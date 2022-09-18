Тур: 23. Стадион: Акер
0'
18' Желтая карточкаХауган Эйрик
19' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
1:0
24' ГолБрюнхильдсен Ола
62' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
Ход матча
18'
19'
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Simen RafnПолузащитник
- Нападающий
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Мольде
Олесунн
27 матчей
96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
25.9%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
36 матчей
72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.8%
33.3%
13.9%
19 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|9 (1)
|0.39
|Коса Маркус Андреас
|7
|0.3
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.3
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.3
|Линнес Мартин
|4
|0.17
|Эйкрем Магнус
|3
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.13
|Зехнини Рафик
|2
|0.09
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Kristian Eriksen
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|1
|0.04
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.04
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.3
|Эбийе Мозес
|4
|0.17
|Дубвик Исак
|3
|0.13
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.09
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.09
|Бармен Кристоффер
|2
|0.09
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|Лима Эриксон
|1
|0.04
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.04
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Simen Rafn
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Хауган Эйрик
|6
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|7
|0
|Голубович Петар
|5
|0
|Шербечич Бесим
|5
|0
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
12
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
6
24%
1
8%
1-15
5
20%
3
25%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
4
16%
2
17%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
2
17%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
3
16%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
7
37%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
4%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
8
33%
4
31%
31-45
6
25%
2
15%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
6
25%
3
23%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Забито
49
25
23 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
7
14%
1
4%
1-15
5
10%
4
16%
16-30
11
22%
8
32%
31-45
10
20%
4
16%
46-60
7
14%
3
12%
61-75
9
18%
5
20%
76-90
Пропущено
23
33
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
3
13%
4
12%
1-15
5
22%
2
6%
16-30
3
13%
6
18%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
6
26%
8
24%
61-75
6
26%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|23
|18
|3
|2
|52 - 21
|57
|2.
|Лиллестрём
|23
|13
|5
|5
|40 - 24
|44
|3.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|4.
|Будё-Глимт
|23
|12
|6
|5
|56 - 30
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|3
|8
|42 - 32
|39
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|23
|9
|5
|9
|38 - 34
|32
|9.
|Тромсё
|23
|7
|10
|6
|34 - 39
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|0:1
|23
|6
|7
|10
|24 - 35
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|1:0
|12
|9
|1
|2
|28 - 11
|28
|3.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Волеренга
|11
|8
|1
|2
|23 - 10
|25
|5.
|Тромсё
|11
|7
|3
|1
|22 - 16
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|2
|0
|24 - 10
|29
|2.
|Будё-Глимт
|11
|7
|0
|4
|23 - 15
|21
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|0:1
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3