Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Греве Матиас и попал в перекладину!

45' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ибрагим Саид наказан за толчок Васс Даниэль

41' Удар от ворот произведет Брондбю

41' Бонде Якуб из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Мортимер Нилс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Брондбю

35' Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Хорошую попытку сделал Бонде Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Мортимер Нилс из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.

31' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Виборг

27' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Мортимер Нилс не смог попасть в створ ударом издали

26' Радошевич Йосип выиграл воздушное противоборство у Ибрагим Саид.

25' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Виборг

22' Гаммельбю Йенс-Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

20' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Брондбю

13' Удар от ворот произведет Виборг

13' Васс Даниэль из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Удар от ворот произведет Брондбю

10' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

9' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Махсо Андреас выиграл воздушное противоборство у Ибрагим Саид.

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Anton Gaaei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Мортимер Нилс . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Удар от ворот произведет Виборг

3' Радошевич Йосип из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

1' Игрок из команды Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля