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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 7 Стадион: Зрители: 33110
ПСВ
4:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
3' Гол
Идрисси Уссама
1:1
16' Гол
Брэнтуэйт Джерред
2:1
25' Гол
Гакпо Коди
2:2
42' Гол
Перейра Данило
3:2
47' Гол
Тиль Гус
62' Желтая карточка
Тиль Гус
3:3
73' Гол
Кекчю Оркун
78' Желтая карточка
Кекчю Оркун
4:3
83' Гол
Обиспо Армандо
90' Желтая карточка
Бакайоко Жоан
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Идрисси Уссама
(Джаханбакш Алиреза)
16'
Брэнтуэйт Джерред
(Гакпо Коди)
1:1
25'
Гакпо Коди
(Симонс Хави)
2:1
42'
2:2
Перейра Данило
47'
Тиль Гус
(Гакпо Коди)
3:2
56'
 
Волемарк Патрик
Джаханбакш Алиреза
56'
 
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
56'
 
Пайшао Игор
Идрисси Уссама
62'
Тиль Гус
 
71'
 
Шиманьски Себастиан
Дилросун Джавайро
73'
3:3
Кекчю Оркун
(Лопес Маркос IV)
74'
Бакайоко Жоан
Симонс Хави
 
74'
Гутьеррес Эрик
Тиль Гус
 
78'
 
Кекчю Оркун
83'
Обиспо Армандо
(Гакпо Коди)
4:3
85'
 
Бульяуде Эсекиэль
Лопес Маркос
85'
Рамальо Андре
Обиспо Армандо
 
90'
Мвене Филлипп
Веерман Йоэй
 
90'
Бакайоко Жоан
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 6
  • 13 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Брэнтуэйт
Джерред
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
8
Тимбер
Квинтен
11
Дилросун
Джавайро
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбакш
Алиреза
9
Перейра
Данило
II
26
Идрисси
Уссама
ПСВ
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Фейеноорд

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

40%
14.3%
45.7%
14 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (2) 1.14
Симонс Хави 6 0.86
Веерман Йоэй 2 0.29
Обиспо Армандо 2 0.29
Сангаре Ибрахим 2 0.29
Тиль Гус 2 0.29
Бакайоко Жоан 2 0.29
Де Йонг Люк 1 0.14
Брэнтуэйт Джерред 1 0.14
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 6 (1) 0.86
Дилросун Джавайро 3 0.43
Шиманьски Себастиан 2 0.29
Хименес Сантьяго Томас 2 0.29
Кекчю Оркун 2 0.29
Волемарк Патрик 1 0.14
Идрисси Уссама 1 0.14
Тимбер Квинтен 1 0.14
Расмуссен Якоб 1 0.14
Гертрейда Лютсхарел 1 0.14
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Ганцко Давид 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 2 0
Макс Филипп 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
7%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
12%
3
14%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
5
24%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
1
4%
6
29%
61-75
6
23%
4
19%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1
Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4
Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 28 - 10 18
2. Аякс 1:2 7 6 0 1 22 - 5 18
3. АЗ Алкмаар 2:1 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 10 - 15 6
14. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
15. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 1:2 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
16. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
18. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 1:2 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
Весь список
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