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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 10 Стадион: Зрители: 8632
Виборг
0:0
Конец матча
Брондбю
0'
34' Желтая карточка
Грот Джей-Рой
60' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
90'+5

Ход матча

34'
Грот Джей-Рой
 
60'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
61'
 
Слимане Анис
Греве Матиас
61'
 
Квистгарден Матиас
Омойджуфано Охи
75'
Джатта Алассана
Мортимер Нилс
 
75'
Mendes Elias2
Ибрагим Саид
 
75'
 
Oscar Schwartau
Хедлунд Симон
75'
 
Белл Джо
Васс Даниэль
82'
Жамбурек Ян
Грот Джей-Рой
 
87'
Бергер Софус
Бонде Якуб
 
87'
Сёндергаард Мадс
Леманс Клинт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Грот
Джей-Рой
10
Мортимер
Нилс
1
Хермансен
Мадс
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
23
Каппис
Кристиан
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
7
Валлис
Николай
27
Хедлунд
Симон
9
Омойджуфано
Охи
Виборг
4-3-3
Брондбю
4-3-1-2

История личных встреч

Виборг
Брондбю

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
133.3%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 3 0.3
Соренсен Кристиан I 2 0.2
Лонвейк Джастин 2 0.2
Леманс Клинт 2 0.2
Бех Тобиас 2 0.2
Ибрагим Саид 1 0.1
Гроннинг Йеппе 1 0.1
Лауритсен Мадс 1 0.1
Бундгаард Оливер 1 0.1
Мортимер Нилс 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Гааей Антон 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 2 0.2
Радошевич Йосип 2 (2) 0.2
Хедлунд Симон 1 0.1
Каппис Кристиан 1 0.1
Слимане Анис 1 0.1
Квистгарден Матиас 1 0.1
Oscar Schwartau 1 0.1
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Гроннинг Йеппе 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Леманс Клинт 1 0
Бонде Якуб 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Радошевич Йосип 2 0
Слимане Анис 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Махсо Андреас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
5
33%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1
Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2
Брондбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1
Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 10 6 1 3 15 - 11 19
4. Силькеборг 10 5 1 4 16 - 12 16
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
7. Оденсе 10 4 1 5 12 - 17 13
8. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
9. Брондбю 10 3 2 5 10 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
11. Ольборг 10 2 3 5 9 - 14 9
12. Люнгбю 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
8. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
9. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 45%, Брондбю: 55%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Квистгарден Матиас задерживает мяч рукой
  • 94'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Валлис Николай из команды Брондбю получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лукас Лунд Педерсен все предвидел и спас команду!
  • 93'
    Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 92'
    Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 91'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Виборг: 45%, Брондбю: 55%.
  • 90'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Гроннинг Йеппе выиграл воздушное противоборство у Oscar Schwartau.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Офсайд
      46'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю в офсайде
    • 46'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Греве Матиас и попал в перекладину!
    • 45'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 42%, Брондбю: 58%.
    • 45'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      45'
      Залетел Жан возвращается на поле.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      42'
      Ибрагим Саид наказан за толчок Васс Даниэль
    • Фол, нарушение
      42'
      Игрок команды Виборг сделал подножку сопернику. Пострадал Шиембе Кевин.
    • 42'
      Махсо Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 41'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Брондбю: 59%.
    • 41'
      Бонде Якуб из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 40'
      Гаммельбю Йенс-Мартин успешно блокирует удар.
    • 40'
      Грот Джей-Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      39'
      Хедлунд Симон из команды Брондбю в офсайде
    • 38'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 37'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Мортимер Нилс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Виборг: 40%, Брондбю: 60%.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 35'
      Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      34'
      Грот Джей-Рой получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      34'
      Безумный фол. Грот Джей-Рой грубо играет против соперника. Пострадал Шиембе Кевин
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Бонде Якуб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 33'
      Мортимер Нилс из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 31'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Виборг: 35%, Брондбю: 65%.
    • 30'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      29'
      Радошевич Йосип наказан за толчок Леманс Клинт
    • 29'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 28'
      Хедлунд Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 26'
      Мортимер Нилс не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Радошевич Йосип выиграл воздушное противоборство у Ибрагим Саид.
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Брондбю: 64%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 24'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Гаммельбю Йенс-Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Гаммельбю Йенс-Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Гроннинг Йеппе наказан за толчок Хедлунд Симон
    • 20'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 34%, Брондбю: 66%.
    • 20'
      Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Валлис Николай задерживает мяч рукой
    • 18'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 15'
      Контроль мяча: Виборг: 34%, Брондбю: 66%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Валлис Николай из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Anton Gaaei
    • Фол, нарушение
      13'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Грот Джей-Рой.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 13'
      Васс Даниэль из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 13'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 36%, Брондбю: 64%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Васс Даниэль
    • 10'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Махсо Андреас выиграл воздушное противоборство у Ибрагим Саид.
    • 8'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 7'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 6'
      Шанс! Грот Джей-Рой из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 6'
      Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Брондбю: 55%.
    • 5'
      Бюрги Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Махсо Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      5'
      Anton Gaaei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Мортимер Нилс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Гаммельбю Йенс-Мартин успешно блокирует удар.
    • 4'
      Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 3'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 3'
      Гроннинг Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Махсо Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 1'
      Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 0:0 Брондбю онлайн

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