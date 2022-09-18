  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 23. Стадион:
Викинг
2:2
Конец матча
Тромсё
0'
10' Желтая карточка
Псише Кристоф
1:0
12' Гол
Викстёль Рольф
21' Желтая карточка
Daniel Seland Karlsbakk
41' Желтая карточка
Скюття Наатан
43' Желтая карточка
Енссен Андерс
1:1
48' Гол
Псише Кристоф
57' Желтая карточка
Нордас Лассе
78' Желтая карточка
Трипич Златко
80' Желтая карточка
Брекало Давид
1:2
88' Гол
Каманси Уоррен
2:2
90' Гол
Траоре Маи
90' Желтая карточка
Хаугор Якоб
90' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
90'+6
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
3
Веватне
Вильяр
4
Брекало
Давид
9
Кабран
Кевин
23
Викстёль
Рольф
12
Скюття
Наатан
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
8
Антонсен
Кент-Аре
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
14
Каманси
Уоррен
17
Китолано
Эрик
9
Нордас
Лассе
Викинг
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Тромсё

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
0:2
Т
0:1
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
4:3
Т
2:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.35
Траоре Маи 4 0.17
Себулонсен Себастьян 4 0.17
Трипич Златко 4 (1) 0.17
Лёкберг Кристоффер 3 0.13
Кабран Кевин 2 0.09
Сандберг Никлас 2 (1) 0.09
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 8 0.35
Миккельсен Эугуст 5 (1) 0.22
Каманси Уоррен 4 0.17
Опсал Сакариас 2 0.09
Вестерлунн Никлас 2 0.09
Йенсен Рубен 2 0.09
Эбийе Мозес 2 0.09
Псише Кристоф 2 0.09
Гундерсен Йостейн 2 0.09
Нильсен Лассе III 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Трипич Златко 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Викстёль Рольф 2 0
Скюття Наатан 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Кабран Кевин 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 5 0
Нильсен Лассе III 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Енссен Андерс 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
3
25%
76-90

Пропущено

10
23
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
1
10%
5
22%
31-45
3
30%
2
9%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
1
10%
7
30%
76-90

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
16%
6
27%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
7
37%
4
18%
76-90

Пропущено

27
16
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
19%
2
13%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
6
22%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
22%
3
19%
76-90

Забито

38
34
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
5
13%
7
21%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
2
5%
9
26%
46-60
10
26%
2
6%
61-75
13
34%
7
21%
76-90

Пропущено

37
39
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
5
14%
4
10%
1-15
8
22%
6
15%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
9
24%
6
15%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
7
19%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1
Тромсё
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 23 18 3 2 52 - 21 57
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 23 7 10 6 34 - 39 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 0:1 23 6 7 10 24 - 35 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 1:0 12 9 1 2 28 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 0:1 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 0:1 12 3 3 6 12 - 20 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Викинг 2:2 Тромсё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     