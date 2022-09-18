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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 23. Стадион:
АИК
1:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
12' Гол
Тиль Венсан
45' Желтая карточка
Стефанелли Николас
45' Желтая карточка
Карлен Адам
1:1
53' Гол
Эрквист Расмус
56' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
71' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
90' Желтая карточка
Джурджич Никола
90'+7

Ход матча

8'
 
Галь Джеффри
Уайтмэн Элфи
12'
Тиль Венсан
(Оума Эрик)
1:0
45'
Стефанелли Николас
 
45'
 
Карлен Адам
53'
1:1
Эрквист Расмус
(Карлен Адам)
56'
Ларссон Себастьян
 
62'
 
Джурджич Никола
Вукоевич Диян
62'
 
Фараж Омар
Diego Campos2
71'
Папаяннопулос Сотирис
 
73'
Гвидетти Йон
Хуссейн Билаль
 
73'
Эльбузеди Закари
Тиль Венсан
 
84'
 
Салмон Джастин
Эрквист Расмус
90'
 
Джурджич Никола

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
15
Нордфельдт
Кристоффер
12
Бьорнстрем
Аксель
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
17
Тиль
Венсан
26
Айяри
Ясин
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
5
Гайаю
Джозеф-Клод
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
20
Elyas
Bouzaiene
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
АИК
4-2-3-1
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

АИК
Дегерфорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

А
1:1
ТМК
3:2
А
2:1
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.3
Бауи Набиль 6 0.26
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.22
Ларссон Джордан 3 0.13
Айяри Ясин 3 0.13
Оума Эрик 2 0.09
Люстиг Микаэль 2 0.09
Гвидетти Йон 2 0.09
Милошевич Александер 2 0.09
Тиль Венсан 1 0.04
Ахмед Амар 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.26
Diego Campos2 4 0.17
Вукоевич Диян 3 0.13
Эрквист Расмус 2 0.09
Фараж Омар 2 0.09
Джурджич Никола 1 0.04
Лагербильке Густав 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 7 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 5 0
Оума Эрик 4 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Айяри Ясин 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 6 1
Гайаю Джозеф-Клод 5 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Гравиус Христос 4 0
Ольссон Себастьян II 2 1
Эрквист Расмус 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Гранат Густав 2 0
Салмон Джастин 2 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
1
10%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
24%
5
50%
76-90

Пропущено

9
27
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
0
0%
5
19%
1-15
3
33%
3
11%
16-30
3
33%
4
15%
31-45
2
22%
3
11%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
0
0%
10
37%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
11%
2
20%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
5
26%
3
30%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
19%
8
44%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Забито

36
20
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
5
14%
2
10%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
9
25%
1
5%
31-45
5
14%
4
20%
46-60
6
17%
4
20%
61-75
7
19%
8
40%
76-90

Пропущено

30
45
15 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 22
4
13%
13
29%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
7
23%
8
18%
31-45
7
23%
3
7%
46-60
3
10%
4
9%
61-75
5
17%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2
АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1
Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 23 14 6 3 46 - 16 48
2. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
3. Хаммарбю 23 12 6 5 44 - 21 42
4. Мальмё 23 12 4 7 33 - 23 40
5. АИК 23 11 7 5 37 - 29 40
6. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
7. Гётеборг 23 11 3 9 31 - 24 36
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 23 4 6 13 21 - 44 18
15. Хельсинборг 23 4 5 14 20 - 36 17
16. Сундсвалль 23 3 2 18 20 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
3. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
3. Юргорден 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Юргорден Эдвардсен Виктор 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
АИК Ларссон Себастьян 7
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Карлен Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Стефанелли Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Тиль Венсан бьет в цель!
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