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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 25 Стадион: Зрители: 817
Гроруд
0:4
Конец матча
Стабек
0'
0:1
41' Гол
Меткалф Патрик
0:2
45' Гол
Несс Николай
57' Желтая карточка
Вернерссон Виктор
78' Желтая карточка
Сандберг Маркус
0:3
79' Гол
Аземи Фитим
0:4
81' Гол
Gift Orban
85' Желтая карточка
Sindre Osestad
90'+3
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
15
Fabian
Oestigaard
Ness
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Akinsola
Akinyemi
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
28
Thomas
Elsebutangen
6
Torje
Naustdal
18
Йохансен
Педер
Мин
40
Sindre
Osestad
25
Didrik
Sereba
19
Михаэль
Петер
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
14
Крогстад
Фредрик
13
Ланге
Тор
10
Геэльмуйден
Херман
18
Меткалф
Патрик
16
Gift
Orban
7
Аземи
Фитим
Гроруд
4-4-2
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Гроруд
Стабек

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ТМК
3:1
КН
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Гроруд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikolai Jakobsen Hristov 6 0.24
Bjoern Martin Kristiansen 5 0.2
Didrik Sereba 4 (1) 0.16
Sindre Osestad 3 0.12
Preben Mankowitz 2 0.08
Михаэль Петер 2 0.08
Fabian Oestigaard Ness 1 0.04
Geirald Meyer 1 0.04
Omar Bully Drammeh 0 0
Fredrick Pettersen 0 0
Saadiq Faisal Elmi 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 12 0.48
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.28
Крогстад Фредрик 7 0.28
Хансен Корнелиус 6 0.24
Аземи Фитим 5 0.2
Эдвардсен Оливер 4 0.16
Оттесен Стурла 3 0.12
Педерсен Каспер 2 0.08
Вангберг Симен 2 0.08
Несс Николай 1 0.04
Ланге Тор 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Эдвардс Кертис 0 0

Карточки

Гроруд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Saadiq Faisal Elmi 4 1
Hassan Mohamed Yousef 5 0
Bjoern Martin Kristiansen 5 0
Preben Mankowitz 4 0
Glenn Andre Harviken 4 0
Йохансен Педер Мин 2 1
Geirald Meyer 3 0
Vetle Skaattun 1 1
Simen Lillevik Kjellevold 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Михаэль Петер 2 0
Sindre Osestad 2 0
Nikolai Jakobsen Hristov 2 0
Didrik Sereba 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Thomas Elsebutangen 1 0
Torje Naustdal 1 0
Fredrick Pettersen 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Josias Furaha 1 0
William Fredriksen Bjeglerud 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 2
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 3 0
Ланге Тор 3 0
Gift Orban 3 0
Несс Николай 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Сандберг Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
32
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
9%
2
6%
1-15
2
18%
4
13%
16-30
1
9%
6
19%
31-45
2
18%
3
9%
46-60
2
18%
6
19%
61-75
3
27%
11
34%
76-90

Пропущено

26
13
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
1
4%
1
8%
1-15
4
15%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
7
27%
4
31%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
6
23%
1
8%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
4
31%
3
15%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

36
10
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
2
6%
1
10%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
8
22%
2
20%
31-45
7
19%
1
10%
46-60
3
8%
3
30%
61-75
11
31%
3
30%
76-90

Забито

24
52
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
3
13%
3
6%
1-15
4
17%
9
17%
16-30
4
17%
8
15%
31-45
6
25%
6
12%
46-60
3
13%
10
19%
61-75
4
17%
16
31%
76-90

Пропущено

62
23
24 В 1-м тайме 9
38 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 5
25 Не пропускали 12
3
5%
2
9%
1-15
9
15%
4
17%
16-30
12
19%
3
13%
31-45
14
23%
5
22%
46-60
7
11%
5
22%
61-75
17
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гроруд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бранн - Гроруд 7:0 Гроруд - Ранхейм 2:1 Старт - Гроруд 5:0 Гроруд - Скейд 1:1
Брюне - Гроруд 2:1 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Гроруд - КФУМ 1:3 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Гроруд - Мьёндален 0:1 Согндаль - Гроруд 4:0 Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Осане - Гроруд 3:2 Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0
Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 25 22 3 0 79 - 11 69
2. Стабек 25 13 8 4 51 - 24 47
3. КФУМ 25 13 6 6 52 - 40 45
4. Старт 25 12 6 7 50 - 30 42
5. Санднес 25 12 4 9 45 - 42 40
6. Ранхейм 25 11 7 7 42 - 41 40
7. Конгсвингер 25 11 6 8 38 - 31 39
8. Согндаль 25 10 6 9 45 - 48 36
9. Мьёндален 25 11 3 11 31 - 40 36
10. Рёуфосс 25 9 7 9 32 - 43 34
11. Осане 25 7 8 10 38 - 54 29
12. Фредрикстад 25 6 8 11 39 - 43 26
13. Брюне 25 6 8 11 35 - 44 26
14. Скейд 25 5 4 16 29 - 48 19
15. Стйордалс Блинк 25 3 5 17 26 - 55 14
16. Гроруд 25 1 7 17 24 - 62 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 12 9 3 0 37 - 4 30
2. Мьёндален 13 7 2 4 19 - 17 23
3. Согндаль 13 7 1 5 22 - 18 22
4. Ранхейм 12 6 4 2 26 - 20 22
5. Конгсвингер 12 6 4 2 25 - 15 22
6. КФУМ 13 6 4 3 25 - 21 22
7. Старт 12 6 3 3 27 - 12 21
8. Стабек 12 5 5 2 20 - 10 20
9. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
10. Санднес 13 5 3 5 27 - 24 18
11. Осане 13 5 2 6 20 - 29 17
12. Фредрикстад 12 4 4 4 20 - 20 16
13. Брюне 12 4 4 4 18 - 17 16
14. Скейд 13 4 2 7 23 - 27 14
15. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
16. Гроруд 12 1 3 8 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 13 0 0 42 - 7 39
2. Стабек 13 8 3 2 31 - 14 27
3. КФУМ 12 7 2 3 27 - 19 23
4. Санднес 12 7 1 4 18 - 18 22
5. Старт 13 6 3 4 23 - 18 21
6. Ранхейм 13 5 3 5 16 - 21 18
7. Конгсвингер 13 5 2 6 13 - 16 17
8. Рёуфосс 12 4 3 5 18 - 24 15
9. Согндаль 12 3 5 4 23 - 30 14
10. Мьёндален 12 4 1 7 12 - 23 13
11. Осане 12 2 6 4 18 - 25 12
12. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
13. Брюне 13 2 4 7 17 - 27 10
14. Стйордалс Блинк 12 1 5 6 13 - 25 8
15. Скейд 12 1 2 9 6 - 21 5
16. Гроруд 13 0 4 9 13 - 36 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Расмуссен Матиас 14 (7)
Бранн Финне Бор 14 (3)
Стабек Gift Orban 12 (6)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Несс Николай бьет в цель!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Партик Меткалф бьет в цель!
    • 38'
      Вангберг Симен уходит с поля. Пигнатель-Енссен Николас выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гроруд 0:4 Стабек онлайн

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