Тур: 7 Стадион: Филипс Зрители: 33110
0'
0:1
3' ГолИдрисси Уссама
1:1
16' ГолБрэнтуэйт Джерред
2:1
25' ГолГакпо Коди
2:2
42' ГолПерейра Данило
3:2
47' ГолТиль Гус
62' Желтая карточкаТиль Гус
3:3
73' ГолКекчю Оркун
78' Желтая карточкаКекчю Оркун
4:3
83' ГолОбиспо Армандо
90' Желтая карточкаБакайоко Жоан
90'+8
Ход матча
3'
16'
1:1
25'
2:1
42'
2:2
47'
3:2
62'
73'
3:3
78'
83'
4:3
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
9 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 6
-
13 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
31
Макс
Филипп
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Фейеноорд
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
40%
14.3%
45.7%
14 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|8 (2)
|1.14
|Симонс Хави
|6
|0.86
|Веерман Йоэй
|2
|0.29
|Обиспо Армандо
|2
|0.29
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.29
|Тиль Гус
|2
|0.29
|Бакайоко Жоан
|2
|0.29
|Де Йонг Люк
|1
|0.14
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.14
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|6 (1)
|0.86
|Дилросун Джавайро
|3
|0.43
|Шиманьски Себастиан
|2
|0.29
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.29
|Кекчю Оркун
|2
|0.29
|Волемарк Патрик
|1
|0.14
|Идрисси Уссама
|1
|0.14
|Тимбер Квинтен
|1
|0.14
|Расмуссен Якоб
|1
|0.14
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.14
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|2
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
7%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
12%
3
14%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
5
24%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
1
4%
6
29%
61-75
6
23%
4
19%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
3
38%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСВ - Ваалвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1
Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4
Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|28 - 10
|18
|2.
|Аякс
|1:2
|7
|6
|0
|1
|22 - 5
|18
|3.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|20 - 9
|16
|5.
|Твенте
|7
|4
|1
|2
|12 - 5
|13
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|14.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Камбюр
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|2.
|Аякс
|1:2
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|3.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|18.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Аякс
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3