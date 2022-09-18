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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 7. Стадион:
АЗ Алкмаар
2:1
Конец матча
Аякс
0'
0:1
12' Гол
Кудус Мохаммед
26' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
1:1
40' Гол
Де Вит Меес
42' Желтая карточка
Керкез Милош
45' Желтая карточка
Одгор Йенс
2:1
45' Гол
Одгор Йенс
78' Желтая карточка
Альварес Эдсон
87' Желтая карточка
Рейндерс Тиджани
90'+10

Ход матча

12'
0:1
Кудус Мохаммед
(Тейлор Кеннет)
26'
 
Тейлор Кеннет
40'
Де Вит Меес
1:1
42'
Керкез Милош
 
45'
Деккер Максим
Инди Мартинс
 
45'
Одгор Йенс
 
45'
Одгор Йенс
(Хацидиакос Пантелис)
2:1
46'
 
Классен Дэви
Тейлор Кеннет
64'
 
Броббей Брайан
Ренсх Девайн
78'
 
Альварес Эдсон
82'
 
Окампос Лукас
Кудус Мохаммед
82'
 
Лукка Лоренцо
Бергвейн Стевен
85'
Базур Рихедли
Одгор Йенс
 
85'
Лахдо Майкель
Де Вит Меес
 
87'
Рейндерс Тиджани
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
34
Де
Вит
Меес
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
8
Тейлор
Кеннет
4
Альварес
Эдсон
10
Тадич
Душан
23
Бергёйс
Стивен
7
Бергвейн
Стевен
20
Кудус
Мохаммед
АЗ Алкмаар
4-3-3
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Аякс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 20 побед

36 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
10 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

36.1%
8.3%
55.6%
13 побед 3 ничьи 20 побед

История матчей

Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 4 0.57
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.29
Де Вит Дани 2 0.29
Класи Йорди 1 0.14
Рейндерс Тиджани 1 0.14
Де Вит Меес 1 0.14
Ван Бредероде Мирон 1 0.14
Керкез Милош 1 0.14
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 6 0.86
Кудус Мохаммед 4 0.57
Броббей Брайан 3 0.43
Тейлор Кеннет 3 0.43
Ренсх Девайн 2 0.29
Бергёйс Стивен 2 (1) 0.29
Антони 1 0.14
Классен Дэви 1 0.14
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Коласио Хорхе III 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Керкез Милош 2 0
Класи Йорди 1 0
Инди Мартинс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тадич Душан 2 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
4
18%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
4
31%
5
23%
31-45
3
23%
6
27%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
2
15%
1
5%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0
Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 28 - 10 18
2. Аякс 7 6 0 1 22 - 5 18
3. АЗ Алкмаар 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. Гронинген 7 2 2 3 7 - 12 8
12. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 10 - 15 6
14. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
15. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Камбюр 7 1 1 5 5 - 14 4
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
16. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
18. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
12. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 53'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 52'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 43%, Аякс: 57%.
    • 52'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      52'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 51'
      Хацидиакос Пантелис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Одгор Йенс забивает с левой ноги!
    • 51'
      Хацидиакос Пантелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Аякс контролирует мяч.
    • 51'
      Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Блинд Дэйли выиграл воздушное противоборство у Сугавара Юкинари.
    • 50'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 50'
      Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Аякс контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      49'
      Одгор Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Одгор Йенс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
    • 49'
      Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      48'
      Альварес Эдсон из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Деккер Максим пострадал.
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 48'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 47'
      Инди Мартинс получил травму и заменен. Деккер Максим выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      46'
      Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Сугавара Юкинари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Аякс контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 44%, Аякс: 56%.
    • 45'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Одгор Йенс.
    • 44'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 44'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 44'
      Хацидиакос Пантелис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Аякс контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      42'
      Milos Kerkez - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      42'
      Milos Kerkez наказан за толчок Тадич Душан
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 40'
      Девайн Ренш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Де Вит Меес забивает ударом с левой ноги!
    • 40'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 40'
      Аякс контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 46%, Аякс: 54%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Девайн Ренш возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      40'
      Де Вит Меес возвращается на поле.
    • 39'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Де Вит Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Девайн Ренш получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      38'
      Де Вит Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      38'
      Девайн Ренш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Де Вит Дани выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 38'
      Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 37'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 36'
      Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 36'
      Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 36'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Инди Мартинс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 45%, Аякс: 55%.
    • 35'
      Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Одгор Йенс задерживает мяч рукой
    • 34'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • Травма, повреждение
      33'
      Тадич Душан возвращается на поле.
    • 33'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тадич Душан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Тадич Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      30'
      Инди Мартинс из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Тадич Душан заработал фол
    • 30'
      Аякс контролирует мяч.
    • 30'
      Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 41%, Аякс: 59%.
    • 29'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 29'
      Блинд Дэйли выиграл воздушное противоборство у Сугавара Юкинари.
    • 28'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 28'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Альварес Эдсон выиграл воздушное противоборство у Одгор Йенс.
    • 27'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 26'
      Рейндерс Тиджани из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      26'
      Тейлор Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      26'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Рейндерс Тиджани.
    • 25'
      Аякс контролирует мяч.
    • 25'
      Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
    • 25'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 41%, Аякс: 59%.
    • 25'
      Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 24'
      Кудус Мохаммед выиграл воздушное противоборство у Бёкема Сэм.
    • 24'
      Аякс контролирует мяч.
    • 24'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 23'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 22'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 22'
      Бёкема Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Аякс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      21'
      Тимбер Юррьен возвращается на поле.
    • 21'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Юррьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 40%, Аякс: 60%.
    • 20'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • Травма, повреждение
      19'
      Тимбер Юррьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Аякс контролирует мяч.
    • 18'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 17'
      Рейндерс Тиджани ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • 17'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 16'
      Аякс контролирует мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 38%, Аякс: 62%.
    • 16'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 15'
      Класи Йорди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 15'
      Угелумба Кэлвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 14'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Класи Йорди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 13'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 12'
      Блинд Дэйли сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Тейлор Кеннет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О О Л - Кудус Мохаммед из команды Аякс легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кудус Мохаммед легко с этим справился!
    • 12'
      Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Аякс контролирует мяч.
    • 12'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 30%, Аякс: 70%.
    • 9'
      Инди Мартинс выиграл воздушное противоборство у Кудус Мохаммед.
    • 9'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 8'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Одгор Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Сугавара Юкинари из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 6'
      Девайн Ренш не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 6'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 6'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Аякс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 41%, Аякс: 59%.
    • 5'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Тимбер Юррьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Тимбер Юррьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 1'
      Бергёйс Стивен выиграл воздушное противоборство у Де Вит Меес.
    • 1'
      Бёкема Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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