Тур: 7 Стадион: Абе Ленстра Зрители: 21039
0'
0:1
2' ГолМисиджан Вирджил
15' Желтая карточкаСмал Гийс
15' Желтая карточкаПроппер Робин
1:1
28' ГолВан Эвейк Милан
2:1
36' ГолБохневич Павел
55' Желтая карточкаТахири Анас
2:1
69' Не забитый пенальтиСарр Амин
79' Желтая карточкаКайб Рами
90' Желтая карточкаВан Оттеле Сюб
90'+8
Ход матча
2'
0:1
15'
15'
28'
1:1
36'
2:1
55'
69'
2:1
79'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
9 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
13
Кайб
Рами
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
-
36 Amir Ismail
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лука Эверинк
-
38 Макс Брюнс
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Твенте
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
31 матч
32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
29%
58.1%
12.9%
9 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|4
|0.57
|Ван Эвейк Милан
|2
|0.29
|Сарр Амин
|1
|0.14
|Бохневич Павел
|1
|0.14
|Тахири Анас
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|4
|0.57
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.29
|Бренет Джошуа
|1
|0.14
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.14
|Стейн Сем
|1
|0.14
|Манфред Угалде
|1
|0.14
|Цолис Христос
|1
|0.14
|Клеонизе Денильо
|1
|0.14
|Смал Гийс
|0
|0
|Влап Михел
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Бохневич Павел
|1
|0
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0
Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|28 - 10
|18
|2.
|Аякс
|1:2
|7
|6
|0
|1
|22 - 5
|18
|3.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|20 - 9
|16
|5.
|Твенте
|7
|4
|1
|2
|12 - 5
|13
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|14.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Камбюр
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|2.
|Аякс
|1:2
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|3.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|18.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Аякс
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3