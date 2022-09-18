Тур: 10 Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 8632
Ход матча
34'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Брондбю
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
133.3%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|3
|0.3
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.2
|Лонвейк Джастин
|2
|0.2
|Леманс Клинт
|2
|0.2
|Бех Тобиас
|2
|0.2
|Ибрагим Саид
|1
|0.1
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.1
|Лауритсен Мадс
|1
|0.1
|Бундгаард Оливер
|1
|0.1
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|2
|0.2
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.2
|Хедлунд Симон
|1
|0.1
|Каппис Кристиан
|1
|0.1
|Слимане Анис
|1
|0.1
|Квистгарден Матиас
|1
|0.1
|Oscar Schwartau
|1
|0.1
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|3
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
5
33%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1
Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2
Брондбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1
Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Силькеборг
|10
|5
|1
|4
|16 - 12
|16
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Хорсенс
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|7.
|Оденсе
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|8.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|9.
|Брондбю
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|11.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Люнгбю
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|7.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|8.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
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|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (3)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3