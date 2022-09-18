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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 10 Стадион: Зрители: 4758
Люнгбю
0:2
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
13' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
28' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
31' Желтая карточка
Aske Adelgaard
39' Желтая карточка
Коструп Магнус
41' Желтая карточка
Чуквуани Точи
0:2
63' Гол
Джейбали Иссам
79' Желтая карточка
Jakob Martinsen
90' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
90'+7

Ход матча

13'
0:1
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Джейбали Иссам)
28'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
31'
 
Aske Adelgaard
39'
Коструп Магнус
 
41'
Чуквуани Точи
 
46'
Гюткьяер Фредерик
Mathias Kristensen2
 
46'
Винтер Каспер
Чуквуани Точи
 
52'
 
Микельсон Николас
Gustav Grubbe
63'
0:2
Джейбали Иссам
(Кадри Башким)
64'
Чорлу Резан
Вестергорд Магнус
 
71'
 
Шельвик Йорген
Aske Adelgaard
71'
 
Jakob Martinsen
Мадс Фрокьяер-Йенсен
72'
Sanders Ngabo
Финнбогасон Альфред
 
79'
 
Jakob Martinsen
85'
Хамалайнен Брайан
Сёренсен Адам
 
87'
 
Трандарсон Арон-Элис
Mihajlo Ivancevic
90'
Хамалайнен Брайан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

16
Mads
Kikkenborg
20
Йоргенсен
Каспер
30
Ромер
Марсель
23
Грегор
Паскаль
17
Сёренсен
Адам
42
Чуквуани
Точи
22
Вестергорд
Магнус
11
Коструп
Магнус
18
Финнбогасон
Альфред
9
Mathias
Kristensen2
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
23
Aske
Adelgaard
24
Гигович
Армин
6
Тверсков
Йеппе
10
Тонгья
Франко
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
9
Кадри
Башким
Люнгбю
4-1-2-1-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Люнгбю
Оденсе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

21 матч

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

СБЗВ
1:2
СБЗВ
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.2
Нильсен Эмиль 2 0.2
Йоргенсен Каспер 2 0.2
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.1
Риис Кристиан 1 0.1
Хамалайнен Брайан 0 0
Ромер Марсель 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 4 0.4
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.3
Джейбали Иссам 2 0.2
Charly Horneman 1 0.1
Эстрём Робин 1 0.1
Yankubah Minteh 1 0.1
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьеллан Андреас 3 0
Ромер Марсель 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Чуквуани Точи 2 0
Mathias Kristensen2 2 0
Винтер Каспер 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Тверсков Йеппе 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
38%
6
46%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
21%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Раннерс 0:2 Виборг - Люнгбю 2:1 Хельсингёр - Люнгбю 2:0
Люнгбю - Копенгаген 0:3 Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - Ког 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Никобинг 2:0 Рудерсдаль - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Фредерисия 1:0 Нюкёбинг - Люнгбю 1:1 Хельсингёр - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Хельсингёр 2:1
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2
Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 10 6 1 3 15 - 11 19
4. Силькеборг 10 5 1 4 16 - 12 16
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
7. Оденсе 10 4 1 5 12 - 17 13
8. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
9. Брондбю 10 3 2 5 10 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
11. Ольборг 10 2 3 5 9 - 14 9
12. Люнгбю 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
8. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
9. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Оденсе заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4758 болельщиков
  • 97'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Контроль мяча: Люнгбю: 47%, Оденсе: 53%.
  • 96'
    Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    96'
    Хамалайнен Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    96'
    Безумный фол. Хамалайнен Брайан грубо играет против соперника. Пострадал Джейбали Иссам
  • 95'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 94'
    Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 92'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Сандерс Нгабо не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Люнгбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Контроль мяча: Люнгбю: 45%, Оденсе: 55%.
    • 91'
      Люнгбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • Угловой
      91'
      Коструп Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 90'
      Гюткьяер Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 90'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 0:2 Оденсе онлайн

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