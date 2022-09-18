Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фейеноорд

90' Гакпо Коди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Igor Paixao ослабляет давление, выбив мяч.

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Фейеноорд

88' Исмаэл Сайбари из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Igor Paixao из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Макс Филипп бьет со штрафного в створ, но Джастин Бейло держит все под контролем

86' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Обиспо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Обиспо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Шиманьски Себастиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет ПСВ

79' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Удар от ворот произведет Фейеноорд

78' Кекчю Оркун - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Г О О О О Л - Кекчю Оркун наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

73' Лопес Маркос IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Педерсен Маркус Гольмгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет ПСВ

71' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Судья свистит. Тезе Джордан атаковал сзади соперника. Это Igor Paixao заработал своей команде штрафной

66' Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

66' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Фейеноорд

66' Igor Paixao возвращается на поле.

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Igor Paixao получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Igor Paixao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Исмаэл Сайбари ослабляет давление, выбив мяч.

62' Кекчю Оркун бьет со штрафного в створ, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

62' Тиль Гус тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

61' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Фейеноорд

60' Веерман Йоэй из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Судья сигнализирует, что Исмаэл Сайбари из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Igor Paixao

59' Удар от ворот произведет Фейеноорд

58' Хорошую попытку сделал Исмаэл Сайбари. Удар в створ, но вратарь начеку

58' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Удар от ворот произведет Фейеноорд

56' Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Igor Paixao

56' Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

56' Брэнтуэйт Джерред из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет ПСВ

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Исмаэл Сайбари нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло ловит мяч

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Сангаре Ибрахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

47' Г О О О О Л - Тиль Гус правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

47' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля