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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Ваалвейк
5:1
Конец матча
Камбюр
0'
8' Красная карточка
Худемакерс Меес
0:1
17' Гол
Якобс Ями
22' Желтая карточка
Лобете Хулен
23' Желтая карточка
Паулиссен Митчелл
31' Желтая карточка
Якобс Ями
32' Красная карточка
Henk de Jong
1:1
32' Пенальти
Крамер Михил
45' Красная карточка
Бангура Алекс
57' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
2:1
77' Гол в свои ворота
Тол Марко
3:1
82' Гол
Баккали Закария
4:1
86' Гол
Бель-Хассани Иллиас
5:1
89' Гол
Крамер Михил
90'+3
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
2
Леливелд
Юлиан
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
23
Гаари
Жюрьен
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
1
Виржиния
Жоау
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Паулиссен
Митчелл
7
Мамбимби
Феликс
9
Tom
Boere
Ваалвейк
5-3-2
Камбюр
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Камбюр

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э
1:1
Э
0:1
К
2:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
4:1
К
1:4
ПД
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 (1) 0.43
Бель-Хассани Иллиас 3 0.43
Анита Вурнон 1 0.14
Йозефзон Флориан 1 0.14
Лобете Хулен 1 0.14
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.14
Адевойе Шоун 1 0.14
Лутонда Тьерри 1 0.14
Баккали Закария 1 0.14
Клемент Пелле 1 0.14
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.29
Брей Майкл 1 0.14
Якобс Ями 1 0.14
Яспер тер Хейде 1 0.14
Самбисса Давид 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Крамер Михил 2 0
Yassin Oukili 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Лобете Хулен 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
4
67%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
4
67%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ПСВ - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1
Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2
Камбюр
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4
Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
14. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
15. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
16. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
17. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
18. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
6. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
7. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
8. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
15. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
17. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
14. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Ваалвейк заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 79%, Камбюр: 21%.
  • Угловой
    93'
    Бель-Хассани Иллиас из команды Ваалвейк разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Ремко Балк из команды Камбюр попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 92'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Тол Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Брей Майкл из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Бель-Хассани Иллиас
  • 91'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Офсайд
    90'
    Брей Майкл из команды Камбюр в офсайде
  • 90'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
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