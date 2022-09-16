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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Рубин
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 38
Рубин 92.1% (35)
X 7.9% (3)
Волгарь 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Волгарь
6.90
4.10
6.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Волгарь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.56
Лисакович Виталий 3 (1) 0.33
Кабутов Дмитрий 2 0.22
Мусаев Леон 2 0.22
Зотов Александр 1 0.11
Самошников Илья 1 0.11
Бакаев Солтмурад 1 0.11
Тесленко Егор 1 0.11
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делькин Артём 3 0.33
Стефанович Илья 3 0.33
Лесников Дмитрий 1 0.11

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Апшацев Марат 2 0
Иванов Олег 0 1
Чуперка Валерий 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талалай Денис 4 0
Козлов Данила 4 0
Ведерников Данила 4 0
Лесников Дмитрий 3 0
Печенкин Никита 3 0
Локтионов Роман 2 0
Делькин Артём 2 0
Стефанович Илья 2 0
Гилязетдинов Артур 2 0
Смирнов Данила 2 0
Ращеня Илья 2 0
Смирнов Олег 1 0
Гаврилович Алексей 1 0
Носов Александр 1 0
Павлишин Алексей 1 0
Агеев Михаил 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
43%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2
Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Волгарь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волгарь - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Волгарь 0:0 Волгарь - Нефтехимик 0:1 Уфа - Волгарь 0:0
Волгарь - Енисей 2:0 Родина Москва - Волгарь 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 2:1 Балтика - Волгарь 3:1 Волгарь - Акрон 1:0 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Волгарь - Енисей 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Волгарь - Оренбург 2:2 Волгарь - Томь 0:3 Факел - Волгарь 1:0 Волгарь - Балтика 2:2 Металлург Липецк - Волгарь 1:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. КАМАЗ Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Балтика Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
4. Енисей Заявка 9 4 4 1 14 - 12 16
5. Арсенал Тула Заявка 9 4 4 1 15 - 9 16
6. Рубин Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Волгарь Заявка 9 4 3 2 7 - 5 15
8. Нефтехимик Заявка 9 4 2 3 9 - 6 14
9. Динамо Махачкала Заявка 9 3 5 1 8 - 6 14
10. Шинник Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
11. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
12. СКА-Хабаровск Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
13. Уфа Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
14. Велес Москва Заявка 9 3 0 6 9 - 13 9
15. ФК Кубань Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
16. Родина Москва Заявка 9 1 4 4 9 - 13 7
17. Акрон Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Волга Ульяновск Заявка 9 1 1 7 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Енисей Заявка 4 3 1 0 8 - 5 10
4. Рубин Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Алания Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. КАМАЗ Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
11. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
12. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Родина Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Динамо Махачкала Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
8. Балтика Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Акрон Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
13. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Волгарь Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Шинник Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. СКА-Хабаровск Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Алания Галоян Артур 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
ФК Кубань Безденежных Игорь 4
СКА-Хабаровск Сугробов Владимир 4
Уфа Плиев Константин 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Рубин 92.1% (35)
    X 7.9% (3)
    Волгарь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Волгарь
    6.90
    4.10
    6.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин - Волгарь онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - Волгарь

    Исход игры
    Рубин
    92.1% (35)
    Ничья
    7.9% (3)
    Волгарь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (20)
    Нет
    44.44% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    36.8% (14)
    2:0 Рубин
    28.9% (11)
    1:0 Рубин
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    3:1 Рубин
    7.9% (3)
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