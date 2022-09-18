Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Emiliano Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

90' Кристансен Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Orri Oskarsson из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

90' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Каба Сори из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Классон Виктор получил желтую карточку от судьи

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Удар от ворот произведет Митьюлланд

86' Бардгджи Руни не смог попасть в створ ударом издали

86' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Тактическая замена. Стаменич Марко уходит с поля и его заменяет Orri Oskarsson

80' Кристансен Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

78' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Зека Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Копенгаген

76' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Митьюлланд

75' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Кристансен Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Паулиньо VI получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи

72' Удар от ворот произведет Митьюлланд

71' Вавро Денис из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

70' Emiliano Martinez из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Йоханнессон Исак-Бергманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Дрейер Андерс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Каба Сори и попал в каркас ворот!

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Хорошую попытку сделал Дрейер Андерс . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Удар от ворот произведет Митьюлланд

61' Дарами Мохаммед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Йоханнессон Исак-Бергманн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи

59' Классон Виктор пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль ловит мяч

58' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

57' Каба Сори оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

56' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Дарами Мохаммед получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Андерссон Йоэль получил желтую карточку от судьи

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Зека Карлос пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем