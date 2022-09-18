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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Гоу Эхед Иглс
2:0
Второй тайм: 85'
Эммен
0'
1:0
31' Гол
Эдвардсен Оливер
45' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
2:0
57' Гол
Эдвардсен Оливер
64' Желтая карточка
Линторст Эверт
77' Желтая карточка
Бернаду Лукас

Ход матча

31'
Эдвардсен Оливер
(Виллюмссон Виллюм)
1:0
45'
 
Веендорп Кезиа
46'
 
Бушуари Мохамед
Веендорп Кезиа
57'
Эдвардсен Оливер
(Дейл Матс)
2:0
64'
Линторст Эверт
 
70'
Martjin Berden
Адеканье Бобби
 
71'
Со Силла
Виллюмссон Виллюм
 
72'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Бюрнет Лоренцо
72'
 
Дирксен Юлиюс
Влак Яри
72'
 
Fernando Pacheco2
Живкович Рицхайро
77'
 
Бернаду Лукас
79'
Теки Тесфальдет
Эдвардсен Оливер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Эммен
2.43
3.95
89.02
Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Эммен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:2
ТМК
2:3
ТМК
2:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ТМК
2:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ВД(GD
0:2
К
4:2
ВД(GD
0:1
ВД(GD
0:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.57
Лидберг Исак 2 0.29
Кюйперс Бас 2 0.29
Адеканье Бобби 1 0.14
Дейл Матс 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 3 0.43
Rui Mendes 1 0.14
Бернаду Лукас 1 0.14
Влак Яри 1 0.14
Димерс Марк 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Идзес Джей 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веендорп Кезиа 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Араухо Мигель 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0
Бернаду Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3
Эммен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2
Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 5 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. АЗ Алкмаар 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Твенте 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
7. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Гоу Эхед Иглс 2:0 7 2 0 5 10 - 15 6
14. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
15. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 0:2 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
6. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
7. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
8. АЗ Алкмаар 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 0:2 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гоу Эхед Иглс 2:0 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
16. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
18. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Твенте 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Гоу Эхед Иглс 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 0:2 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Эммен
    2.43
    3.95
    89.02
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