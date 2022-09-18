Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хорошую попытку сделал Йоргенсен Себастьян Винтер . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Силькеборг

44' О, нет. Из многообещающей позиции Эгхо Марвин из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

43' Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Лауэнборг Фредерик нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Эгхо Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Раннерс

37' Удар от ворот произведет Силькеборг

36' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Силькеборг

33' Отличный командный гол!

32' Г О О О О Л - Сонне Оливер забивает с правой ноги!

31' Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

31' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

30' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Удар от ворот произведет Раннерс

24' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

22' Удар от ворот произведет Силькеборг

22' Анкерсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

14' Бринк Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Йоргенсен Себастьян Винтер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

10' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' 'Г О О О О О Л - Эгхо Марвин из команды Раннерс забивает с пенальти! Он пробил левой. Николай Ларсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

7' Сонне Оливер не выполнил пенальти должным образом. Сводбодный удар!

7' После проверки VAR судья изменил решение - Раннерс пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

3' Удар от ворот произведет Силькеборг

3' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля