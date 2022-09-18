Со штрафного навесил Носов в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Мусаев.

На чужой половине поля грубо наступил на ногу сопернику Стефанович. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Козлов забросил по флангу на ход Носову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Сместился на скорости Агеев с фланга в центр штрафной Агеев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Мягко забросил в штрафную соперника Смирнов на Стефановича, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Тесленко.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Алан Дзагоев! Со штрафного навесил на дальнюю штангу Зотов. Здесь после серии рикошетов Костков смог протолкнуть на Дзагоева, который с близкого расстояния смог протолкнуть мяч в ближний нижний угол ворот соперника.

Столкнулись головами в центре поля Смирнов и Фамейе. Потребуется медицинская помощь обоим футболистам.

Забросил в штрафную соперника Козлов на ход Гилязетдинову, но тому пробить с лету не дал в силовой борьбе Тесленко.

С центра поля сместился к линии штрафной Дзагоев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Печенкин.

Очередная остановка в нашей игре. Получил на ровном месте повреждение Аднан. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Диагональ исполнял Зотов в штрафную на Кабутова, но тот с лету в падении пробил рядом со штангой.

На фланге Козлов в подкате заехал по ногам Тесленко. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

Дальний заброс исполнял Самошников в штрафную соперника на Фамейе, но мяч полетел сильно и оказался в руках голкипера.

В грубом подкате Мусаев снес на фланге Талалая. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Протащил мяч по правому флангу Лесников и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

С дальней дистанции пробил по воротам Козлов после паса от Лесникова, но на пути мяча оказался в подкате Самошников.

Смирнов в грубейшем подкате снес в центре поля Фамейе. Такое нужно карточками наказывать, но у судьи другое мнение.

Прорвался по левому флангу Гилязетдинов и навесил в штрафную, но здесь Аднан головой вынес снаряд в аут.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получи повреждение Гилязетдинов. Потребуется ему помощь медиков.

Затянулась пауза. Не могут долгое время поднять футболиста на ноги медики, возможно, потребуется замена.

Исполнял диагональ Мусаев на левый фланг, куда забегал Зотов, но его опередил Носов и вынес мяч головой в аут.

Сзади подтолкнул Козлов в спину Дзагоева в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты казанской команды.

22' В центре поля Мусаев руками уложил на газон Стефановича. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

21' Теперь уже Зотов с линии чужой штрафной пробил после паса от Фамейе, но на этот раз спасла гостей от пропущенного гола штанга.

20' Пробивал по воротам Дзагоев из пределов штрафной после скидки от Кабутова, но мяч полетел точно в руки Смирнову.

19' Теперь уже Аднан подал с углового на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Талалай.

18' С углового навесил Зотов на дальнюю штангу, где пробил по воротам Мусаев, но мяч ногой отбил в сторону Смирнов.

17' Из пределов штрафной пробивал Фамейе в падении через себя, но мяч от кулаков Смирнова отправился на угловой.

16' Отобрал мяч на фланге, сместился к центру и с дальней дистанции пробил по воротам Агеев, но мяч стал легкой добычей для Дюпина.

15' Со штрафного навесил Лесников на дальнюю штангу, где пробил головой Смирнов, но мяч оказался в руках Дюпина.

14' Теперь уже Лесников на чужой половине поля получил по голове от Самошникова. Штрафной удар исполнят гости.

13' В грубом подкате на фланге Гилязетдинов заехал по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

12' По флангу отдавал пас Смирнов на ход Лесникову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

11' Оказался с мячом в чужой штрафной Фамейе и пробил с разворота, но снова на пути мяча оказались защитники.

10' Зацепился за мяч на фланге Зотов и отдал в центр штрафной на Дзагоева, но выстрел последнего заблокировал Козлов.

9' Хорошо вырезал Безруков в штрафную на Фамейе, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против двоих защитников.

8' На чужой половине поля грамотно подставился Носов и заработал для своей команды важный штрафной удар.

7' Зацепился за мяч на чужой половине поля Зотов и скинул головой на Самошникова, который пробил в касание, но угодил в спину защитнику.

6' Носов ушел от соперника финтом на фланге и прострелил в штрафную, но мяч стал легкой добычей для Аднана.

5' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Дзагоев на ход Костюкову, но тому добраться до мяча не позволил Печенкин.

4' Прорвался по правой бровке Носов и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Тесленко.

3' Убежал в атаку по флангу Зотов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Фамейе не смог дотянуться головой до мяча.

2' Хозяева будут играть в традиционных бардовых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.