Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Redouan El Yaakoubi нанес удар, но тот был заблокирован.

Nathan Tjoe-A-On пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

Redouan El Yaakoubi не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Nathan Tjoe-A-On нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Файн Адриан не смог попасть в створ ударом издали

46' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Эксельсиор

41' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дриауех Каухайб нанес удар в каркас ворот!

37' Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Эксельсиор

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хорошую попытку сделал Аюб Яссин . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Оооо... вот это был удар! Ван Дёйнен Майк должен был забить с этой позиции.

24' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Эксельсиор

16' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

13' Удар от ворот произведет Эксельсиор

13' Оооо... вот это был удар! Кордоба Иньиго должен был забить с этой позиции.

13' Пинту Иву создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Эксельсиор

2' Оооо... вот это был удар! Сиовас Димитрис должен был забить с этой позиции.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру