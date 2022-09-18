Тур: 10 Стадион: Люнгбю Зрители: 4758
0'
0:1
13' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
28' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
31' Желтая карточкаAske Adelgaard
39' Желтая карточкаКоструп Магнус
41' Желтая карточкаЧуквуани Точи
0:2
63' ГолДжейбали Иссам
79' Желтая карточкаJakob Martinsen
90' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
90'+7
Ход матча
13'
31'
39'
41'
63'
0:2
79'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чорлу РезанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Оденсе
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
21 матч
19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.2
|Нильсен Эмиль
|2
|0.2
|Йоргенсен Каспер
|2
|0.2
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.1
|Риис Кристиан
|1
|0.1
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|4
|0.4
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.3
|Джейбали Иссам
|2
|0.2
|Charly Horneman
|1
|0.1
|Эстрём Робин
|1
|0.1
|Yankubah Minteh
|1
|0.1
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьеллан Андреас
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|Mathias Kristensen2
|2
|0
|Винтер Каспер
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
6
46%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
21%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0
Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2
Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Силькеборг
|10
|5
|1
|4
|16 - 12
|16
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Хорсенс
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|7.
|Оденсе
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|8.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|9.
|Брондбю
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|11.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Люнгбю
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|7.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|8.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
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|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (3)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3