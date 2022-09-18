Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Одгор Йенс забивает с левой ноги!

51' Хацидиакос Пантелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Одгор Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

42' Milos Kerkez - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Milos Kerkez наказан за толчок Тадич Душан

40' Девайн Ренш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Г О О О О Л - Де Вит Меес забивает ударом с левой ноги!

40' Девайн Ренш возвращается на поле.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Де Вит Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Девайн Ренш получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Де Вит Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

38' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Аякс

36' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Аякс

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Аякс

26' Тейлор Кеннет получил желтую карточку от судьи

25' Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

25' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

24' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Юррьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Идет дождь, трудные условия для игроков.

19' Тимбер Юррьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Аякс

15' Удар от ворот произведет Аякс

15' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

11' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

9' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Девайн Ренш не смог попасть в створ ударом издали

6' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Тимбер Юррьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аякс начинает с центра поля