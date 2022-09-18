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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 7 Стадион:
АЗ Алкмаар
2:1
Второй тайм: 46'
Аякс
0'
0:1
12' Гол
Кудус Мохаммед
26' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
1:1
40' Гол
Де Вит Меес
42' Желтая карточка
Керкез Милош
45' Желтая карточка
Одгор Йенс
2:1
45' Гол
Одгор Йенс

Ход матча

12'
0:1
Кудус Мохаммед
(Тейлор Кеннет)
26'
 
Тейлор Кеннет
40'
Де Вит Меес
1:1
42'
Керкез Милош
 
45'
Деккер Максим
Инди Мартинс
 
45'
Одгор Йенс
 
45'
Одгор Йенс
(Хацидиакос Пантелис)
2:1
46'
 
Тейлор Кеннет

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Аякс
5.46
4.31
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
34
Де
Вит
Меес
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
8
Тейлор
Кеннет
4
Альварес
Эдсон
10
Тадич
Душан
23
Бергёйс
Стивен
7
Бергвейн
Стевен
20
Кудус
Мохаммед
АЗ Алкмаар
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Аякс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 20 побед

36 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
10 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.1%
8.3%
55.6%
13 побед 3 ничьи 20 побед

История матчей

Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 4 0.57
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.29
Де Вит Дани 2 0.29
Класи Йорди 1 0.14
Рейндерс Тиджани 1 0.14
Де Вит Меес 1 0.14
Ван Бредероде Мирон 1 0.14
Керкез Милош 1 0.14
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 6 0.86
Кудус Мохаммед 4 0.57
Броббей Брайан 3 0.43
Тейлор Кеннет 3 0.43
Ренсх Девайн 2 0.29
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.29
Антони 1 0.14
Классен Дэви 1 0.14
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Коласио Хорхе III 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Керкез Милош 2 0
Класи Йорди 1 0
Инди Мартинс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 0
Тадич Душан 2 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
3
27%
6
29%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
2
18%
1
5%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0
Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 28 - 10 18
2. Аякс 1:2 7 6 0 1 22 - 5 18
3. АЗ Алкмаар 2:1 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 10 - 15 6
14. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
15. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 1:2 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
16. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
18. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 1:2 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 52'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 43%, Аякс: 57%.
  • 52'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    52'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 47'
      Инди Мартинс получил травму и заменен. Деккер Максим выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      46'
      Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Сугавара Юкинари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Аякс контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 44%, Аякс: 56%.
    • 45'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Одгор Йенс.
    • 44'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 44'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 44'
      Хацидиакос Пантелис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Аякс контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      42'
      Milos Kerkez - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      42'
      Milos Kerkez наказан за толчок Тадич Душан
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 40'
      Девайн Ренш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Де Вит Меес забивает ударом с левой ноги!
    • 40'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 40'
      Аякс контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 46%, Аякс: 54%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Девайн Ренш возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      40'
      Де Вит Меес возвращается на поле.
    • 39'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Де Вит Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Девайн Ренш получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Де Вит Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      38'
      Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Де Вит Дани выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 38'
      Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 37'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 36'
      Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 36'
      Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 36'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Инди Мартинс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 45%, Аякс: 55%.
    • 35'
      Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Одгор Йенс задерживает мяч рукой
    • 34'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • Травма, повреждение
      33'
      Тадич Душан возвращается на поле.
    • 33'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      30'
      Инди Мартинс из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Тадич Душан заработал фол
    • 30'
      Аякс контролирует мяч.
    • 30'
      Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 41%, Аякс: 59%.
    • 29'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 29'
      Блинд Дэйли выиграл воздушное противоборство у Сугавара Юкинари.
    • 28'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 28'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Одгор Йенс.
    • 27'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 26'
      Рейндерс Тиджани из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      26'
      Тейлор Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Рейндерс Тиджани.
    • 25'
      Аякс контролирует мяч.
    • 25'
      Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
    • 25'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 41%, Аякс: 59%.
    • 25'
      Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 24'
      Кудус Мохаммед выиграл воздушное противоборство у Бёкема Сэм.
    • 24'
      Аякс контролирует мяч.
    • 24'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 23'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 22'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 22'
      Бёкема Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Аякс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      21'
      Тимбер Юррьен возвращается на поле.
    • 21'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Юррьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 40%, Аякс: 60%.
    • 20'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • Травма, повреждение
      19'
      Тимбер Юррьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Аякс контролирует мяч.
    • 18'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 17'
      Рейндерс Тиджани ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • 17'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 16'
      Аякс контролирует мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 38%, Аякс: 62%.
    • 16'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 15'
      Класи Йорди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 15'
      Угелумба Кэлвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 14'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Класи Йорди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 13'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 12'
      Блинд Дэйли сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Тейлор Кеннет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О О Л - Кудус Мохаммед из команды Аякс легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кудус Мохаммед легко с этим справился!
    • 12'
      Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Аякс контролирует мяч.
    • 12'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 30%, Аякс: 70%.
    • 9'
      Инди Мартинс выиграл воздушное противоборство у Кудус Мохаммед.
    • 9'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 8'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Одгор Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Сугавара Юкинари из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 6'
      Девайн Ренш не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 6'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 6'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Аякс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 41%, Аякс: 59%.
    • 5'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Тимбер Юррьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Тимбер Юррьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 1'
      Бергёйс Стивен выиграл воздушное противоборство у Де Вит Меес.
    • 1'
      Бёкема Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Аякс
    5.46
    4.31
    5.10
    Все Коэффициенты
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