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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион: Зрители: 8379
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
47' Желтая карточка
Аюб Яссин
66' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
77' Вторая желтая карточка
Сёнтьенс Матс
78' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
84' Желтая карточка
Эйгенрам Йосуа
1:0
87' Гол
Вита Реми
90' Желтая карточка
Хархаух Реда
90'+6

Ход матча

47'
 
Аюб Яссин
55'
Эмбало Умару
Tijjani Noslin
 
55'
Озьякуп Огузхан
Дуарте Дерой
 
56'
 
Лампру Лазарос
Файн Адриан
61'
Вита Реми
Кордоба Иньиго
 
66'
Сёнтьенс Матс
 
68'
 
Эйгенрам Йосуа
Аюб Яссин
73'
Янссен Рул
Сиовас Димитрис
 
77'
Сёнтьенс Матс
 
78'
Йилмаз Бурак
 
81'
 
Хархаух Реда
Ван Дёйнен Майк
81'
 
Маркело Натангело
Дриауех Каухайб
84'
 
Эйгенрам Йосуа
87'
Вита Реми
1:0
90'
 
Хархаух Реда

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
77
Tijjani
Noslin
6
Дуарте
Дерой
19
Ферати
Арианит
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
10
Сёнтьенс
Матс
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
5
Файн
Адриан
21
Аюб
Яссин
33
Бас
Юлиан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
Фортуна Ситтард
4-4-2
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Эксельсиор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
4:1
Э
1:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
3:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.57
Гладон Пол 1 0.14
Озьякуп Огузхан 1 0.14
Гут Родриго 1 0.14
Вита Реми 1 0.14
Tijjani Noslin 1 0.14
Сёнтьенс Матс 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Ферати Арианит 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.29
Хархаух Реда 2 0.29
Хореман Сибе 1 0.14
Гаудмейн Кензо 1 0.14
Азаркан Маруан 1 0.14
Чу-А-Он Натан 1 0.14
Эль-Яакуби Редуан 1 0.14
Сеймор Серано 1 0.14
Лампру Лазарос 0 0
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Эрдоган Доган 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Ферати Арианит 3 0
Дуарте Дерой 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгенрам Йосуа 2 0
Аюб Яссин 1 0
Файн Адриан 1 0
Хореман Сибе 1 0
Хархаух Реда 1 0
Дриауех Каухайб 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
0 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
5
45%
4
40%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
22%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
5
56%
2
20%
76-90

Пропущено

17
18
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4
Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Эксельсиор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6
Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3 Маастрихт - Эксельсиор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
14. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
15. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
16. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
17. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
18. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
6. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
7. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
8. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
15. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
17. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
18. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
14. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
Весь список
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