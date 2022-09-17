Стадион: Мандемейкерс
0'
8' Красная карточкаХудемакерс Меес
0:1
17' ГолЯкобс Ями
22' Желтая карточкаЛобете Хулен
23' Желтая карточкаПаулиссен Митчелл
31' Желтая карточкаЯкобс Ями
32' Красная карточкаHenk de Jong
1:1
32' ПенальтиКрамер Михил
45' Красная карточкаБангура Алекс
57' Желтая карточкаЛеливелд Юлиан
2:1
77' Гол в свои воротаТол Марко
3:1
82' ГолБаккали Закария
4:1
86' ГолБель-Хассани Иллиас
5:1
89' ГолКрамер Михил
90'+3
Ход матча
17'
0:1
22'
31'
32'
32'
1:1
45'
57'
77'
2:1
82'
3:1
86'
89'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
12 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 2
-
16 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
79 Владение мячом, % 21
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
31 Joey Kesting
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
33 Floris Smand
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ваалвейк
Камбюр
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|3 (1)
|0.43
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|0.43
|Анита Вурнон
|1
|0.14
|Йозефзон Флориан
|1
|0.14
|Лобете Хулен
|1
|0.14
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0.14
|Адевойе Шоун
|1
|0.14
|Лутонда Тьерри
|1
|0.14
|Баккали Закария
|1
|0.14
|Клемент Пелле
|1
|0.14
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.29
|Брей Майкл
|1
|0.14
|Якобс Ями
|1
|0.14
|Яспер тер Хейде
|1
|0.14
|Самбисса Давид
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Крамер Михил
|2
|0
|Yassin Oukili
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Шмидт Доке
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
4
67%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
4
67%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1
Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2
Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4
Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Твенте
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|14.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Камбюр
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|17.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|6.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|7.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|15.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|17.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Твенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|14.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3