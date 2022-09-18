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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 24
Ландскруна
3:2
Конец матча
Норрбю
0'
1:0
19' Гол
Edvin Dahlqvist
2:0
60' Гол
Олссон Линус
63' Желтая карточка
Берггрен Густав
2:1
69' Гол
Саволайнен Никлас
81' Желтая карточка
Йонссон Мелкер
3:1
86' Гол
Оттоссон Филип
3:2
90' Гол
Браннефальк Йохан
90'+7
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
13
Erik
Hedenquist
2
Рапп
Йохан
7
Ткач
Александр
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
9
Олссон
Линус
10
Хейер
Мелкер
23
Кайтофт
Антон
16
Сало
Александр
18
Пекальски
Иво
8
Саволайнен
Никлас
5
Браннефальк
Йохан
27
Pontus
Eriksson
19
Броман
Густав
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
9
Рейнхольдссон
Андре
22
Берггрен
Густав
Ландскруна
3-4-3
Норрбю
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Норрбю

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
К
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 6 0.25
Ousmane Diawara 5 0.21
Эгнелль Адам 4 0.17
Перссон Эрик 4 0.17
Оттоссон Филип 3 0.13
Дзабич Робин 2 0.08
Camil Jebara 2 0.08
Рапп Йохан 1 0.04
Хейер Мелкер 1 0.04
Edvin Dahlqvist 1 0.04
Viktor Ekblom 1 0.04
Jesper Strid 1 0.04
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.33
Саволайнен Никлас 6 0.25
Бекай Перпарим 3 0.13
Jaheem Burke 3 0.13
Олссон Макс 2 0.08
Броман Густав 2 0.08
Браннефальк Йохан 1 0.04
Лундгрен Фредрик 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Андерссон Мелвин 1 0.04
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Сало Александр 0 0
Pontus Eriksson 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Andersson I 6 1
Хейер Мелкер 5 1
Erik Hedenquist 5 1
Оттоссон Филип 4 1
Ousmane Diawara 4 1
Каддура Амр 3 0
Перссон Эрик 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Camil Jebara 3 0
Ткач Александр 2 0
Бликст Якоб 2 0
Edvin Dahlqvist 2 0
Йонссон Мелкер 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 7 0
Саволайнен Никлас 7 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Османагич Нино 3 0
Берггрен Густав 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Jaheem Burke 1 1
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Pontus Eriksson 1 0
Max Andersson 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
1
5%
2
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
3
16%
6
43%
76-90

Пропущено

17
25
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
5
29%
29%
8
32%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
12%
6
24%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
7
41%
5
20%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
21%
1
9%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
4
36%
76-90

Забито

33
30
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
3
9%
4
13%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
8
24%
3
10%
46-60
6
18%
7
23%
61-75
5
15%
10
33%
76-90

Пропущено

36
36
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
11%
1
3%
1-15
8
22%
9
25%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
3
8%
9
25%
46-60
3
8%
2
6%
61-75
14
39%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0
Норрбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1
Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 24 16 3 5 53 - 25 51
2. Броммапойкарна 24 15 5 4 52 - 31 50
3. Эстер 24 11 7 6 39 - 28 40
4. Браге 24 11 7 6 41 - 29 40
5. Треллеборг 24 11 6 7 40 - 38 39
6. Сковде АИК 24 10 7 7 34 - 32 37
7. Сирианска Эскильстуна 24 10 3 11 42 - 40 33
8. Ландскруна 24 8 8 8 31 - 38 32
9. Эребру 24 9 4 11 27 - 30 31
10. Утсиктенс 24 8 5 11 33 - 37 29
11. Йёнчёпинг 24 7 6 11 32 - 42 27
12. Норрбю 24 7 6 11 28 - 38 27
13. Вестерос 24 5 10 9 37 - 45 25
14. Эргрюте 24 5 9 10 32 - 37 24
15. Эстерсунд 24 5 7 12 25 - 38 22
16. Далкурд 24 6 3 15 24 - 42 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Хальмстад 12 9 1 2 26 - 11 28
3. Сирианска Эскильстуна 12 7 1 4 26 - 17 22
4. Треллеборг 12 6 3 3 19 - 16 21
5. Эребру 13 6 2 5 17 - 15 20
6. Эстер 11 6 2 3 20 - 15 20
7. Ландскруна 11 5 4 2 19 - 17 19
8. Норрбю 12 5 4 3 15 - 12 19
9. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
10. Сковде АИК 12 4 5 3 15 - 12 17
11. Вестерос 12 3 6 3 22 - 21 15
12. Далкурд 13 5 0 8 17 - 20 15
13. Утсиктенс 12 3 5 4 15 - 14 14
14. Йёнчёпинг 12 4 1 7 19 - 25 13
15. Эстерсунд 11 3 4 4 15 - 17 13
16. Эргрюте 12 2 5 5 17 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 7 2 3 27 - 14 23
2. Браге 11 6 4 1 22 - 14 22
3. Сковде АИК 12 6 2 4 19 - 20 20
4. Эстер 13 5 5 3 19 - 13 20
5. Броммапойкарна 12 5 3 4 19 - 19 18
6. Треллеборг 12 5 3 4 21 - 22 18
7. Утсиктенс 12 5 0 7 18 - 23 15
8. Йёнчёпинг 12 3 5 4 13 - 17 14
9. Ландскруна 13 3 4 6 12 - 21 13
10. Эргрюте 12 3 4 5 15 - 20 13
11. Эребру 11 3 2 6 10 - 15 11
12. Сирианска Эскильстуна 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Вестерос 12 2 4 6 15 - 24 10
14. Эстерсунд 13 2 3 8 10 - 21 9
15. Норрбю 12 2 2 8 13 - 26 8
16. Далкурд 11 1 3 7 7 - 22 6
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 22 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 15
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 8
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 8
Утсиктенс Бом Карл 9
Треллеборг Амин Симон 9
Норрбю Пекальски Иво 1 7
Весь список
  • Первый тайм
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Edvin Dahlqvist бьет в цель!
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