

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

16
Схерпен
Кьелл
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
10
Gabriel
Vidovic
14
Бялек
Бартош
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
6
Бенамар
Бенаисса
5
Мёркин
Дерри
4
Мирани
Деймон
10
Ористанио
Гаэтано
8
Эйтинг
Карел
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
7
Ван
Мигем
Дарил
Витесс
5-4-1
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Волендам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:5
ММ(
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.29
Беро Матуш 2 (1) 0.29
Манхуф Миллион 1 0.14
Бялек Бартош 1 0.14
Фламинго Райан 1 0.14
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.29
Мюрен Роберт 2 0.29
Эйтинг Карел 1 0.14
Бенамар Бенаисса 1 0.14
Верман Хенк 1 0.14
Lequincio Zeefuik 1 0.14
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Виттек Максимилиан 2 0
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Фламинго Райан 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Мигем Дарил 2 0
Бенамар Бенаисса 2 0
Улд-Ших Биляль 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Achraf Douiri 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
57%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
3
19%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - Витесс 1:0 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4
Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2
Волендам
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0
Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Эксельсиор 0:0 7 3 1 3 10 - 17 10
8. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Ваалвейк 5:1 7 2 3 2 15 - 10 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
14. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
15. Камбюр 1:5 7 1 1 5 5 - 14 4
16. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 0:0 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Ваалвейк 5:1 4 2 1 1 12 - 6 7
6. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Эксельсиор 0:0 3 2 0 1 6 - 8 6
8. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
16. Фортуна Ситтард 0:0 4 0 1 3 6 - 11 1
17. Камбюр 1:5 3 0 0 3 0 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Эксельсиор 0:0 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 1:5 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Ваалвейк 5:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Контроль мяча: Витесс: 62%, Волендам: 38%.
  • 93'
    Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Витесс контролирует мяч.
  • 92'
    Волендам пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Витесс: 66%, Волендам: 34%.
    • 48'
      Схерпен Кьелл из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      47'
      Ryan Flamingo из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Улд-Ших Биляль пострадал.
    • 47'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Витесс: 66%, Волендам: 34%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Мёркин Дерри наказан за толчок соперника
    • 44'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      43'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Тронстад Сондре пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
    • 42'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Витесс контролирует мяч.
    • 41'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Витесс: 66%, Волендам: 34%.
    • 40'
      Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
    • Угловой
      40'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 40'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      39'
      Беро Матуш наказан за толчок Бенамар Бенаисса
    • 39'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 39'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 37'
      Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      37'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой справа.
    • 37'
      Плат Брайан получил травму и заменен. Achraf Douiri выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      36'
      Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Контроль мяча: Витесс: 67%, Волендам: 33%.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Мбуямба Ксавьер успешно блокирует удар.
    • 35'
      Козловски Кацпер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Беро Матуш выиграл воздушное противоборство у Мёркин Дерри.
    • 35'
      Витесс контролирует мяч.
    • 34'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Корнелисс Энцо выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт.
    • 34'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Улд-Ших Биляль успешно блокирует удар.
    • 33'
      Аркус Карлан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Витесс контролирует мяч.
    • 32'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Мёркин Дерри из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      32'
      Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Gabriel Vidovic выиграл воздушное противоборство у Мюрен Роберт.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 31'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Витесс: 65%, Волендам: 35%.
    • 30'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Ван Мигем Дарил пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем
    • 26'
      Виттек Максимилиан нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 26'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Витесс: 71%, Волендам: 29%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 24'
      Мюрен Роберт из команды Волендам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 24'
      Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Gabriel Vidovic из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Gaetano Oristanio
    • 24'
      Волендам начинает контратаку
    • 24'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Аркус Карлан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Витесс контролирует мяч.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Мюрен Роберт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Витесс контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Витесс: 66%, Волендам: 34%.
    • 20'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Мюрен Роберт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Мирани Деймон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Gabriel Vidovic
    • 18'
      Аркус Карлан успешно блокирует удар.
    • 18'
      Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Витесс контролирует мяч.
    • 17'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Филип Станкович держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      16'
      Мбуямба Ксавьер наказан за толчок Бартош Бялек
    • 15'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Витесс: 67%, Волендам: 33%.
    • 15'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 14'
      Gabriel Vidovic из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Ван Мигем Дарил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Мбуямба Ксавьер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Ван Мигем Дарил из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      13'
      Мирани Деймон из команды Волендам разыграл угловой с правого угла.
    • 13'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Мбуямба Ксавьер выиграл воздушное противоборство у Gabriel Vidovic.
    • 12'
      Витесс контролирует мяч.
    • 12'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Мбуямба Ксавьер выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.
    • 12'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      11'
      Плат Брайан возвращается на поле.
    • 10'
      Витесс контролирует мяч.
    • 10'
      Мюрен Роберт выиграл воздушное противоборство у Аркус Карлан.
    • 10'
      Контроль мяча: Витесс: 62%, Волендам: 38%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      9'
      Ох, нехорошо это выглядит. Плат Брайан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      9'
      Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Gabriel Vidovic наказан за толчок Плат Брайан
    • 8'
      Волендам контролирует мяч.
    • 8'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      6'
      Бартош Бялек задерживает мяч рукой
    • 6'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Витесс: 67%, Волендам: 33%.
    • 5'
      Витесс контролирует мяч.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Филип Станкович ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Gaetano Oristanio из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Виттек Максимилиан
    • 3'
      Витесс контролирует мяч.
    • 2'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Корнелисс Энцо из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Тронстад Сондре из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мирани Деймон
    • 1'
      Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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