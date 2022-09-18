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США: МЛС
2022


Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Конец матча
Даллас
0'
12' Желтая карточка
Обриан Ядер
0:1
16' Гол
Обриан Ядер
1:1
25' Пенальти
Эбобисс Жереми
34' Желтая карточка
Фарфан Марко
58' Желтая карточка
Натан Рафаэл
60' Желтая карточка
Мартинес Хосе
68' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
83' Красная карточка
Арриола Пол
90'+5
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
17
Грегуш
Ян
93
Жудсон
35
Монтейру
Жамиру
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
6
Серрильо
Эдвин
12
Ллетгет
Себастьян
8
Обриан
Ядер
29
Хара
Франко
7
Арриола
Пол
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

33 матча

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.2%
54.5%
30.3%
5 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 16 (2) 0.52
Эспиноса Кристиан 6 (4) 0.19
Киканович Бенджамин 5 0.16
Монтейру Жамиру 4 0.13
Юилл Джексон 4 0.13
Кауэлл Кейд 2 0.06
Кальво Франсиско 2 0.06
Натан Рафаэл 2 0.06
Томпсон Томми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 18 0.56
Арриола Пол 9 0.28
Alan Velasco 6 0.19
Хара Франко 3 (1) 0.09
Сервания Брандон 2 0.06
Обриан Ядер 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Факундо Киньон 1 0.03
Tsiki Ntsabeleng 1 0.03
Ллетгет Себастьян 0 0
Нану Гомеш 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Натан Рафаэл 8 0
Ремеди Эрик 8 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Киканович Бенджамин 4 0
Жудсон 3 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Oskar Aagren 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 5 2
Фарфан Марко 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Alan Velasco 7 0
Арриола Пол 4 1
Факундо Киньон 5 0
Мартинес Хосе VI 5 0
Помикал Пакстон 5 0
Обриан Ядер 5 0
Феррейра Хесус 5 0
Твумаси Эма 5 0
Пас Мартен 3 0
Tsiki Ntsabeleng 3 0
Хара Франко 2 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Нану Гомеш 1 0
Берджесс Нкоси 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
4
15%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
8
30%
30%
3
17%
61-75
6
22%
2
11%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
21%
5
22%
61-75
4
17%
7
30%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
3
16%
4
15%
1-15
5
26%
4
15%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
9
35%
76-90

Пропущено

40
14
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
6
15%
1
7%
1-15
5
13%
3
21%
16-30
5
13%
4
29%
31-45
8
20%
2
14%
46-60
7
18%
2
14%
61-75
9
23%
2
14%
76-90

Забито

46
44
21 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
7
15%
6
14%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
8
17%
9
20%
31-45
5
11%
6
14%
46-60
10
22%
4
9%
61-75
10
22%
11
25%
76-90

Пропущено

64
37
27 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
9
14%
2
5%
1-15
9
14%
7
19%
16-30
9
14%
8
22%
31-45
12
19%
4
11%
46-60
12
19%
7
19%
61-75
13
20%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Даллас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0
Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Остин - Даллас 2:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Орландо Сити - Даллас 1:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 31 11 12 8 56 - 50 45
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 29 9 14 6 40 - 33 41
8. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
9. Интер Майами 30 11 6 13 38 - 50 39
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 31 7 6 18 32 - 62 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 18 4 8 59 - 35 58
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Портленд Тимберс 31 11 12 8 50 - 47 45
6. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
7. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 31 12 7 12 51 - 47 43
9. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
10. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
11. Сиэтл Саундерс 31 12 3 16 44 - 42 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 31 9 6 16 39 - 49 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 7 10 14 46 - 64 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
11. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 12 2 1 36 - 13 38
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 6 6 3 27 - 24 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 15 5 6 4 21 - 26 21
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
11. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
12. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
13. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10
14. Интер Майами 15 2 3 10 9 - 26 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 4 4 7 17 - 23 16
7. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 15 3 1 11 16 - 30 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Цинциннати Васкес Брэндон 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Эбобисс Жереми из команды Сан-Хосе Эрткуэйкс забивает с точки!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Обриан Ядер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Обриан Ядер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас онлайн

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