Тур: 25 Стадион: Grorud Arctic Match Зрители: 817
0'
0:1
41' ГолМеткалф Патрик
0:2
45' ГолНесс Николай
57' Желтая карточкаВернерссон Виктор
78' Желтая карточкаСандберг Маркус
0:3
79' ГолАземи Фитим
0:4
81' ГолGift Orban
85' Желтая карточкаSindre Osestad
90'+3
Ход матча
41'
45'
71'
78'
79'
0:3
81'
0:4
85'
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Rygg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Гроруд
Стабек
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гроруд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikolai Jakobsen Hristov
|6
|0.24
|Bjoern Martin Kristiansen
|5
|0.2
|Didrik Sereba
|4 (1)
|0.16
|Sindre Osestad
|3
|0.12
|Preben Mankowitz
|2
|0.08
|Михаэль Петер
|2
|0.08
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0.04
|Geirald Meyer
|1
|0.04
|Omar Bully Drammeh
|0
|0
|Fredrick Pettersen
|0
|0
|Saadiq Faisal Elmi
|0
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|12
|0.48
|Геэльмуйден Херман
|7 (4)
|0.28
|Крогстад Фредрик
|7
|0.28
|Хансен Корнелиус
|6
|0.24
|Аземи Фитим
|5
|0.2
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.16
|Оттесен Стурла
|3
|0.12
|Педерсен Каспер
|2
|0.08
|Вангберг Симен
|2
|0.08
|Несс Николай
|1
|0.04
|Ланге Тор
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Карточки
Гроруд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Saadiq Faisal Elmi
|4
|1
|Hassan Mohamed Yousef
|5
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|5
|0
|Preben Mankowitz
|4
|0
|Glenn Andre Harviken
|4
|0
|Йохансен Педер Мин
|2
|1
|Geirald Meyer
|3
|0
|Vetle Skaattun
|1
|1
|Simen Lillevik Kjellevold
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Михаэль Петер
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Nikolai Jakobsen Hristov
|2
|0
|Didrik Sereba
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Thomas Elsebutangen
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
|Fredrick Pettersen
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Josias Furaha
|1
|0
|William Fredriksen Bjeglerud
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|2
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Ланге Тор
|3
|0
|Gift Orban
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Сандберг Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
32
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
9%
2
6%
1-15
2
18%
4
13%
16-30
1
9%
6
19%
31-45
2
18%
3
9%
46-60
2
18%
6
19%
61-75
3
27%
11
34%
76-90
Пропущено
26
13
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
1
4%
1
8%
1-15
4
15%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
7
27%
4
31%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
6
23%
1
8%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
4
31%
3
15%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Пропущено
36
10
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
2
6%
1
10%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
8
22%
2
20%
31-45
7
19%
1
10%
46-60
3
8%
3
30%
61-75
11
31%
3
30%
76-90
Забито
24
52
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
3
13%
3
6%
1-15
4
17%
9
17%
16-30
4
17%
8
15%
31-45
6
25%
6
12%
46-60
3
13%
10
19%
61-75
4
17%
16
31%
76-90
Пропущено
62
23
24 В 1-м тайме 9
38 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 5
25 Не пропускали 12
3
5%
2
9%
1-15
9
15%
4
17%
16-30
12
19%
3
13%
31-45
14
23%
5
22%
46-60
7
11%
5
22%
61-75
17
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гроруд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бранн - Гроруд 7:0 Гроруд - Ранхейм 2:1 Старт - Гроруд 5:0 Гроруд - Скейд 1:1
Брюне - Гроруд 2:1 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Гроруд - КФУМ 1:3 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Гроруд - Мьёндален 0:1 Согндаль - Гроруд 4:0 Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Осане - Гроруд 3:2 Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0
Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|25
|22
|3
|0
|79 - 11
|69
|2.
|Стабек
|25
|13
|8
|4
|51 - 24
|47
|3.
|КФУМ
|25
|13
|6
|6
|52 - 40
|45
|4.
|Старт
|25
|12
|6
|7
|50 - 30
|42
|5.
|Санднес
|25
|12
|4
|9
|45 - 42
|40
|6.
|Ранхейм
|25
|11
|7
|7
|42 - 41
|40
|7.
|Конгсвингер
|25
|11
|6
|8
|38 - 31
|39
|8.
|Согндаль
|25
|10
|6
|9
|45 - 48
|36
|9.
|Мьёндален
|25
|11
|3
|11
|31 - 40
|36
|10.
|Рёуфосс
|25
|9
|7
|9
|32 - 43
|34
|11.
|Осане
|25
|7
|8
|10
|38 - 54
|29
|12.
|Фредрикстад
|25
|6
|8
|11
|39 - 43
|26
|13.
|Брюне
|25
|6
|8
|11
|35 - 44
|26
|14.
|Скейд
|25
|5
|4
|16
|29 - 48
|19
|15.
|Стйордалс Блинк
|25
|3
|5
|17
|26 - 55
|14
|16.
|Гроруд
|25
|1
|7
|17
|24 - 62
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|37 - 4
|30
|2.
|Мьёндален
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|3.
|Согндаль
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|4.
|Ранхейм
|12
|6
|4
|2
|26 - 20
|22
|5.
|Конгсвингер
|12
|6
|4
|2
|25 - 15
|22
|6.
|КФУМ
|13
|6
|4
|3
|25 - 21
|22
|7.
|Старт
|12
|6
|3
|3
|27 - 12
|21
|8.
|Стабек
|12
|5
|5
|2
|20 - 10
|20
|9.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|10.
|Санднес
|13
|5
|3
|5
|27 - 24
|18
|11.
|Осане
|13
|5
|2
|6
|20 - 29
|17
|12.
|Фредрикстад
|12
|4
|4
|4
|20 - 20
|16
|13.
|Брюне
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|14.
|Скейд
|13
|4
|2
|7
|23 - 27
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|16.
|Гроруд
|12
|1
|3
|8
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|13
|0
|0
|42 - 7
|39
|2.
|Стабек
|13
|8
|3
|2
|31 - 14
|27
|3.
|КФУМ
|12
|7
|2
|3
|27 - 19
|23
|4.
|Санднес
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|5.
|Старт
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|6.
|Ранхейм
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|7.
|Конгсвингер
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|8.
|Рёуфосс
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|Согндаль
|12
|3
|5
|4
|23 - 30
|14
|10.
|Мьёндален
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|11.
|Осане
|12
|2
|6
|4
|18 - 25
|12
|12.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|17 - 27
|10
|14.
|Стйордалс Блинк
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|15.
|Скейд
|12
|1
|2
|9
|6 - 21
|5
|16.
|Гроруд
|13
|0
|4
|9
|13 - 36
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (3)
|Стабек
|Gift Orban
|12 (6)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|13 (2)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|8