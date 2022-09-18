Тур: 23. Стадион: Intility Arena Зрители: 9252
4:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаКристенсен Тобиас
1:0
36' ГолЛаюни Амор
2:0
45' ГолЛаюни Амор
3:0
79' ГолКристенсен Тобиас
81' Желтая карточкаВинбо Альбин
4:0
84' ГолJacob Eng
90'+5
Ход матча
36'
45'
2:0
74'
79'
81'
84'
4:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Эррайс РуфоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Волеренга
Саннефьёрд
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
21 матч
71.4%
4.8%
23.8%
15 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|6
|0.26
|Лаюни Амор
|5 (1)
|0.22
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.17
|Удаль Хенрик
|4
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.17
|Jacob Eng
|3
|0.13
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.09
|Жута Леонард
|2
|0.09
|Доннум Арон
|2
|0.09
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.09
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Несберг Иван
|1
|0.04
|Толлос Йонатан
|1
|0.04
|Ятта Сиди
|1
|0.04
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|11
|0.48
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.35
|Айер Кинин
|3
|0.13
|Вега Дейвер
|2
|0.09
|Ньенету Франклин
|2
|0.09
|Хокенстад Матс
|2
|0.09
|Jesper Taaje
|2
|0.09
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Фло Фредрик
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Маркманруд Ларс
|1
|0.04
|Ian Smeulers
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Шёнг Магнус
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Ian Smeulers
|4
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Ордагич Амер
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
6
27%
3
18%
76-90
Пропущено
11
26
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
4
15%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
6
23%
31-45
4
36%
5
19%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
12%
7
33%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Пропущено
24
25
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 10
2
8%
3
12%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
25%
5
20%
31-45
2
8%
7
28%
46-60
9
38%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Забито
39
38
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
4
10%
9
24%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
10
26%
6
16%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
6
15%
9
24%
61-75
10
26%
6
16%
76-90
Пропущено
35
51
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
4
11%
7
14%
1-15
2
6%
2
4%
16-30
7
20%
11
22%
31-45
6
17%
12
24%
46-60
10
29%
8
16%
61-75
6
17%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0
Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|23
|18
|3
|2
|52 - 21
|57
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|5
|5
|40 - 24
|44
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|23
|12
|6
|5
|56 - 30
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|3
|8
|42 - 32
|39
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|23
|9
|5
|9
|38 - 34
|32
|9.
|Тромсё
|23
|7
|10
|6
|34 - 39
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|0:1
|23
|6
|7
|10
|24 - 35
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|1:0
|12
|9
|1
|2
|28 - 11
|28
|3.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Волеренга
|11
|8
|1
|2
|23 - 10
|25
|5.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3