Стадион: Fortuna Sittard Stadion
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
17
Йилмаз
Бурак
21
Аюб
Яссин
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Эксельсиор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.57
|Гладон Пол
|1
|0.14
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.14
|Гут Родриго
|1
|0.14
|Tijjani Noslin
|1
|0.14
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бас Юлиан
|2
|0.29
|Хархаух Реда
|2
|0.29
|Хореман Сибе
|1
|0.14
|Гаудмейн Кензо
|1
|0.14
|Азаркан Маруан
|1
|0.14
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.14
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0.14
|Сеймор Серано
|1
|0.14
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдоган Доган
|2
|1
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Ферати Арианит
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файн Адриан
|1
|0
|Хореман Сибе
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Эйгенрам Йосуа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
0 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Пропущено
17
17
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6
Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Твенте
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Эксельсиор
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 17
|10
|8.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Ваалвейк
|5:1
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|14.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Камбюр
|1:5
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Ваалвейк
|5:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|6.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|7.
|Эксельсиор
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|17.
|Камбюр
|1:5
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Твенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|Эксельсиор
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|12.
|Камбюр
|1:5
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Ваалвейк
|5:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3