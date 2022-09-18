Тур: 23 Стадион: Страндваллен Зрители: 2633
1:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаForrest Lasso
53' Желтая карточкаGabriel Castro
0:1
77' ГолДамус Роналдо
1:1
90' ГолГрасия Карлос
90'+4
Ход матча
42'
53'
77'
0:1
90'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
Мьельбю
Сундсвалль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|7
|0.3
|Густафссон Виктор
|3
|0.13
|Моро Мамудо
|2
|0.09
|Йоханссон Херман
|2
|0.09
|Грасия Карлос
|2
|0.09
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.09
|Густавссон Йеспер
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Перссон Ноа
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Бергстрем Якоб
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|6 (2)
|0.26
|Юлятупа Саку
|5
|0.22
|Дамус Роналдо
|5
|0.22
|Стенссон Даниэль
|2
|0.09
|Андерссон Эрик
|1
|0.04
|Блумквист Александр
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|6
|0
|Эйле Ноа
|4
|1
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Otto Rosengren
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Forrest Lasso
|5
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Gabriel Castro
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
6%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
7
44%
3
38%
76-90
Пропущено
14
29
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
14%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
2
14%
7
24%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
5
36%
9
31%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Пропущено
8
28
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
7
25%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
3
38%
4
14%
31-45
1
13%
2
7%
46-60
1
13%
4
14%
61-75
3
38%
6
21%
76-90
Забито
22
21
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
5%
5
24%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
8
36%
7
33%
76-90
Пропущено
22
57
8 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
2
9%
11
19%
1-15
1
5%
9
16%
16-30
5
23%
11
19%
31-45
2
9%
5
9%
46-60
4
18%
6
11%
61-75
8
36%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1
Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|2.
|Юргорден
|0:0
|23
|13
|7
|3
|43 - 16
|46
|3.
|АИК
|1:0
|23
|12
|6
|5
|37 - 28
|42
|4.
|Хаммарбю
|23
|12
|6
|5
|44 - 21
|42
|5.
|Мальмё
|23
|12
|4
|7
|33 - 23
|40
|6.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|7.
|Гётеборг
|0:0
|23
|11
|4
|8
|31 - 21
|37
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|23
|4
|5
|14
|20 - 44
|17
|15.
|Хельсинборг
|23
|4
|5
|14
|20 - 36
|17
|16.
|Сундсвалль
|23
|3
|2
|18
|20 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|11
|9
|2
|0
|30 - 7
|29
|2.
|АИК
|1:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|4.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|13.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|0:0
|12
|6
|1
|5
|16 - 11
|19
|3.
|Юргорден
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|12
|1
|1
|10
|9 - 27
|4
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5