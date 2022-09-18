Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Сандерс Нгабо не смог попасть в створ ударом издали

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Идет дождь, трудные условия для игроков.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игрок из команды Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Оденсе

45' Коструп Магнус из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

44' Удар от ворот произведет Люнгбю

44' Бьёрн Паульсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Чуквуани Точи получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Оденсе

40' Йоргенсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали

39' Коструп Магнус получил желтую карточку от судьи

38' Тонгья Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Люнгбю

37' Удар от ворот произведет Оденсе

37' Mihajlo Ivancevic выиграл воздушное противоборство у Матиас Кристенсен

36' Коструп Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Йоргенсен Каспер нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

31' Aske Adelgaard получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Люнгбю

29' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Оденсе

26' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Оденсе

22' Финнбогасон Альфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

16' Mihajlo Ivancevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

13' Джейбали Иссам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Матиас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Mihajlo Ivancevic.

11' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

10' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Коструп Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

8' Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Коструп Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

4' Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Люнгбю

3' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Джейбали Иссам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля