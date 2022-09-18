  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 10
Рубин
1:0
Перерыв
Волгарь
0'
12' Желтая карточка
Гилязетдинов Артур
1:0
33' Гол
Дзагоев Алан
40' Желтая карточка
Безруков Руслан
43' Желтая карточка
Стефанович Илья

Ход матча

12'
 
Гилязетдинов Артур
33'
Дзагоев Алан
1:0
40'
Безруков Руслан
 
43'
 
Стефанович Илья
Прогнозы 125
Рубин 93.6% (117)
X 3.2% (4)
Волгарь 3.2% (4)
+1
выиграет Рубин, со счетом 1:0
Волгарь в шести последних играх один гол пропустил. Вряд-ли в Казани ему много наколотят.
vitvik #
-1
выиграет Рубин, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Волгарь
7.00
4.20
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Рубин
Волгарь

История личных встреч

Рубин
Волгарь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.5
Лисакович Виталий 3 (1) 0.3
Кабутов Дмитрий 2 0.2
Мусаев Леон 2 0.2
Дзагоев Алан 1 0.1
Зотов Александр 1 0.1
Самошников Илья 1 0.1
Бакаев Солтмурад 1 0.1
Тесленко Егор 1 0.1
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делькин Артём 3 0.3
Стефанович Илья 3 0.3
Лесников Дмитрий 1 0.1

