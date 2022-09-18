Тур: 23. Стадион: Аспмира Стадион
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаРеесе Сёрен
41' Желтая карточкаChristos Zafeiris
1:0
49' ГолЭспейор Рунар
1:1
58' ГолЭскесен Юлиус
90' Желтая карточкаСольбаккен Ола
90'+6
Ход матча
7'
49'
1:0
58'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
22
Лоде
Мариус
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Санде МадсНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Будё-Глимт
Хёугесунн
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
9 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|19 (3)
|0.83
|Ветлесен Уго
|8
|0.35
|Эспейор Рунар
|6
|0.26
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.26
|Салтнес Ульрик
|5
|0.22
|Мугиша Джоэл
|2
|0.09
|Амундсен Исак
|2
|0.09
|Вембангомо Брис
|1
|0.04
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.39
|Санде Мадс
|5
|0.22
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.17
|Нжи Билал
|4
|0.17
|Christos Zafeiris
|3
|0.13
|Теркильдсен Петер
|2
|0.09
|Реесе Сёрен
|2
|0.09
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|1
|0.04
|Гонг Хилари
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|5
|0
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Реесе Сёрен
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Christos Zafeiris
|4
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
14
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
3
9%
2
14%
1-15
3
9%
3
21%
16-30
10
30%
2
14%
31-45
3
9%
4
29%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
7
21%
2
14%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
4
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
6
38%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
3
13%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
8
33%
5
24%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
2
14%
3
17%
76-90
Забито
57
35
26 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
6
11%
5
14%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
15
26%
6
17%
31-45
4
7%
9
26%
46-60
12
21%
3
9%
61-75
15
26%
7
20%
76-90
Пропущено
29
34
12 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
3
10%
5
15%
1-15
3
10%
8
24%
16-30
6
21%
7
21%
31-45
7
24%
4
12%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4
Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|23
|18
|3
|2
|52 - 21
|57
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|5
|5
|40 - 24
|44
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|23
|12
|6
|5
|56 - 30
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|3
|8
|42 - 32
|39
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|23
|9
|5
|9
|38 - 34
|32
|9.
|Тромсё
|23
|7
|10
|6
|34 - 39
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|0:1
|23
|6
|7
|10
|24 - 35
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|1:0
|12
|9
|1
|2
|28 - 11
|28
|3.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Волеренга
|11
|8
|1
|2
|23 - 10
|25
|5.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3