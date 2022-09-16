История личных встреч
Рубин
Волгарь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|5 (1)
|0.56
|Лисакович Виталий
|3 (1)
|0.33
|Кабутов Дмитрий
|2
|0.22
|Мусаев Леон
|2
|0.22
|Зотов Александр
|1
|0.11
|Самошников Илья
|1
|0.11
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.11
|Тесленко Егор
|1
|0.11
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делькин Артём
|3
|0.33
|Стефанович Илья
|3
|0.33
|Лесников Дмитрий
|1
|0.11
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Иванов Олег
|0
|1
|Чуперка Валерий
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талалай Денис
|4
|0
|Козлов Данила
|4
|0
|Ведерников Данила
|4
|0
|Лесников Дмитрий
|3
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Локтионов Роман
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|2
|0
|Смирнов Данила
|2
|0
|Ращеня Илья
|2
|0
|Смирнов Олег
|1
|0
|Гаврилович Алексей
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Павлишин Алексей
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
43%
61-75
2
12%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2
Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Волгарь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Уфа - Волгарь 0:0
Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Балтика
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Волгарь
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|10.
|Шинник
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 12
|10
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 13
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Алания
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
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- — Вылет во Вторую лигу
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Алания
|Галоян Артур
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|4
|СКА-Хабаровск
|Сугробов Владимир
|4
|Уфа
|Плиев Константин
|4
Прогнозы на матч Рубин - Волгарь
Исход игры
Рубин
92.1% (35)
Ничья
7.9% (3)
Волгарь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (18)
Меньше
50% (18)
Обе команды забьют
Да
55.56% (20)
Нет
44.44% (16)
Популярный счёт
2:1 Рубин
36.8% (14)
2:0 Рубин
28.9% (11)
1:0 Рубин
10.5% (4)
1:1 Ничья
7.9% (3)
3:1 Рубин
7.9% (3)
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