Тур: 23. Стадион: SR-Bank Arena
0'
10' Желтая карточкаПсише Кристоф
1:0
12' ГолВикстёль Рольф
21' Желтая карточкаDaniel Seland Karlsbakk
41' Желтая карточкаСкюття Наатан
43' Желтая карточкаЕнссен Андерс
1:1
48' ГолПсише Кристоф
57' Желтая карточкаНордас Лассе
78' Желтая карточкаТрипич Златко
80' Желтая карточкаБрекало Давид
1:2
88' ГолКаманси Уоррен
2:2
90' ГолТраоре Маи
90' Желтая карточкаХаугор Якоб
90' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
90'+6
Ход матча
10'
12'
1:0
41'
43'
48'
1:1
57'
78'
80'
88'
1:2
90'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Викинг
Тромсё
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
46.2%
11.5%
42.3%
12 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.35
|Траоре Маи
|4
|0.17
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.17
|Трипич Златко
|4 (1)
|0.17
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.13
|Кабран Кевин
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.09
|Танген Харальд
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Хауген Херман
|1
|0.04
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|8
|0.35
|Миккельсен Эугуст
|5 (1)
|0.22
|Каманси Уоррен
|4
|0.17
|Опсал Сакариас
|2
|0.09
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.09
|Йенсен Рубен
|2
|0.09
|Эбийе Мозес
|2
|0.09
|Псише Кристоф
|2
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.09
|Нильсен Лассе III
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|1
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Кабран Кевин
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Нильсен Лассе III
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Енссен Андерс
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
3
25%
76-90
Пропущено
10
23
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
1
10%
5
22%
31-45
3
30%
2
9%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
1
10%
7
30%
76-90
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
16%
6
27%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
7
37%
4
18%
76-90
Пропущено
27
16
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
19%
2
13%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
6
22%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
22%
3
19%
76-90
Забито
38
34
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
5
13%
7
21%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
4
11%
5
15%
31-45
2
5%
9
26%
46-60
10
26%
2
6%
61-75
13
34%
7
21%
76-90
Пропущено
37
39
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 20
5
14%
4
10%
1-15
8
22%
6
15%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
9
24%
6
15%
46-60
3
8%
6
15%
61-75
7
19%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2
Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1
Тромсё
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|23
|18
|3
|2
|52 - 21
|57
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|5
|5
|40 - 24
|44
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|23
|12
|6
|5
|56 - 30
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|3
|8
|42 - 32
|39
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|23
|9
|5
|9
|38 - 34
|32
|9.
|Тромсё
|23
|7
|10
|6
|34 - 39
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|0:1
|23
|6
|7
|10
|24 - 35
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|1:0
|12
|9
|1
|2
|28 - 11
|28
|3.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Волеренга
|11
|8
|1
|2
|23 - 10
|25
|5.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3