Тур: 23. Стадион: Мариенлист
4:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолХове Йохан
44' Желтая карточкаГйесдал Хенрик
2:0
45' ГолВалсвик Густав
58' Желтая карточкаКаллудра Лиридон
3:0
67' ГолХове Йохан
4:0
77' ГолФрайдей Фред
4:1
85' ПенальтиМумбанья Фарис
90'+6
Ход матча
14'
1:0
44'
45'
58'
67'
3:0
77'
4:0
85'
4:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминЗащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Кристиансунд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|10
|0.43
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.22
|Фрайдей Фред
|5
|0.22
|Ипалибо Джек
|4
|0.17
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.13
|Валсвик Густав
|3
|0.13
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.09
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.09
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Боаэн Эрнест
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.26
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.22
|Диоп Амиду
|3
|0.13
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.09
|Хопмарк Андреас
|2
|0.09
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.04
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Муколли Агон
|1
|0.04
|Ертсен Торгиль
|1
|0.04
|Виллиамсен Макс
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|5
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
7
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
1
14%
16-30
7
26%
1
14%
31-45
6
22%
2
29%
46-60
3
11%
1
14%
61-75
6
22%
2
29%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
3
17%
7
30%
46-60
6
33%
1
4%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
3
17%
1-15
1
10%
5
28%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
4
22%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
5
29%
29%
2
9%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
7
30%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Забито
37
25
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
1
3%
3
12%
1-15
5
14%
6
24%
16-30
10
27%
4
16%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
10
27%
6
24%
76-90
Пропущено
35
46
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
7
20%
6
13%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
6
17%
10
22%
31-45
4
11%
11
24%
46-60
9
26%
5
11%
61-75
6
17%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2
Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0
Кристиансунд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1
Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|23
|18
|3
|2
|52 - 21
|57
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|5
|5
|40 - 24
|44
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|23
|12
|6
|5
|56 - 30
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|3
|8
|42 - 32
|39
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|23
|9
|5
|9
|38 - 34
|32
|9.
|Тромсё
|23
|7
|10
|6
|34 - 39
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|0:1
|23
|6
|7
|10
|24 - 35
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|1:0
|12
|9
|1
|2
|28 - 11
|28
|3.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Волеренга
|11
|8
|1
|2
|23 - 10
|25
|5.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3