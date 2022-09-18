Тур: 23. Стадион: Френдс Арена
0'
1:0
12' ГолТиль Венсан
45' Желтая карточкаСтефанелли Николас
45' Желтая карточкаКарлен Адам
1:1
53' ГолЭрквист Расмус
56' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
71' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
90' Желтая карточкаДжурджич Никола
90'+7
Ход матча
12'
1:0
45'
53'
1:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
26
Айяри
Ясин
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
30 Атола ГенриНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Энок Гойтом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
АИК
Дегерфорс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|7
|0.3
|Бауи Набиль
|6
|0.26
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.22
|Ларссон Джордан
|3
|0.13
|Айяри Ясин
|3
|0.13
|Оума Эрик
|2
|0.09
|Люстиг Микаэль
|2
|0.09
|Гвидетти Йон
|2
|0.09
|Милошевич Александер
|2
|0.09
|Тиль Венсан
|1
|0.04
|Ахмед Амар
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.26
|Diego Campos2
|4
|0.17
|Вукоевич Диян
|3
|0.13
|Эрквист Расмус
|2
|0.09
|Фараж Омар
|2
|0.09
|Джурджич Никола
|1
|0.04
|Лагербильке Густав
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|5
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Айяри Ясин
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|6
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|5
|1
|Карлен Адам
|5
|0
|Diego Campos2
|5
|0
|Гравиус Христос
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|1
|Эрквист Расмус
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Гранат Густав
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 1
12 Не забивали 16
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
1
10%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
24%
5
50%
76-90
Пропущено
9
27
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 12
0
0%
5
19%
1-15
3
33%
3
11%
16-30
3
33%
4
15%
31-45
2
22%
3
11%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
0
0%
10
37%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
2
11%
2
20%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
5
26%
3
30%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
19%
8
44%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Забито
36
20
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 3
4 Не забивали 9
5
14%
2
10%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
9
25%
1
5%
31-45
5
14%
4
20%
46-60
6
17%
4
20%
61-75
7
19%
8
40%
76-90
Пропущено
30
45
15 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 22
4
13%
13
29%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
7
23%
8
18%
31-45
7
23%
3
7%
46-60
3
10%
4
9%
61-75
5
17%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2
АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1
Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|23
|14
|6
|3
|46 - 16
|48
|2.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|3.
|Хаммарбю
|23
|12
|6
|5
|44 - 21
|42
|4.
|Мальмё
|23
|12
|4
|7
|33 - 23
|40
|5.
|АИК
|23
|11
|7
|5
|37 - 29
|40
|6.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|7.
|Гётеборг
|23
|11
|3
|9
|31 - 24
|36
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|23
|4
|6
|13
|21 - 44
|18
|15.
|Хельсинборг
|23
|4
|5
|14
|20 - 36
|17
|16.
|Сундсвалль
|23
|3
|2
|18
|20 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|3.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|13.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|14.
|Дегерфорс
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|3.
|Юргорден
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|11 (9)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7