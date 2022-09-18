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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 23 Стадион: Зрители: 2633
Мьельбю
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
42' Желтая карточка
Forrest Lasso
53' Желтая карточка
Gabriel Castro
0:1
77' Гол
Дамус Роналдо
1:1
90' Гол
Грасия Карлос
90'+4

Ход матча

34'
 
Йонссон Оскар
Андерссон Андреас
42'
 
Forrest Lasso
53'
 
Gabriel Castro
64'
Бергстрем Якоб
Silas Nwankwo
 
65'
 
Силфвер Понтус
Корона Джо
65'
 
Panagiotis Makrillos
Ludvig Naavik
74'
 
Дамус Роналдо
Энгблум Понтус
77'
0:1
Дамус Роналдо
(Андерссон Эрик)
82'
Моро Мамудо
Йоханссон Херман
 
82'
Рашиди Херади
Штоль Адам
 
83'
Лёфквист Дэвид
Густафссон Виктор
 
90'
Грасия Карлос
(Бергстрем Якоб)
1:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
35
Бролин
Самуэль
15
Кричак
Иван
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
20
Аль-Аммари
Амир
31
Silas
Nwankwo
14
Йоханссон
Херман
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
30
Корона
Джо
23
Ludvig
Naavik
27
Gabriel
Castro
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
Мьельбю
3-5-2
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
Сундсвалль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:0
А
3:1
А
1:0
С
1:1
С
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 7 0.3
Густафссон Виктор 3 0.13
Моро Мамудо 2 0.09
Йоханссон Херман 2 0.09
Грасия Карлос 2 0.09
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.09
Густавссон Йеспер 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Перссон Ноа 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Штоль Адам 0 0
Бергстрем Якоб 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 6 (2) 0.26
Юлятупа Саку 5 0.22
Дамус Роналдо 5 0.22
Стенссон Даниэль 2 0.09
Андерссон Эрик 1 0.04
Блумквист Александр 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 6 0
Эйле Ноа 4 1
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Otto Rosengren 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Грасия Карлос 3 0
Видесхейм-Пауль Расмус 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Моро Мамудо 1 0
Перссон Ноа 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Forrest Lasso 5 0
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Gabriel Castro 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Блумквист Александр 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
6%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
7
44%
3
38%
76-90

Пропущено

14
29
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
14%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
2
14%
7
24%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
5
36%
9
31%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Пропущено

8
28
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
7
25%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
38%
4
14%
31-45
1
13%
2
7%
46-60
1
13%
4
14%
61-75
3
38%
6
21%
76-90

Забито

22
21
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
5%
5
24%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
8
36%
7
33%
76-90

Пропущено

22
57
8 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
2
9%
11
19%
1-15
1
5%
9
16%
16-30
5
23%
11
19%
31-45
2
9%
5
9%
46-60
4
18%
6
11%
61-75
8
36%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
2. Юргорден 0:0 23 13 7 3 43 - 16 46
3. АИК 1:0 23 12 6 5 37 - 28 42
4. Хаммарбю 23 12 6 5 44 - 21 42
5. Мальмё 23 12 4 7 33 - 23 40
6. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
7. Гётеборг 0:0 23 11 4 8 31 - 21 37
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 0:1 23 4 5 14 20 - 44 17
15. Хельсинборг 23 4 5 14 20 - 36 17
16. Сундсвалль 23 3 2 18 20 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 11 9 2 0 30 - 7 29
2. АИК 1:0 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
4. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 0:0 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 0:1 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 0:0 12 6 1 5 16 - 11 19
3. Юргорден 0:0 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 1:0 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 0:1 12 1 1 10 9 - 27 4
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Forrest Lasso получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Андерссон Андреас уходит с поля. Йонссон Оскар выходит вместо него
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