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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Фортуна Ситтард
0:0
Перерыв
Эксельсиор
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Эксельсиор
2.04
4.60
5.05
Все Коэффициенты
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
77
Tijjani
Noslin
6
Дуарте
Дерой
19
Ферати
Арианит
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
10
Сёнтьенс
Матс
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
5
Файн
Адриан
21
Аюб
Яссин
33
Бас
Юлиан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
Фортуна Ситтард
4-4-2
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Эксельсиор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
4:1
Э
1:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
3:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.57
Гладон Пол 1 0.14
Озьякуп Огузхан 1 0.14
Гут Родриго 1 0.14
Tijjani Noslin 1 0.14
Сёнтьенс Матс 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.29
Хархаух Реда 2 0.29
Хореман Сибе 1 0.14
Гаудмейн Кензо 1 0.14
Азаркан Маруан 1 0.14
Чу-А-Он Натан 1 0.14
Эль-Яакуби Редуан 1 0.14
Сеймор Серано 1 0.14
Лампру Лазарос 0 0
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Доган 2 1
Сёнтьенс Матс 3 0
Ферати Арианит 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файн Адриан 1 0
Хореман Сибе 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Эйгенрам Йосуа 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
0 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

17
17
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6
Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Эксельсиор 0:0 7 3 1 3 10 - 17 10
8. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Ваалвейк 5:1 7 2 3 2 15 - 10 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
14. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
15. Камбюр 1:5 7 1 1 5 5 - 14 4
16. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 0:0 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Ваалвейк 5:1 4 2 1 1 12 - 6 7
6. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Эксельсиор 0:0 3 2 0 1 6 - 8 6
8. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
16. Фортуна Ситтард 0:0 4 0 1 3 6 - 11 1
17. Камбюр 1:5 3 0 0 3 0 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Эксельсиор 0:0 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
12. Камбюр 1:5 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Ваалвейк 5:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Эксельсиор
    2.04
    4.60
    5.05
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