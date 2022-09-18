Стадион: PayPal Park
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаОбриан Ядер
0:1
16' ГолОбриан Ядер
1:1
25' ПенальтиЭбобисс Жереми
34' Желтая карточкаФарфан Марко
58' Желтая карточкаНатан Рафаэл
60' Желтая карточкаМартинес Хосе
68' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
83' Красная карточкаАрриола Пол
90'+5
Ход матча
12'
16'
0:1
25'
1:1
34'
58'
60'
68'
83'
88'
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
17
Грегуш
Ян
93
Жудсон
44
Кауэлл
Кейд
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
33 матча
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|16 (2)
|0.52
|Эспиноса Кристиан
|6 (4)
|0.19
|Киканович Бенджамин
|5
|0.16
|Монтейру Жамиру
|4
|0.13
|Юилл Джексон
|4
|0.13
|Кауэлл Кейд
|2
|0.06
|Кальво Франсиско
|2
|0.06
|Натан Рафаэл
|2
|0.06
|Томпсон Томми
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|18
|0.56
|Арриола Пол
|9
|0.28
|Alan Velasco
|6
|0.19
|Хара Франко
|3 (1)
|0.09
|Сервания Брандон
|2
|0.06
|Обриан Ядер
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Факундо Киньон
|1
|0.03
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.03
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Натан Рафаэл
|8
|0
|Ремеди Эрик
|8
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Киканович Бенджамин
|4
|0
|Жудсон
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Бисон Таннер
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|5
|2
|Фарфан Марко
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Alan Velasco
|7
|0
|Арриола Пол
|4
|1
|Факундо Киньон
|5
|0
|Мартинес Хосе VI
|5
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Обриан Ядер
|5
|0
|Феррейра Хесус
|5
|0
|Твумаси Эма
|5
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|3
|0
|Хара Франко
|2
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
15%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
8
30%
30%
3
17%
61-75
6
22%
2
11%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
21%
5
22%
61-75
4
17%
7
30%
76-90
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
3
16%
4
15%
1-15
5
26%
4
15%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
9
35%
76-90
Пропущено
40
14
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
6
15%
1
7%
1-15
5
13%
3
21%
16-30
5
13%
4
29%
31-45
8
20%
2
14%
46-60
7
18%
2
14%
61-75
9
23%
2
14%
76-90
Забито
46
44
21 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
7
15%
6
14%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
8
17%
9
20%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
10
22%
4
9%
61-75
10
22%
11
25%
76-90
Пропущено
64
37
27 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
9
14%
2
5%
1-15
9
14%
7
19%
16-30
9
14%
8
22%
31-45
12
19%
4
11%
46-60
12
19%
7
19%
61-75
13
20%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0
Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|29
|9
|14
|6
|40 - 33
|41
|8.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|9.
|Интер Майами
|30
|11
|6
|13
|38 - 50
|39
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|31
|7
|6
|18
|32 - 62
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|18
|4
|8
|59 - 35
|58
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|11
|12
|8
|50 - 47
|45
|6.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|7.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|7
|12
|51 - 47
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|6
|16
|39 - 49
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|7
|10
|14
|46 - 64
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|12
|2
|1
|36 - 13
|38
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|6
|6
|3
|27 - 24
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|11.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|13.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
|14.
|Интер Майами
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|16 (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8