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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 23 Стадион: Зрители: 15800
Хельсинборг
1:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
17' Гол
Сейдиу Патриот
1:1
44' Гол
Amar Muhsin
56' Желтая карточка
Рогне Томас
1:2
63' Гол
Хаджикадунич Деннис
89' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
89' Желтая карточка
Рикс Сёрен
90' Желтая карточка
Ольссон Мартин
90'+5

Ход матча

17'
0:1
Сейдиу Патриот
(Зейдан Мустафа)
44'
Amar Muhsin
(Лупер Вильгельм)
1:1
56'
Рогне Томас
 
63'
1:2
Хаджикадунич Деннис
(Нильсен Лассе)
65'
 
Тойвонен Ола
Телин Исаак
70'
Кабаши Ариан
Видесхейм-Пауль Расмус
 
71'
 
Ларссон Хуго
Зейдан Мустафа
77'
 
Беихмо Феликс
Сейдиу Патриот
80'
Йенссон Расмус
Лупер Вильгельм
 
89'
 
Бергет Йо Инге
89'
 
Рикс Сёрен
90'
 
Ольссон Мартин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
25
Йоэльссон
Калле
13
Лупер
Вильгельм
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
16
Фальцетас
Александр
42
Diego
Fumaca
19
Халили
Абдул
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
33
Amar
Muhsin
11
Али
Таха
Абди
30
Диавара
Исмаэль
15
Сисей
Йозеф
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
20
Зейдан
Мустафа
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
36
Сейдиу
Патриот
9
Телин
Исаак
32
Бергет
Йо
Инге
Хельсинборг
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Мальмё

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:1
А
0:1
А
4:1
А
3:0
А
0:1
А
2:0
А
2:1
А
0:3
А
3:1
А
1:1
А
0:1
КШ
0:2
А
0:3
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
2:2
С
1:2
А
2:0
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
1:2
А
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.17
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.13
Али Таха Абди 3 0.13
Олссон Деннис 2 0.09
Гигович Армин 2 0.09
Лупер Вильгельм 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Давидсен Вильормур 0 0
Рогне Томас 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 0.43
Бирманчевич Велько 5 0.22
Сейдиу Патриот 4 0.17
Зейдан Мустафа 3 0.13
Тойвонен Ола 3 0.13
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.09
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.09
Абубакари Малик 2 0.09
Пенья Серхио 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Давидсен Вильормур 3 0
Philip Reinhold 3 0
Гигович Армин 3 0
Али Таха Абди 3 0
Виделль Каспер 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Рогне Томас 2 0
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Халили Абдул 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Diego Fumaca 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Ольссон Мартин 4 0
Тойвонен Ола 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
3
43%
3
21%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
6
40%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Забито

16
22
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
6
38%
9
41%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
8
44%
1
14%
76-90

Забито

23
36
16 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
3
13%
5
14%
1-15
5
22%
4
11%
16-30
8
35%
11
31%
31-45
1
4%
3
8%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
5
22%
7
19%
76-90

Пропущено

33
20
11 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
1
3%
3
15%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
4
12%
5
25%
31-45
4
12%
4
20%
46-60
7
21%
5
25%
61-75
11
33%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2
Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
2. Юргорден 0:0 23 13 7 3 43 - 16 46
3. АИК 1:0 23 12 6 5 37 - 28 42
4. Хаммарбю 23 12 6 5 44 - 21 42
5. Мальмё 23 12 4 7 33 - 23 40
6. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
7. Гётеборг 0:0 23 11 4 8 31 - 21 37
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 0:1 23 4 5 14 20 - 44 17
15. Хельсинборг 23 4 5 14 20 - 36 17
16. Сундсвалль 23 3 2 18 20 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 11 9 2 0 30 - 7 29
2. АИК 1:0 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
4. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 0:0 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 0:1 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 0:0 12 6 1 5 16 - 11 19
3. Юргорден 0:0 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 1:0 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 0:1 12 1 1 10 9 - 27 4
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Сейдиу Патриот бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хельсинборг 1:2 Мальмё онлайн

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