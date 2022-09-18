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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 23 Стадион:
Юргорден
0:0
Первый тайм: 26'
Гётеборг
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Гётеборг
1.47
7.40
7.50
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
33
Даниэльссон
Маркус
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
1
Хан
Уорнер
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
27
Alai
Ghasem
19
Hussein
Carneil
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
6
Марковик
Эман
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
Юргорден
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Гётеборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

33 матча

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.26
Асоро Йоэль 6 0.26
Викхейм Густав 5 0.22
Банда Эммануэль 4 0.17
Финнделл Хампус 4 0.17
Радетинац Харис 4 0.17
Экдаль Хьяльмар 3 0.13
Эрикссон Магнус 2 0.09
Хакшабанович Сеад 2 0.09
Хиен Исак 2 0.09
Андерссон Элиас 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 11 0.48
Норлин Густаф 6 0.26
Якоб Кевин 4 0.17
Терн Симон 2 0.09
Айеш Хосам 2 0.09
Вильхельмссон Оскар 2 0.09
Яллоу Александр 1 0.04
Hussein Carneil 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Johan Bangsbo 1 0.04
Сана Тобиас 0 0
Марковик Эман 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Бьярсмюр Маттиас 0 0
Salaou Hachimou 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Викхейм Густав 3 0
Эдвардсен Виктор 3 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Думбуя Амаду 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 5 0
Юханссон Карл II 5 0
Вендт Оскар 4 0
Эрикссон Себастьян 4 0
Берг Маркус 3 0
Айеш Хосам 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Хан Уорнер 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Salaou Hachimou 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
5
18%
2
11%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
14%
6
33%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
5
18%
5
28%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
3
20%
16-30
1
8%
7
47%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

41
33
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
6
15%
2
6%
1-15
7
17%
4
12%
16-30
5
12%
13
39%
31-45
8
20%
4
12%
46-60
9
22%
3
9%
61-75
6
15%
7
21%
76-90

Пропущено

18
19
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1
Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Гётеборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0
Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
2. Юргорден 0:0 23 13 7 3 43 - 16 46
3. АИК 1:0 23 12 6 5 37 - 28 42
4. Хаммарбю 23 12 6 5 44 - 21 42
5. Мальмё 23 12 4 7 33 - 23 40
6. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
7. Гётеборг 0:0 23 11 4 8 31 - 21 37
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 0:1 23 4 5 14 20 - 44 17
15. Хельсинборг 23 4 5 14 20 - 36 17
16. Сундсвалль 23 3 2 18 20 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 11 9 2 0 30 - 7 29
2. АИК 1:0 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
4. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 0:0 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 0:1 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 0:0 12 6 1 5 16 - 11 19
3. Юргорден 0:0 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 1:0 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 0:1 12 1 1 10 9 - 27 4
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Гётеборг
1.47
7.40
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 0:0 Гётеборг онлайн

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