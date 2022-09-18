Тур: 24
1:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолОффия Генри
1:1
26' ГолКарлберг Дуглас
1:2
36' ГолМортенсен Николас
57' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
90' Желтая карточкаРедин Понтус
90'+8
Ход матча
19'
0:1
26'
1:1
36'
57'
90'
30
Abel
Ogwuche
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Abel OgwucheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Браге
Треллеборг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|10 (1)
|0.42
|Перссон Хоаким
|7
|0.29
|Карлберг Дуглас
|5
|0.21
|Johan Arvidsson
|5
|0.21
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.13
|Тамими Джонатан
|2
|0.08
|Хеллберг Сет
|2
|0.08
|Christopher Redenstrand
|2
|0.08
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.08
|Лундин Антон
|1
|0.04
|Махолли Шкодран
|1
|0.04
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|10
|0.42
|Мортенсен Николас
|10
|0.42
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.13
|Амин Симон
|3
|0.13
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.13
|Йенссон Исак
|3
|0.13
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.08
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|1
|0.04
|Халльберг Херман
|1
|0.04
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Сёдерберг Никлас
|6
|0
|Редин Понтус
|4
|1
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Лундин Антон
|3
|0
|Тамими Джонатан
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|9
|0
|Бркич Харис
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
5
26%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
18%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
8
36%
3
14%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
1
7%
7
50%
76-90
Забито
41
40
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
8
20%
3
8%
1-15
2
5%
9
23%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
9
22%
11
28%
46-60
4
10%
2
5%
61-75
11
27%
8
20%
76-90
Пропущено
29
38
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
3
10%
6
16%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
9
31%
5
13%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
3
10%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2
Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1
Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|24
|16
|3
|5
|53 - 25
|51
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|24
|11
|7
|6
|41 - 29
|40
|5.
|Треллеборг
|24
|11
|6
|7
|40 - 38
|39
|6.
|Сковде АИК
|24
|10
|7
|7
|34 - 32
|37
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|24
|10
|3
|11
|42 - 40
|33
|8.
|Ландскруна
|24
|8
|8
|8
|31 - 38
|32
|9.
|Эребру
|24
|9
|4
|11
|27 - 30
|31
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|12.
|Норрбю
|24
|7
|6
|11
|28 - 38
|27
|13.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|14.
|Эргрюте
|24
|5
|9
|10
|32 - 37
|24
|15.
|Эстерсунд
|24
|5
|7
|12
|25 - 38
|22
|16.
|Далкурд
|24
|6
|3
|15
|24 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|1
|4
|26 - 17
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|6.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Ландскруна
|11
|5
|4
|2
|19 - 17
|19
|8.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|11.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|15.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Эргрюте
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|4
|1
|22 - 14
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|12
|5
|3
|4
|21 - 22
|18
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7