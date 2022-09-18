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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 23. Стадион: Зрители: 9252
Волеренга
4:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
34' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
1:0
36' Гол
Лаюни Амор
2:0
45' Гол
Лаюни Амор
3:0
79' Гол
Кристенсен Тобиас
81' Желтая карточка
Винбо Альбин
4:0
84' Гол
Jacob Eng
90'+5
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
18
Fredrik
Mani
Paalerud
23
Айер
Кинин
8
Куртович
Виллиам
19
Ордагич
Амер
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
28
Эррайс
Руфо
Волеренга
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Саннефьёрд

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

21 матч

71.4%
4.8%
23.8%
15 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Т
1:3
Т
3:0
Т
3:1
Т
0:3
Т
2:1
ТМК
1:0
Т
2:2
Т
0:1
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
4:0
Т
2:0
Т
0:3
КН
2:4
Т
3:0
Т
0:1
Т
1:2
Т
0:2
ТМС
0:1
ТМС
2:5
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 6 0.26
Лаюни Амор 5 (1) 0.22
Кьяртанссон Видар 4 0.17
Удаль Хенрик 4 0.17
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.17
Jacob Eng 3 0.13
Кристенсен Тобиас 2 0.09
Жута Леонард 2 0.09
Доннум Арон 2 0.09
Хольм Один Тьяго 2 0.09
Страндберг Стефан 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Несберг Иван 1 0.04
Толлос Йонатан 1 0.04
Ятта Сиди 1 0.04
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.48
Тветер Александер Рууд 8 0.35
Айер Кинин 3 0.13
Вега Дейвер 2 0.09
Ньенету Франклин 2 0.09
Хокенстад Матс 2 0.09
Jesper Taaje 2 0.09
Янсен Квинт 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Фло Фредрик 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Маркманруд Ларс 1 0.04
Ian Smeulers 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Странд Петтер 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Шёнг Магнус 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Куртович Виллиам 4 0
Ian Smeulers 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Айер Кинин 2 0
Винбо Альбин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Ордагич Амер 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
6
27%
3
18%
76-90

Пропущено

11
26
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
4
15%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
6
23%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
12%
7
33%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
2
8%
3
12%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
5
20%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
9
38%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Забито

39
38
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
4
10%
9
24%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
10
26%
6
16%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
6
15%
9
24%
61-75
10
26%
6
16%
76-90

Пропущено

35
51
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
4
11%
7
14%
1-15
2
6%
2
4%
16-30
7
20%
11
22%
31-45
6
17%
12
24%
46-60
10
29%
8
16%
61-75
6
17%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0
Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 23 18 3 2 52 - 21 57
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 23 7 10 6 34 - 39 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 0:1 23 6 7 10 24 - 35 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 1:0 12 9 1 2 28 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 0:1 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 0:1 12 3 3 6 12 - 20 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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