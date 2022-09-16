Позже
История личных встреч
Алания
Велес Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|4
|0.44
|Машуков Ислам
|3 (1)
|0.33
|Багаев Алан
|2
|0.22
|Засеев Азамат
|1
|0.11
|Качмазов Сослан
|1
|0.11
|Корян Аршак
|1
|0.11
|Хосонов Хетаг
|1
|0.11
|Хугаев Алан
|1
|0.11
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.11
|Кочиев Хетаг
|1
|0.11
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.11
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|4
|0.44
|Кертанов Константин
|1
|0.11
|Кабахидзе Владимир
|1
|0.11
|Саркисян Геворк
|1
|0.11
|Баранов Павел
|1
|0.11
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.11
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорохов Егор
|4
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Логуа Ираклий
|1
|0
|Макеев Евгений
|1
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Михайленко Дмитрий
|1
|0
|Кертанов Константин
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Бацуев Аюб
|1
|0
|Саркисян Геворк
|1
|0
|Баранов Павел
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Бадоев Хетаг
|1
|0
|Прищепа Дмитрий
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
7
64%
2
33%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
7
39%
2
22%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2
Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0
Велес Москва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0
Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Балтика
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 12
|16
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 9
|16
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|16
|7.
|Волгарь
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 5
|15
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|10.
|Шинник
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 12
|10
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 13
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|17.
|Акрон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Алания
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Акрон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Акрон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Волгарь
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
- — Выход в Премьер-лигу
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- — Вылет во Вторую лигу
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|4
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|4
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|Алания
|Галоян Артур
|4
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 3
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|4
|СКА-Хабаровск
|Сугробов Владимир
|4
|Уфа
|Плиев Константин
|4
Прогнозы на матч Алания - Велес Москва
Исход игры
Алания
81.6% (31)
Ничья
13.2% (5)
Велес Москва
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
47.22% (17)
Нет
52.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Алания
28.9% (11)
2:0 Алания
26.3% (10)
1:0 Алания
18.4% (7)
1:1 Ничья
7.9% (3)
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