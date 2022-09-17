Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Roy Kuijpers создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Roy Kuijpers оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Камбюр

49' Лутонда Тьерри не смог попасть в створ ударом издали

49' Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бель-Хассани Иллиас бьет со штрафного в створ, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

45' Леливелд Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Камбюр

42' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Камбюр

37' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

37' Хорошую попытку сделал Бель-Хассани Иллиас . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Удар от ворот произведет Камбюр

36' Крамер Михил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Крамер Михил нанес удар головой, но Жоао Вирджиния спокойно отбил мяч.

34' Клемент Пелле из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Г О О О О О Л - Крамер Михил из команды Ваалвейк забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Жоао Вирджиния прыгнул не в ту сторону.

31' Якобс Ями получает желтую карточку за игру рукой

31' После проверки VAR судья изменил решение - Ваалвейк пробьет пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Удар от ворот произведет Камбюр

28' Лутонда Тьерри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

23' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Камбюр

23' Матч возобновлен

23' Паулиссен Митчелл получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Лобете Хулен получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

22' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Камбюр

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Адевойе Шоун плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

17' Г О О О О Л - Якобс Ями забивает ударом с левой ноги!

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Камбюр

16' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

15' Удар от ворот произведет Камбюр

14' Ван ден Бёйс Дарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Ван ден Бёйс Дарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Адевойе Шоун нанес удар головой, но Жоао Вирджиния спокойно отбил мяч.

14' Лутонда Тьерри из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Ван ден Бёйс Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бергсма Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Крамер Михил . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновлен

9' Лобете Хулен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ваалвейк

6' Том Боер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Ваалвейк

5' Якобс Ями не смог попасть в створ ударом издали

4' Крамер Михил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Камбюр

2' Удар от ворот произведет Камбюр

1' Ван дер Ватер Силвестр пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Ваалвейк начинает с центра поля