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Апшацев Марат 2 0
Иванов Олег 0 1
Чуперка Валерий 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Безруков Руслан 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талалай Денис 4 0
Козлов Данила 4 0
Ведерников Данила 4 0
Лесников Дмитрий 3 0
Печенкин Никита 3 0
Гилязетдинов Артур 3 0
Локтионов Роман 2 0
Делькин Артём 2 0
Стефанович Илья 2 0
Смирнов Данила 2 0
Ращеня Илья 2 0
Смирнов Олег 1 0
Гаврилович Алексей 1 0
Носов Александр 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Агеев Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
43%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2
Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Волгарь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Уфа - Волгарь 0:0
Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 1:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Балтика Заявка 10 5 4 1 16 - 10 19
3. Алания Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
4. КАМАЗ Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Динамо Махачкала Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
6. Енисей Заявка 10 4 5 1 14 - 12 17
7. Арсенал Тула Заявка 9 4 4 1 15 - 9 16
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 6 15
9. Волгарь 0:1 Заявка 10 4 3 3 7 - 6 15
10. Шинник Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
11. Уфа Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
12. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 12 11
13. Краснодар-2 Заявка 10 3 1 6 9 - 13 10
14. Велес Москва Заявка 9 3 0 6 9 - 13 9
15. ФК Кубань Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
16. Родина Москва Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
17. Акрон Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
18. Волга Ульяновск Заявка 10 1 2 7 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 1:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
2. Волгарь 0:1 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Нефтехимик 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
7. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
8. Алания Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
10. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
12. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
14. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
17. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
7. Рубин 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
11. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. СКА-Хабаровск 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
17. Волгарь 0:1 Заявка 5 0 3 2 1 - 4 3
18. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Алания Галоян Артур 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Уфа Карп Кэтэлин 1 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
ФК Кубань Безденежных Игорь 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Мягко забросил в штрафную соперника Смирнов на Стефановича, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Тесленко.
  • 45'
    Сместился на скорости Агеев с фланга в центр штрафной Агеев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Козлов забросил по флангу на ход Носову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
  • Желтая карточка
    43'
    На чужой половине поля грубо наступил на ногу сопернику Стефанович. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 42'
    Со штрафного навесил Носов в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес мяч подальше от ворот Мусаев.
  • Желтая карточка
    41'
    Откровенно сбивал соперника на чужой половине поля Безруков. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 40'
    На фланге Козлов в подкате заехал по ногам Тесленко. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 39'
    Диагональ исполнял Зотов в штрафную на Кабутова, но тот с лету в падении пробил рядом со штангой.
  • 38'
    Очередная остановка в нашей игре. Получил на ровном месте повреждение Аднан. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 37'
    С центра поля сместился к линии штрафной Дзагоев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Печенкин.
  • 36'
    Забросил в штрафную соперника Козлов на ход Гилязетдинову, но тому пробить с лету не дал в силовой борьбе Тесленко.
  • 35'
    Столкнулись головами в центре поля Смирнов и Фамейе. Потребуется медицинская помощь обоим футболистам.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Алан Дзагоев! Со штрафного навесил на дальнюю штангу Зотов. Здесь после серии рикошетов Костков смог протолкнуть на Дзагоева, который с близкого расстояния смог протолкнуть мяч в ближний нижний угол ворот соперника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Сзади подтолкнул Козлов в спину Дзагоева в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты казанской команды.
    • 31'
      Исполнял диагональ Мусаев на левый фланг, куда забегал Зотов, но его опередил Носов и вынес мяч головой в аут.
    • 30'
      Затянулась пауза. Не могут долгое время поднять футболиста на ноги медики, возможно, потребуется замена.
    • 29'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получи повреждение Гилязетдинов. Потребуется ему помощь медиков.
    • 28'
      Прорвался по левому флангу Гилязетдинов и навесил в штрафную, но здесь Аднан головой вынес снаряд в аут.
    • 27'
      Смирнов в грубейшем подкате снес в центре поля Фамейе. Такое нужно карточками наказывать, но у судьи другое мнение.
    • 26'
      С дальней дистанции пробил по воротам Козлов после паса от Лесникова, но на пути мяча оказался в подкате Самошников.
    • 25'
      Протащил мяч по правому флангу Лесников и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
    • 24'
      В грубом подкате Мусаев снес на фланге Талалая. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 23'
      Дальний заброс исполнял Самошников в штрафную соперника на Фамейе, но мяч полетел сильно и оказался в руках голкипера.
    • 22'
      В центре поля Мусаев руками уложил на газон Стефановича. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
    • Штанга
      21'
      Теперь уже Зотов с линии чужой штрафной пробил после паса от Фамейе, но на этот раз спасла гостей от пропущенного гола штанга.
    • 20'
      Пробивал по воротам Дзагоев из пределов штрафной после скидки от Кабутова, но мяч полетел точно в руки Смирнову.
    • 19'
      Теперь уже Аднан подал с углового на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Талалай.
    • Опасный момент
      18'
      С углового навесил Зотов на дальнюю штангу, где пробил по воротам Мусаев, но мяч ногой отбил в сторону Смирнов.
    • Угловой
      17'
      Из пределов штрафной пробивал Фамейе в падении через себя, но мяч от кулаков Смирнова отправился на угловой.
    • 16'
      Отобрал мяч на фланге, сместился к центру и с дальней дистанции пробил по воротам Агеев, но мяч стал легкой добычей для Дюпина.
    • 15'
      Со штрафного навесил Лесников на дальнюю штангу, где пробил головой Смирнов, но мяч оказался в руках Дюпина.
    • 14'
      Теперь уже Лесников на чужой половине поля получил по голове от Самошникова. Штрафной удар исполнят гости.
    • Желтая карточка
      13'
      В грубом подкате на фланге Гилязетдинов заехал по ногам сопернику, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 12'
      По флангу отдавал пас Смирнов на ход Лесникову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 11'
      Оказался с мячом в чужой штрафной Фамейе и пробил с разворота, но снова на пути мяча оказались защитники.
    • 10'
      Зацепился за мяч на фланге Зотов и отдал в центр штрафной на Дзагоева, но выстрел последнего заблокировал Козлов.
    • 9'
      Хорошо вырезал Безруков в штрафную на Фамейе, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против двоих защитников.
    • 8'
      На чужой половине поля грамотно подставился Носов и заработал для своей команды важный штрафной удар.
    • 7'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Зотов и скинул головой на Самошникова, который пробил в касание, но угодил в спину защитнику.
    • 6'
      Носов ушел от соперника финтом на фланге и прострелил в штрафную, но мяч стал легкой добычей для Аднана.
    • 5'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Дзагоев на ход Костюкову, но тому добраться до мяча не позволил Печенкин.
    • 4'
      Прорвался по правой бровке Носов и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Тесленко.
    • 3'
      Убежал в атаку по флангу Зотов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Фамейе не смог дотянуться головой до мяча.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных бардовых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В одном из самых интересных поединках тура в российской Первой лиги нас ждет противостояние "Рубина" и "Волгаря". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 125
    Рубин 93.6% (117)
    X 3.2% (4)
    Волгарь 3.2% (4)
    +1
    выиграет Рубин, со счетом 1:0
    Волгарь в шести последних играх один гол пропустил. Вряд-ли в Казани ему много наколотят.
    vitvik #
    -1
    выиграет Рубин, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Волгарь
    7.00
    4.20
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин 1:0 Волгарь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Волгарь

    Исход игры
    Рубин
    93.6% (117)
    Ничья
    3.2% (4)
    Волгарь
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    45.22% (52)
    Нет
    54.78% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    30.4% (38)
    1:0 Рубин
    25.6% (32)
    2:0 Рубин
    22.4% (28)
    3:1 Рубин
    6.4% (8)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    1:2 Волгарь
    1.6% (2)
    3:0 Рубин
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рубин
    Волгарь
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     