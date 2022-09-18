Стадион: Де Аделарсхорст
2:0
Второй тайм: 85'
0'
1:0
31' ГолЭдвардсен Оливер
45' Желтая карточкаВеендорп Кезиа
2:0
57' ГолЭдвардсен Оливер
64' Желтая карточкаЛинторст Эверт
77' Желтая карточкаБернаду Лукас
Ход матча
31'
45'
57'
2:0
64'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
25
Амофа
Джамал
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
-
26 Max Wolfs
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Эммен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.57
|Лидберг Исак
|2
|0.29
|Кюйперс Бас
|2
|0.29
|Адеканье Бобби
|1
|0.14
|Дейл Матс
|0
|0
|Виллюмссон Виллюм
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|3
|0.43
|Rui Mendes
|1
|0.14
|Бернаду Лукас
|1
|0.14
|Влак Яри
|1
|0.14
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Влак Яри
|1
|0
|Rui Mendes
|1
|0
|Бернаду Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
27%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3
Эммен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2
Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Твенте
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|7.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|14.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Камбюр
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|0:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|6.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|7.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|18.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Твенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|0:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3