Тур: 24
3:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолEdvin Dahlqvist
2:0
60' ГолОлссон Линус
63' Желтая карточкаБерггрен Густав
2:1
69' ГолСаволайнен Никлас
81' Желтая карточкаЙонссон Мелкер
3:1
86' ГолОттоссон Филип
3:2
90' ГолБраннефальк Йохан
90'+7
Ход матча
19'
1:0
60'
2:0
63'
69'
81'
86'
3:1
90'
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
10
Хейер
Мелкер
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
-
24 Jaheem BurkeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Ландскруна
Норрбю
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|6
|0.25
|Ousmane Diawara
|5
|0.21
|Эгнелль Адам
|4
|0.17
|Перссон Эрик
|4
|0.17
|Оттоссон Филип
|3
|0.13
|Дзабич Робин
|2
|0.08
|Camil Jebara
|2
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Хейер Мелкер
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.04
|Viktor Ekblom
|1
|0.04
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.33
|Саволайнен Никлас
|6
|0.25
|Бекай Перпарим
|3
|0.13
|Jaheem Burke
|3
|0.13
|Олссон Макс
|2
|0.08
|Броман Густав
|2
|0.08
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Андерссон Мелвин
|1
|0.04
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Сало Александр
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Andersson I
|6
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Erik Hedenquist
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Ousmane Diawara
|4
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Camil Jebara
|3
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Бликст Якоб
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|2
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|7
|0
|Саволайнен Никлас
|7
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Османагич Нино
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Jaheem Burke
|1
|1
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Pontus Eriksson
|1
|0
|Max Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
1
5%
2
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
4
29%
61-75
3
16%
6
43%
76-90
Пропущено
17
25
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
5
29%
29%
8
32%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
12%
6
24%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
7
41%
5
20%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
21%
1
9%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
4
36%
76-90
Забито
33
30
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
3
9%
4
13%
1-15
6
18%
4
13%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
8
24%
3
10%
46-60
6
18%
7
23%
61-75
5
15%
10
33%
76-90
Пропущено
36
36
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
4
11%
1
3%
1-15
8
22%
9
25%
16-30
4
11%
6
17%
31-45
3
8%
9
25%
46-60
3
8%
2
6%
61-75
14
39%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1
Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0
Норрбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1
Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|24
|16
|3
|5
|53 - 25
|51
|2.
|Броммапойкарна
|24
|15
|5
|4
|52 - 31
|50
|3.
|Эстер
|24
|11
|7
|6
|39 - 28
|40
|4.
|Браге
|24
|11
|7
|6
|41 - 29
|40
|5.
|Треллеборг
|24
|11
|6
|7
|40 - 38
|39
|6.
|Сковде АИК
|24
|10
|7
|7
|34 - 32
|37
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|24
|10
|3
|11
|42 - 40
|33
|8.
|Ландскруна
|24
|8
|8
|8
|31 - 38
|32
|9.
|Эребру
|24
|9
|4
|11
|27 - 30
|31
|10.
|Утсиктенс
|24
|8
|5
|11
|33 - 37
|29
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|12.
|Норрбю
|24
|7
|6
|11
|28 - 38
|27
|13.
|Вестерос
|24
|5
|10
|9
|37 - 45
|25
|14.
|Эргрюте
|24
|5
|9
|10
|32 - 37
|24
|15.
|Эстерсунд
|24
|5
|7
|12
|25 - 38
|22
|16.
|Далкурд
|24
|6
|3
|15
|24 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Хальмстад
|12
|9
|1
|2
|26 - 11
|28
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|7
|1
|4
|26 - 17
|22
|4.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|Эребру
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|6.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|20 - 15
|20
|7.
|Ландскруна
|11
|5
|4
|2
|19 - 17
|19
|8.
|Норрбю
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|9.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|10.
|Сковде АИК
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|11.
|Вестерос
|12
|3
|6
|3
|22 - 21
|15
|12.
|Далкурд
|13
|5
|0
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Утсиктенс
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|12
|4
|1
|7
|19 - 25
|13
|15.
|Эстерсунд
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|16.
|Эргрюте
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|4
|1
|22 - 14
|22
|3.
|Сковде АИК
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|4.
|Эстер
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|5.
|Броммапойкарна
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Треллеборг
|12
|5
|3
|4
|21 - 22
|18
|7.
|Утсиктенс
|12
|5
|0
|7
|18 - 23
|15
|8.
|Йёнчёпинг
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Ландскруна
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|13
|10.
|Эргрюте
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|Эребру
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Вестерос
|12
|2
|4
|6
|15 - 24
|10
|14.
|Эстерсунд
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|15.
|Норрбю
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8
|16.
|Далкурд
|11
|1
|3
|7
|7 - 22
|6
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- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|22 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|15
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (3)
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 8
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 8
|Утсиктенс
|Бом Карл
|9
|Треллеборг
|Амин Симон
|9
|Норрбю
|Пекальски Иво
|1 7