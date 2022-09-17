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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Ваалвейк
5:1
Второй тайм: 90+'
Камбюр
0'
8' Красная карточка
Худемакерс Меес
0:1
17' Гол
Якобс Ями
22' Желтая карточка
Лобете Хулен
23' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
31' Желтая карточка
Якобс Ями
32' Красная карточка
Henk de Jong
1:1
32' Пенальти
Крамер Михил
45' Красная карточка
Бангура Алекс
57' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
2:1
77' Гол в свои ворота
Тол Марко
3:1
82' Гол
Баккали Закария
4:1
87' Гол
Бель-Хассани Иллиас
5:1
89' Гол
Крамер Михил

Ход матча

8'
 
Худемакерс Меес
13'
 
Ван Кам Даниэль
Мамбимби Феликс
17'
0:1
Якобс Ями
22'
Лобете Хулен
 
23'
 
Паулиссен Митчелл
31'
 
Якобс Ями
32'
 
Henk de Jong
32'
Крамер Михил
1:1
45'
 
Бангура Алекс
46'
Кёйперс Рой
Лобете Хулен
 
46'
Йозефзон Флориан
Ван ден Бёйс Дарио
 
46'
 
Брей Майкл
Ван дер Ватер Силвестр
46'
 
Самбисса Давид
Tom Boere
57'
Леливелд Юлиан
 
60'
Баккали Закария
Лутонда Тьерри
 
68'
 
Макинтош Келвин
Бергсма Леон
71'
Бирет Мика
Леливелд Юлиан
 
77'
Тол Марко
2:1
82'
Баккали Закария
3:1
84'
 
Remco Balk
Паулиссен Митчелл
84'
Вруг Патрик
Клемент Пелле
 
87'
Бель-Хассани Иллиас
4:1
89'
Крамер Михил
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 2
  • 15 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Камбюр
2.26
4.46
3.55
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
2
Леливелд
Юлиан
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
23
Гаари
Жюрьен
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
1
Виржиния
Жоау
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Паулиссен
Митчелл
7
Мамбимби
Феликс
9
Tom
Boere
Ваалвейк
5-3-2
Камбюр
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Камбюр

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э
1:1
Э
0:1
К
2:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
4:1
К
1:4
ПД
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (1) 0.29
Бель-Хассани Иллиас 2 0.29
Йозефзон Флориан 1 0.14
Лобете Хулен 1 0.14
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.14
Лутонда Тьерри 1 0.14
Анита Вурнон 1 0.14
Клемент Пелле 1 0.14
Адевойе Шоун 1 0.14
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.29
Брей Майкл 1 0.14
Якобс Ями 1 0.14
Яспер тер Хейде 1 0.14
Самбисса Давид 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Крамер Михил 2 0
Yassin Oukili 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Лобете Хулен 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
75%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1
Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2
Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4
Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Эксельсиор 0:0 7 3 1 3 10 - 17 10
8. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Ваалвейк 5:1 7 2 3 2 15 - 10 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
14. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
15. Камбюр 1:5 7 1 1 5 5 - 14 4
16. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 0:0 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Ваалвейк 5:1 4 2 1 1 12 - 6 7
6. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Эксельсиор 0:0 3 2 0 1 6 - 8 6
8. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
16. Фортуна Ситтард 0:0 4 0 1 3 6 - 11 1
17. Камбюр 1:5 3 0 0 3 0 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Эксельсиор 0:0 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 1:5 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Ваалвейк 5:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Ремко Балк из команды Камбюр попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 92'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Офсайд
    90'
    Брей Майкл из команды Камбюр в офсайде
  • 90'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 79%, Камбюр: 21%.
  • 89'
    Бель-Хассани Иллиас сделал ключевой пас для гола!
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О О Л - Крамер Михил из команды Ваалвейк легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
  • 89'
    Roy Kuijpers создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 89'
    Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 88'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Ваалвейк
    Ничья
    Камбюр
    2.26
    4.46
    3.55
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    Где смотреть матч Ваалвейк 5:1 Камбюр онлайн

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