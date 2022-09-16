  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Алания
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 38
Алания 81.6% (31)
X 13.2% (5)
Велес Москва 5.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Велес Москва
8.80
4.80
8.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Велес Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 4 0.44
Машуков Ислам 3 (1) 0.33
Багаев Алан 2 0.22
Засеев Азамат 1 0.11
Качмазов Сослан 1 0.11
Корян Аршак 1 0.11
Хосонов Хетаг 1 0.11
Хугаев Алан 1 0.11
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.11
Кочиев Хетаг 1 0.11
Хабалов Алан 1 (1) 0.11
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 4 0.44
Кертанов Константин 1 0.11
Кабахидзе Владимир 1 0.11
Саркисян Геворк 1 0.11
Баранов Павел 1 0.11
Прищепа Дмитрий 1 0.11

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 4 0
Панюков Андрей 1 1
Кабахидзе Владимир 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Макеев Евгений 1 0
Почивалин Валерий 1 0
Михайленко Дмитрий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Бацуев Аюб 1 0
Саркисян Геворк 1 0
Баранов Павел 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Бадоев Хетаг 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Бокоев Марат 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
7
64%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
7
39%
2
22%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2
Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0
Велес Москва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0
Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. КАМАЗ Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Балтика Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
4. Енисей Заявка 9 4 4 1 14 - 12 16
5. Арсенал Тула Заявка 9 4 4 1 15 - 9 16
6. Рубин Заявка 9 4 4 1 16 - 10 16
7. Волгарь Заявка 9 4 3 2 7 - 5 15
8. Нефтехимик Заявка 9 4 2 3 9 - 6 14
9. Динамо Махачкала Заявка 9 3 5 1 8 - 6 14
10. Шинник Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
11. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
12. СКА-Хабаровск Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
13. Уфа Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
14. Велес Москва Заявка 9 3 0 6 9 - 13 9
15. ФК Кубань Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
16. Родина Москва Заявка 9 1 4 4 9 - 13 7
17. Акрон Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Волга Ульяновск Заявка 9 1 1 7 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Балтика Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Енисей Заявка 4 3 1 0 8 - 5 10
4. Рубин Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5. Арсенал Тула Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
6. Динамо Махачкала Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Шинник Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Алания Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. КАМАЗ Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
11. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
12. Велес Москва Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14. Уфа Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Родина Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Акрон Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17. Волга Ульяновск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
18. Краснодар-2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Краснодар-2 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3. КАМАЗ Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Арсенал Тула Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5. Рубин Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6. Нефтехимик Заявка 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Динамо Махачкала Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
8. Балтика Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
9. Енисей Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Родина Москва Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Акрон Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
13. ФК Кубань Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14. Велес Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Волгарь Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Волга Ульяновск Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Шинник Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. СКА-Хабаровск Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Луценко Евгений 4
Велес Москва Логуа Ираклий 4
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Алания Галоян Артур 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Грузнов Илья 2 3
Нефтехимик Бердников Алексей 1 3
ФК Кубань Безденежных Игорь 4
СКА-Хабаровск Сугробов Владимир 4
Уфа Плиев Константин 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Алания 81.6% (31)
    X 13.2% (5)
    Велес Москва 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Велес Москва
    8.80
    4.80
    8.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Велес Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Алания - Велес Москва

    Исход игры
    Алания
    81.6% (31)
    Ничья
    13.2% (5)
    Велес Москва
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    47.22% (17)
    Нет
    52.78% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    28.9% (11)
    2:0 Алания
    26.3% (10)
    1:0 Алания
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алания
    Велес Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     