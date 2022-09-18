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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 7 Стадион: Зрители: 21039
Херенвен
2:1
Конец матча
Твенте
0'
0:1
2' Гол
Мисиджан Вирджил
15' Желтая карточка
Смал Гийс
15' Желтая карточка
Проппер Робин
1:1
28' Гол
Ван Эвейк Милан
2:1
36' Гол
Бохневич Павел
55' Желтая карточка
Тахири Анас
2:1
69' Не забитый пенальти
Сарр Амин
79' Желтая карточка
Кайб Рами
90' Желтая карточка
Ван Оттеле Сюб
90'+8

Ход матча

2'
0:1
Мисиджан Вирджил
15'
 
Смал Гийс
15'
 
Проппер Робин
28'
Ван Эвейк Милан
(Сарр Амин)
1:1
36'
Бохневич Павел
(Тахири Анас)
2:1
55'
Тахири Анас
 
62'
Хаяль Рами
Колассен Антуан
 
65'
 
Манфред Угалде
Кьёлё Матиас
69'
Сарр Амин
2:1
76'
 
Даан Ротс
Мисиджан Вирджил
76'
 
Плегесуэло Хулио
Проппер Робин
79'
Кайб Рами
 
84'
Ван Оттеле Сюб
Ван Хойдонк Сидней
 
84'
Али Хусейн
Кайб Рами
 
89'
 
Брама Вут
Влап Михел
89'
 
Клеонизе Денильо
Черны Вацлав
90'
Ван Оттеле Сюб
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
13
Кайб
Рами
29
Колассен
Антуан
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
21
Кьёлё
Матиас
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
8
Зерруки
Рамиз
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Херенвен
5-3-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Твенте

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

31 матч

32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

29%
58.1%
12.9%
9 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 4 0.57
Ван Эвейк Милан 2 0.29
Сарр Амин 1 0.14
Бохневич Павел 1 0.14
Тахири Анас 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 4 0.57
Мисиджан Вирджил 2 0.29
Бренет Джошуа 1 0.14
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.14
Стейн Сем 1 0.14
Манфред Угалде 1 0.14
Цолис Христос 1 0.14
Клеонизе Денильо 1 0.14
Смал Гийс 0 0
Влап Михел 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 2 0
Тахири Анас 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Бохневич Павел 1 0
Ван Акен Йост 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Мисиджан Вирджил 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0
Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 28 - 10 18
2. Аякс 1:2 7 6 0 1 22 - 5 18
3. АЗ Алкмаар 2:1 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 10 - 15 6
14. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
15. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 1:2 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
16. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
18. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 1:2 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 21039 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Херенвен: 38%, Твенте: 62%.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    97'
    Бренет Джошуа наказан за толчок Ван Эвейк Милан
  • 97'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 97'
    Ван Эвейк Милан ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Андриес Нопперт из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      92'
      Тахири Анас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Сарр Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Херенвен 2:1 Твенте онлайн

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