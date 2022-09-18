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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 7 Стадион: Зрители: 9623
Гоу Эхед Иглс
2:0
Конец матча
Эммен
0'
1:0
31' Гол
Эдвардсен Оливер
45' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
2:0
57' Гол
Эдвардсен Оливер
64' Желтая карточка
Линторст Эверт
76' Желтая карточка
Бернаду Лукас
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Со Силла
90' Желтая карточка
Амофа Джамал
90'+6

Ход матча

31'
Эдвардсен Оливер
(Виллюмссон Виллюм)
1:0
45'
 
Веендорп Кезиа
46'
 
Бушуари Мохамед
Веендорп Кезиа
57'
Эдвардсен Оливер
(Дейл Матс)
2:0
64'
Линторст Эверт
 
70'
Martjin Berden
Адеканье Бобби
 
70'
Со Силла
Виллюмссон Виллюм
 
71'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Бюрнет Лоренцо
71'
 
Дирксен Юлиюс
Влак Яри
71'
 
Fernando Pacheco2
Живкович Рицхайро
76'
 
Бернаду Лукас
79'
Теки Тесфальдет
Эдвардсен Оливер
 
85'
Со Силла
 
88'
 
Хейлен Майкл
Бернаду Лукас
90'
Амофа Джамал
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Эммен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:2
ТМК
2:3
ТМК
2:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ТМК
2:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ВД(GD
0:2
К
4:2
ВД(GD
0:1
ВД(GD
0:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.57
Лидберг Исак 2 0.29
Кюйперс Бас 2 0.29
Адеканье Бобби 1 0.14
Дейл Матс 0 0
Виллюмссон Виллюм 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 3 0.43
Rui Mendes 1 0.14
Бернаду Лукас 1 0.14
Влак Яри 1 0.14
Димерс Марк 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Идзес Джей 1 0
Амофа Джамал 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Веендорп Кезиа 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Араухо Мигель 1 0
Влак Яри 1 0
Rui Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
27%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3
Эммен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2
Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 28 - 10 18
2. Аякс 1:2 7 6 0 1 22 - 5 18
3. АЗ Алкмаар 2:1 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 10 - 15 6
14. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
15. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 1:2 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
16. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
18. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 1:2 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
Весь список
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