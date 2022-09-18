Тур: 10. Стадион: МСХ Арена Зрители: 10911
2:1
Конец матча
0'
1:0
18' ПенальтиФеррейра Эвандер
1:1
25' ГолДарами Мохаммед
2:1
36' ГолДрейер Андерс
2:1
45' Не забитый пенальтиКлассон Виктор
52' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
59' Желтая карточкаХочолава Давид
65' Желтая карточкаДрейер Андерс
72' Желтая карточкаСвятченко Эрик
89' Желтая карточкаКлассон Виктор
90' Желтая карточкаКристансен Виктор
90' Undefined phrase: football_event_Каба Сори
90'+6
Ход матча
18'
1:0
25'
36'
2:1
45'
2:1
52'
59'
65'
72'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Копенгаген
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед
52 матча
42.3%
13.5%
44.2%
22 победы 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
16 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
20 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|5
|0.5
|Исаксен Густав
|4
|0.4
|Систо Пионе
|3
|0.3
|Феррейра Эвандер
|3 (3)
|0.3
|Каба Сори
|2
|0.2
|Дюр Николас
|1
|0.1
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.6
|Классон Виктор
|6
|0.6
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.1
|Фальк Расмус
|1
|0.1
|Дарами Мохаммед
|1
|0.1
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.1
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Кристансен Виктор
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классон Виктор
|3
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Кристансен Виктор
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Хочолава Давид
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
29%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
22%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
5
28%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0
Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|10
|6
|4
|0
|16 - 8
|22
|2.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|3.
|Виборг
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Силькеборг
|10
|5
|1
|4
|16 - 12
|16
|5.
|Орхус
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Хорсенс
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|7.
|Митьюлланд
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|8.
|Оденсе
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|9.
|Копенгаген
|10
|4
|0
|6
|17 - 17
|12
|10.
|Брондбю
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Люнгбю
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|2.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Орхус
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Митьюлланд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Силькеборг
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Копенгаген
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|8.
|Брондбю
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|9.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|10.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ольборг
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|5 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Оденсе
|Aske Adelgaard
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3