Тур: 23 Стадион: Олимпия (Хельсинборг) Зрители: 15800
1:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолСейдиу Патриот
1:1
44' ГолAmar Muhsin
56' Желтая карточкаРогне Томас
1:2
63' ГолХаджикадунич Деннис
89' Желтая карточкаБергет Йо Инге
89' Желтая карточкаРикс Сёрен
90' Желтая карточкаОльссон Мартин
90'+5
Ход матча
17'
0:1
44'
1:1
56'
63'
89'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
44
Рогне
Томас
42
Diego
Fumaca
19
Халили
Абдул
33
Amar
Muhsin
15
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Diego FumacaПолузащитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Хельсинборг
Мальмё
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|4
|0.17
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.13
|Али Таха Абди
|3
|0.13
|Олссон Деннис
|2
|0.09
|Гигович Армин
|2
|0.09
|Лупер Вильгельм
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Рогне Томас
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10
|0.43
|Бирманчевич Велько
|5
|0.22
|Сейдиу Патриот
|4
|0.17
|Зейдан Мустафа
|3
|0.13
|Тойвонен Ола
|3
|0.13
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.09
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.09
|Абубакари Малик
|2
|0.09
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Давидсен Вильормур
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Виделль Каспер
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Рогне Томас
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Diego Fumaca
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Сейдиу Патриот
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
3
43%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
6
40%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Забито
16
22
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
38%
9
41%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Пропущено
18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
8
44%
1
14%
76-90
Забито
23
36
16 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
3
13%
5
14%
1-15
5
22%
4
11%
16-30
8
35%
11
31%
31-45
1
4%
3
8%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
5
22%
7
19%
76-90
Пропущено
33
20
11 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
1
3%
3
15%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
4
12%
5
25%
31-45
4
12%
4
20%
46-60
7
21%
5
25%
61-75
11
33%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2
Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|2.
|Юргорден
|0:0
|23
|13
|7
|3
|43 - 16
|46
|3.
|АИК
|1:0
|23
|12
|6
|5
|37 - 28
|42
|4.
|Хаммарбю
|23
|12
|6
|5
|44 - 21
|42
|5.
|Мальмё
|23
|12
|4
|7
|33 - 23
|40
|6.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|7.
|Гётеборг
|0:0
|23
|11
|4
|8
|31 - 21
|37
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|23
|4
|5
|14
|20 - 44
|17
|15.
|Хельсинборг
|23
|4
|5
|14
|20 - 36
|17
|16.
|Сундсвалль
|23
|3
|2
|18
|20 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|11
|9
|2
|0
|30 - 7
|29
|2.
|АИК
|1:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|4.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|13.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|0:0
|12
|6
|1
|5
|16 - 11
|19
|3.
|Юргорден
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|12
|1
|1
|10
|9 - 27
|4
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5