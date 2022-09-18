Тур: 10 Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 8014
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ПенальтиЭгхо Марвин
1:1
32' ГолСонне Оливер
54' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
2:1
80' Гол в свои воротаСальквист Тобиас
3:1
82' ГолГравес Симон
3:2
90' ГолТенгстедт Сёрен
90'+4
Ход матча
7'
1:0
32'
1:1
80'
2:1
82'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 9
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Силькеборг
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
46.9%
12.5%
40.6%
15 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|4 (1)
|0.4
|Бундгаард Филип
|3
|0.3
|Hugo Andersson2
|2
|0.2
|Копплин Бьорн
|1
|0.1
|Андерссон Адам
|1
|0.1
|Бабаян Эдгар
|1
|0.1
|Кехинде Тосин
|1
|0.1
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.1
|Гравес Симон
|1
|0.1
|Хег Даниэль
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Камара Аль-Хаджи
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|0.4
|Валлис Николай
|3
|0.3
|Адамсен Тонни
|3
|0.3
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0.2
|Клинг Андерс
|1
|0.1
|Сонне Оливер
|1
|0.1
|Сальквист Тобиас
|1
|0.1
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.1
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Бабаян Эдгар
|2
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
13%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0
Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0
Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Силькеборг
|10
|5
|1
|4
|16 - 12
|16
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Хорсенс
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|7.
|Оденсе
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|8.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|9.
|Брондбю
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|11.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Люнгбю
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|7.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|8.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
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- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (3)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3