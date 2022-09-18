Тур: 7. Стадион: АФАС
2:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолКудус Мохаммед
26' Желтая карточкаТейлор Кеннет
1:1
40' ГолДе Вит Меес
42' Желтая карточкаКеркез Милош
45' Желтая карточкаОдгор Йенс
2:1
45' ГолОдгор Йенс
78' Желтая карточкаАльварес Эдсон
87' Желтая карточкаРейндерс Тиджани
90'+10
Ход матча
12'
0:1
26'
40'
1:1
42'
45'
45'
78'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
10
Де
Вит
Дани
34
Де
Вит
Меес
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гриффит ИманПолузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Регер ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Аякс
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 20 побед
36 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
10 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
36.1%
8.3%
55.6%
13 побед 3 ничьи 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|4
|0.57
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.29
|Де Вит Дани
|2
|0.29
|Класи Йорди
|1
|0.14
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.14
|Де Вит Меес
|1
|0.14
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.14
|Керкез Милош
|1
|0.14
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
|Лахдо Майкель
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|6
|0.86
|Кудус Мохаммед
|4
|0.57
|Броббей Брайан
|3
|0.43
|Тейлор Кеннет
|3
|0.43
|Ренсх Девайн
|2
|0.29
|Бергёйс Стивен
|2 (1)
|0.29
|Антони
|1
|0.14
|Классен Дэви
|1
|0.14
|Тадич Душан
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Коласио Хорхе III
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
4
18%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
4
31%
5
23%
31-45
3
23%
6
27%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
2
15%
1
5%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0
Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|28 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|6
|0
|1
|22 - 5
|18
|3.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|20 - 9
|16
|5.
|Твенте
|7
|4
|1
|2
|12 - 5
|13
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Утрехт
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|7
|2
|3
|2
|15 - 10
|9
|10.
|Эксельсиор
|7
|3
|0
|4
|10 - 18
|9
|11.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|1
|5
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|14.
|Волендам
|7
|1
|2
|4
|8 - 21
|5
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Камбюр
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|17.
|Фортуна Ситтард
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
|18.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|2.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|3.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|7.
|Ваалвейк
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|8.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|9.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|10.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|16.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|18.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Аякс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|9.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Эксельсиор
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Волендам
|4
|0
|2
|2
|4 - 14
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|3
|Камбюр
|Паулиссен Митчелл
|3