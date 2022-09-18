  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 23. Стадион:
Стрёмсгодсет
4:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
1:0
14' Гол
Хове Йохан
44' Желтая карточка
Гйесдал Хенрик
2:0
45' Гол
Валсвик Густав
58' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
3:0
67' Гол
Хове Йохан
4:0
77' Гол
Фрайдей Фред
4:1
85' Пенальти
Мумбанья Фарис
90'+6
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
19
Браут-Брюнес
Джонатан
30
Мбайе
Серинье
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
29
Мумбанья
Фарис
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
Стрёмсгодсет
4-3-3
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Кристиансунд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Т
0:3
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
2:3
Т
2:3
Т
4:0
Т
4:2
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 10 0.43
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.22
Фрайдей Фред 5 0.22
Ипалибо Джек 4 0.17
Стенгель Херман 3 (1) 0.13
Валсвик Густав 3 0.13
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.09
Гулликсен Тобиас 2 0.09
Энерсен Оле 1 0.04
Токстад Кристоффер 1 0.04
Боаэн Эрнест 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.26
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.22
Диоп Амиду 3 0.13
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.09
Хопмарк Андреас 2 0.09
Картум Сандер Эрик 1 0.04
Каллудра Лиридон 1 0.04
Нилсен Снорре 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Виллиамсен Макс 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Грогард Томас 2 0
Стенгель Херман 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Гйесдал Хенрик 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
7
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
1
14%
16-30
7
26%
1
14%
31-45
6
22%
2
29%
46-60
3
11%
1
14%
61-75
6
22%
2
29%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
3
17%
7
30%
46-60
6
33%
1
4%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
3
17%
1-15
1
10%
5
28%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
4
22%
76-90

Пропущено

17
23
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
7
30%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Забито

37
25
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
1
3%
3
12%
1-15
5
14%
6
24%
16-30
10
27%
4
16%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
10
27%
6
24%
76-90

Пропущено

35
46
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
7
20%
6
13%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
6
17%
10
22%
31-45
4
11%
11
24%
46-60
9
26%
5
11%
61-75
6
17%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0
Кристиансунд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1
Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 23 18 3 2 52 - 21 57
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 23 7 10 6 34 - 39 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 0:1 23 6 7 10 24 - 35 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 1:0 12 9 1 2 28 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 0:1 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 0:1 12 3 3 6 12 - 20 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Валсвик Густав бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Стрёмсгодсет 4:1 Кристиансунд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     