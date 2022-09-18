Тур: 23 Стадион: Теле2 Арена
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
10
Асоро
Йоэль
27
Alai
Ghasem
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбуя АмадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Alai GhasemЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Юргорден
Гётеборг
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.26
|Асоро Йоэль
|6
|0.26
|Викхейм Густав
|5
|0.22
|Банда Эммануэль
|4
|0.17
|Финнделл Хампус
|4
|0.17
|Радетинац Харис
|4
|0.17
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.13
|Эрикссон Магнус
|2
|0.09
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.09
|Хиен Исак
|2
|0.09
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|11
|0.48
|Норлин Густаф
|6
|0.26
|Якоб Кевин
|4
|0.17
|Терн Симон
|2
|0.09
|Айеш Хосам
|2
|0.09
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.09
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Hussein Carneil
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Johan Bangsbo
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|0
|0
|Марковик Эман
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|5
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Думбуя Амаду
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|5
|0
|Юханссон Карл II
|5
|0
|Вендт Оскар
|4
|0
|Эрикссон Себастьян
|4
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Айеш Хосам
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
5
18%
2
11%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
14%
6
33%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
5
18%
5
28%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
3
20%
16-30
1
8%
7
47%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
41
33
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
6
15%
2
6%
1-15
7
17%
4
12%
16-30
5
12%
13
39%
31-45
8
20%
4
12%
46-60
9
22%
3
9%
61-75
6
15%
7
21%
76-90
Пропущено
18
19
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1
Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Гётеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0
Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|2.
|Юргорден
|0:0
|23
|13
|7
|3
|43 - 16
|46
|3.
|АИК
|1:0
|23
|12
|6
|5
|37 - 28
|42
|4.
|Хаммарбю
|23
|12
|6
|5
|44 - 21
|42
|5.
|Мальмё
|23
|12
|4
|7
|33 - 23
|40
|6.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|7.
|Гётеборг
|0:0
|23
|11
|4
|8
|31 - 21
|37
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|23
|4
|5
|14
|20 - 44
|17
|15.
|Хельсинборг
|23
|4
|5
|14
|20 - 36
|17
|16.
|Сундсвалль
|23
|3
|2
|18
|20 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|11
|9
|2
|0
|30 - 7
|29
|2.
|АИК
|1:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|4.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|13.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|0:0
|12
|6
|1
|5
|16 - 11
|19
|3.
|Юргорден
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|12
|1
|1
|10
|9 - 27
|4
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5