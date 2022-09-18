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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 10 Стадион: Зрители: 8014
Раннерс
3:2
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
7' Пенальти
Эгхо Марвин
1:1
32' Гол
Сонне Оливер
54' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
2:1
80' Гол в свои ворота
Сальквист Тобиас
3:1
82' Гол
Гравес Симон
3:2
90' Гол
Тенгстедт Сёрен
90'+4

Ход матча

7'
Эгхо Марвин
1:0
32'
1:1
Сонне Оливер
(Куск Каспер)
46'
 
Каалунд Ларсен Мадс
Клинг Андерс
46'
Педерсен Миккель
Бундгаард Филип
 
54'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
64'
 
Хелениус Никлас
Адамсен Тонни
64'
 
Тенгстедт Сёрен
Йоргенсен Себастьян Винтер
69'
Одей Стивен
Эгхо Марвин
 
69'
Гравес Симон
Hugo Andersson2
 
79'
 
Гояни Роберт
Куск Каспер
79'
Бабаян Эдгар
Анкерсен Якоб
 
80'
Сальквист Тобиас
2:1
82'
Гравес Симон
3:1
84'
 
Оггесен Андреас
Бринк Марк
84'
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
 
90'
3:2
Тенгстедт Сёрен
(Каалунд Ларсен Мадс)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
15
Копплин
Бьорн
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
10
Кехинде
Тосин
45
Эгхо
Марвин
40
Бундгаард
Филип
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
25
Клиттен
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
Раннерс
4-4-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Раннерс
Силькеборг

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

46.9%
12.5%
40.6%
15 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СДЧГ
1:0
СДЧГ
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 4 (1) 0.4
Бундгаард Филип 3 0.3
Hugo Andersson2 2 0.2
Копплин Бьорн 1 0.1
Андерссон Адам 1 0.1
Бабаян Эдгар 1 0.1
Кехинде Тосин 1 0.1
Лауэнборг Фредерик 1 0.1
Гравес Симон 1 0.1
Хег Даниэль 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Камара Аль-Хаджи 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.4
Валлис Николай 3 0.3
Адамсен Тонни 3 0.3
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.2
Клинг Андерс 1 0.1
Сонне Оливер 1 0.1
Сальквист Тобиас 1 0.1
Тенгстедт Сёрен 1 0.1
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 3 0
Бабаян Эдгар 2 0
Эгхо Марвин 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Гравес Симон 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Клинг Андерс 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Ларсен Николай 1 0
Каалунд Ларсен Мадс 1 0
Валлис Николай 1 0
Сонне Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
13%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0
Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0
Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 10 6 1 3 15 - 11 19
4. Силькеборг 10 5 1 4 16 - 12 16
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
7. Оденсе 10 4 1 5 12 - 17 13
8. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
9. Брондбю 10 3 2 5 10 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
11. Ольборг 10 2 3 5 9 - 14 9
12. Люнгбю 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
7. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
8. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
9. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Весь список
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Феликс Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Андерссон Адам из команды Раннерс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 88'
    Сонне Оливер успешно блокирует удар.
  • 87'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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