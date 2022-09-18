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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 24
Браге
1:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
19' Гол
Оффия Генри
1:1
26' Гол
Карлберг Дуглас
1:2
36' Гол
Мортенсен Николас
57' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
90' Желтая карточка
Редин Понтус
90'+8
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
25
Ларсен
Андреас
II
2
Бьеркен
Фритьоф
30
Abel
Ogwuche
5
Тидеман
Антон
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
20
Дхайни
Мухаммед-Али
26
Бркич
Харис
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Браге
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Браге
Треллеборг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
3:1
С
0:1
С
0:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 10 (1) 0.42
Перссон Хоаким 7 0.29
Карлберг Дуглас 5 0.21
Johan Arvidsson 5 0.21
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.13
Тамими Джонатан 2 0.08
Хеллберг Сет 2 0.08
Christopher Redenstrand 2 0.08
Зеттерстрём Александр 2 0.08
Лундин Антон 1 0.04
Махолли Шкодран 1 0.04
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 10 0.42
Мортенсен Николас 10 0.42
Бркич Харис 3 (1) 0.13
Амин Симон 3 0.13
Бьеркен Фритьоф 3 0.13
Йенссон Исак 3 0.13
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.08
Саид Мохаммед 1 0.04
Бедварссон Бедвар 1 0.04
Модиг Йеспер 1 0.04
Халльберг Херман 1 0.04
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 1
Хеллберг Сет 6 0
Сёдерберг Никлас 6 0
Редин Понтус 4 1
Карлберг Дуглас 4 0
Лундин Антон 3 0
Тамими Джонатан 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 9 0
Бркич Харис 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Бьеркен Фритьоф 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Йенссон Исак 2 0
Оффия Генри 2 0
Othmane Salama 2 0
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
5
26%
5
26%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
18%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
8
36%
3
14%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
1
7%
7
50%
76-90

Забито

41
40
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
8
20%
3
8%
1-15
2
5%
9
23%
16-30
7
17%
7
18%
31-45
9
22%
11
28%
46-60
4
10%
2
5%
61-75
11
27%
8
20%
76-90

Пропущено

29
38
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
3
10%
6
16%
1-15
5
17%
2
5%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
9
31%
5
13%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
3
10%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2
Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1
Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 24 16 3 5 53 - 25 51
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 24 11 7 6 41 - 29 40
5. Треллеборг 24 11 6 7 40 - 38 39
6. Сковде АИК 24 10 7 7 34 - 32 37
7. Сирианска Эскильстуна 24 10 3 11 42 - 40 33
8. Ландскруна 24 8 8 8 31 - 38 32
9. Эребру 24 9 4 11 27 - 30 31
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
12. Норрбю 24 7 6 11 28 - 38 27
13. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
14. Эргрюте 24 5 9 10 32 - 37 24
15. Эстерсунд 24 5 7 12 25 - 38 22
16. Далкурд 24 6 3 15 24 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 12 7 1 4 26 - 17 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
6. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
7. Ландскруна 11 5 4 2 19 - 17 19
8. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
9. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 12 4 5 3 15 - 12 17
11. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
15. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Эргрюте 12 2 5 5 17 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 7 2 3 27 - 14 23
2. Браге 11 6 4 1 22 - 14 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 12 5 3 4 21 - 22 18
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 12 2 2 8 13 - 26 8
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Мортенсен Николас бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Карлберг Дуглас бьет в цель!
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