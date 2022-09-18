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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 10. Стадион: Зрители: 10911
Митьюлланд
2:1
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
18' Пенальти
Феррейра Эвандер
1:1
25' Гол
Дарами Мохаммед
2:1
36' Гол
Дрейер Андерс
2:1
45' Не забитый пенальти
Классон Виктор
52' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
59' Желтая карточка
Хочолава Давид
65' Желтая карточка
Дрейер Андерс
72' Желтая карточка
Святченко Эрик
89' Желтая карточка
Классон Виктор
90' Желтая карточка
Кристансен Виктор
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Каба Сори
90'+6
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
10
Феррейра
Эвандер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
51
Райан
Мэтт
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристансен
Виктор
10
Зека
Карлос
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
35
Стаменич
Марко
7
Классон
Виктор
15
Дарами
Мохаммед
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
Митьюлланд
4-3-3
Копенгаген
4-1-4-1

История личных встреч

Митьюлланд
Копенгаген

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 20 побед

52 матча

42.3%
13.5%
44.2%
22 победы 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
16 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
20 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

СДЧГ
0:0
СДЧГ
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 5 0.5
Исаксен Густав 4 0.4
Систо Пионе 3 0.3
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.3
Каба Сори 2 0.2
Дюр Николас 1 0.1
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.6
Классон Виктор 6 0.6
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.1
Фальк Расмус 1 0.1
Дарами Мохаммед 1 0.1
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.1
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Кристансен Виктор 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классон Виктор 3 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Кристансен Виктор 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Вавро Денис 2 0
Хочолава Давид 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дикс Кевин 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Йелерт Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
4
29%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
22%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
4
25%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
5
28%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2
Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0
Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 10 6 4 0 16 - 8 22
2. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
3. Виборг 10 6 1 3 15 - 11 19
4. Силькеборг 10 5 1 4 16 - 12 16
5. Орхус 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
7. Митьюлланд 10 3 4 3 18 - 17 13
8. Оденсе 10 4 1 5 12 - 17 13
9. Копенгаген 10 4 0 6 17 - 17 12
10. Брондбю 10 3 2 5 10 - 15 11
11. Ольборг 10 2 3 5 9 - 14 9
12. Люнгбю 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Раннерс 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Орхус 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Митьюлланд 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Люнгбю 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Оденсе 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Силькеборг 6 2 1 3 9 - 9 7
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Копенгаген 6 2 0 4 11 - 12 6
8. Брондбю 5 1 1 3 4 - 8 4
9. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
10. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ольборг 5 1 0 4 5 - 9 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Митьюлланд Дрейер Андерс 5 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Оденсе Aske Adelgaard 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 43%, Копенгаген: 57%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10911 болельщиков
  • 96'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • Фол, нарушение
    96'
    Каба Сори фолит на сопернике
  • 95'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Митьюлланд, отменен.
  • Описание гола
    95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О О Л! Митьюлланд забивает! Каба Сори отличился.
  • 94'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 94'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Митьюлланд пробьет пенальти!
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    94'
    ПЕНАЛЬТИ - Зека Карлос из команды Копенгаген привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Каба Сори.
  • 93'
    Emiliano Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
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    • 93'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      92'
      Рефери не любит споров - именно за это Кристансен Виктор сейчас получил желтую
    • 92'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 92'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      91'
      Кристансен Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • До матча
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