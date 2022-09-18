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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 23. Стадион: Зрители: 13529
Русенборг
3:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
6' Гол
Тенгстедт Каспер
9' Желтая карточка
Renzo Giampaoli
2:0
11' Гол
Сэтер Оле Кристиан
48' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
2:1
50' Гол
Ольсен Томас
3:1
51' Гол
Сэтер Оле Кристиан
76' Желтая карточка
Тенгстедт Каспер
89' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
89' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
90'+5
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
18
Renzo
Giampaoli
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Хольсе
Карло
17
Тенгстедт
Каспер
27
Сэтер
Оле
Кристиан
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
3
Рослер
Колин
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Русенборг
3-5-2
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Русенборг
Лиллестрём

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

29 матчей

58.6%
24.1%
17.3%
17 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:0
С
0:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:4
Т
2:1
Т
0:5
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
0:3
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:5
Т
4:4
Т
1:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
4:0
Т
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 13 (2) 0.57
Тенгстедт Каспер 8 0.35
Веккья Стефано 7 (1) 0.3
Samuel Rogers 5 0.22
Рейтан Эрленд Даль 3 0.13
Перейра Адриан 2 0.09
Бёркеейет Тобиас 2 0.09
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.09
Хольсе Карло 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Йенсен Виктор 1 0.04
Хольм Ноа 1 0.04
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.04
Хрупалла Павел 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.26
Фридьонссон Хольмберт 5 0.22
Драгснес Ветле 4 0.17
Ибрахимай Илльдрен 3 0.13
Петтерссон Том 3 0.13
Огбу Иго 3 0.13
Осен Йермунд 2 0.09
Кнудсен Магнус 2 0.09
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.09
Гарнас Эспен 2 0.09
Мэтью Ифиний 2 0.09
Ольсен Томас 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Огбу Иго 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
18
15 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
6
23%
0
0%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
8
31%
2
11%
31-45
6
23%
4
22%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
2
8%
6
33%
76-90

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
5
24%
1-15
4
36%
4
19%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
4
17%
3
14%
1-15
8
33%
2
10%
16-30
1
4%
5
24%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
7
29%
29%
4
19%
61-75
2
8%
6
29%
76-90

Пропущено

19
4
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
1
25%
16-30
4
21%
1
25%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
1
25%
76-90

Забито

50
39
28 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
10
20%
3
8%
1-15
9
18%
3
8%
16-30
9
18%
7
18%
31-45
8
16%
5
13%
46-60
10
20%
9
23%
61-75
4
8%
12
31%
76-90

Пропущено

30
25
18 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
17%
5
20%
1-15
7
23%
5
20%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
5
17%
3
12%
61-75
4
13%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0
Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 23 18 3 2 52 - 21 57
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 23 7 10 6 34 - 39 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 0:1 23 6 7 10 24 - 35 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 1:0 12 9 1 2 28 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 0:1 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 0:1 12 3 3 6 12 - 20 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Ренцо Джампаоли получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Тенгстедт Каспер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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