Тур: 23. Стадион: Леркендаль Зрители: 13529
3:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолТенгстедт Каспер
9' Желтая карточкаRenzo Giampaoli
2:0
11' ГолСэтер Оле Кристиан
48' Желтая карточкаБёркеейет Тобиас
2:1
50' ГолОльсен Томас
3:1
51' ГолСэтер Оле Кристиан
76' Желтая карточкаТенгстедт Каспер
89' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
89' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
90'+5
Ход матча
6'
1:0
11'
48'
50'
51'
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Русенборг
Лиллестрём
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
29 матчей
58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (2)
|0.57
|Тенгстедт Каспер
|8
|0.35
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.3
|Samuel Rogers
|5
|0.22
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.13
|Перейра Адриан
|2
|0.09
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.09
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.09
|Хольсе Карло
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Йенсен Виктор
|1
|0.04
|Хольм Ноа
|1
|0.04
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.04
|Хрупалла Павел
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.26
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.22
|Драгснес Ветле
|4
|0.17
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.13
|Петтерссон Том
|3
|0.13
|Огбу Иго
|3
|0.13
|Осен Йермунд
|2
|0.09
|Кнудсен Магнус
|2
|0.09
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.09
|Гарнас Эспен
|2
|0.09
|Мэтью Ифиний
|2
|0.09
|Ольсен Томас
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Кристиансен Мадс
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
18
15 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
8
31%
2
11%
31-45
6
23%
4
22%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
2
8%
6
33%
76-90
Пропущено
11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
5
24%
1-15
4
36%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Забито
24
21
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
4
17%
3
14%
1-15
8
33%
2
10%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
7
29%
29%
4
19%
61-75
2
8%
6
29%
76-90
Пропущено
19
4
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
1
25%
16-30
4
21%
1
25%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
25%
76-90
Забито
50
39
28 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
10
20%
3
8%
1-15
9
18%
3
8%
16-30
9
18%
7
18%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
10
20%
9
23%
61-75
4
8%
12
31%
76-90
Пропущено
30
25
18 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
17%
5
20%
1-15
7
23%
5
20%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
4
13%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|23
|18
|3
|2
|52 - 21
|57
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|5
|5
|40 - 24
|44
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|23
|12
|6
|5
|56 - 30
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|3
|8
|42 - 32
|39
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|23
|9
|5
|9
|38 - 34
|32
|9.
|Тромсё
|23
|7
|10
|6
|34 - 39
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|0:1
|23
|6
|7
|10
|24 - 35
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|1:0
|12
|9
|1
|2
|28 - 11
|28
|3.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Волеренга
|11
|8
|1
|2
|23 - 10
|25
|5.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3