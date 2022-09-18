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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 23. Стадион:
Будё-Глимт
1:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
7' Желтая карточка
Реесе Сёрен
41' Желтая карточка
Christos Zafeiris
1:0
49' Гол
Эспейор Рунар
1:1
58' Гол
Эскесен Юлиус
90' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
90'+6
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
22
Лоде
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
9
Сольбаккен
Ола
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
5
Реесе
Сёрен
4
Anders
Baertelsen
23
Педерсен
Торе
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
21
Эскесен
Юлиус
16
Содерлунд
Александер
27
Санде
Мадс
Будё-Глимт
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Хёугесунн

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:4
Т
2:2
Т
2:0
Т
0:4
Т
6:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
К
3:3
Т
3:4
Т
2:4
Т
1:2
ТМК
3:0
Т
1:2
Т
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 19 (3) 0.83
Ветлесен Уго 8 0.35
Эспейор Рунар 6 0.26
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.26
Салтнес Ульрик 5 0.22
Мугиша Джоэл 2 0.09
Амундсен Исак 2 0.09
Вембангомо Брис 1 0.04
Сольбаккен Ола 1 0.04
Сёрли Сондре 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.39
Санде Мадс 5 0.22
Содерлунд Александер 4 (1) 0.17
Нжи Билал 4 0.17
Christos Zafeiris 3 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.09
Реесе Сёрен 2 0.09
Вальстад Николас 1 0.04
Эскесен Юлиус 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 5 0
Содерлунд Александер 4 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Anders Baertelsen 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
14
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
3
9%
2
14%
1-15
3
9%
3
21%
16-30
10
30%
2
14%
31-45
3
9%
4
29%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
7
21%
2
14%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
3
13%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
8
33%
5
24%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
3
17%
76-90

Забито

57
35
26 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
6
11%
5
14%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
15
26%
6
17%
31-45
4
7%
9
26%
46-60
12
21%
3
9%
61-75
15
26%
7
20%
76-90

Пропущено

29
34
12 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
3
10%
5
15%
1-15
3
10%
8
24%
16-30
6
21%
7
21%
31-45
7
24%
4
12%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4
Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 23 18 3 2 52 - 21 57
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 23 7 10 6 34 - 39 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 0:1 23 6 7 10 24 - 35 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 1:0 12 9 1 2 28 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 0:1 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 0:1 12 3 3 6 12 - 20 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      41'
      Christos Zafeiris получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Реесе Сёрен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 1:1 Хёугесунн онлайн

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