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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 23. Стадион: Зрители: 6251
Мольде
3:0
Конец матча
Олесунн
0'
18' Желтая карточка
Хауган Эйрик
19' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
1:0
24' Гол
Брюнхильдсен Ола
62' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
2:0
85' Гол
Коса Маркус Андреас
3:0
88' Гол
Kristian Eriksen
90'+7
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
25
Брейвик
Эмиль
8
Маннсверк
Сиверт
15
Коса
Маркус
Андреас
9
Фофана
Датро
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Грютебуст
Стен
5
Фельман
Давид
25
Шербечич
Бесим
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
2
Голубович
Петар
6
Сегберг
Эрленд
27
Чанаджия
Дарио
33
Simen
Rafn
23
Кумсан
Джилберт
21
Эбийе
Мозес
14
Torbjoern
Kallevaag
Мольде
3-5-2
Олесунн
3-4-3

История личных встреч

Мольде
Олесунн

27 матчей

96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
25.9%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

36 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.8%
33.3%
13.9%
19 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Т
0:2
Т
2:1
Т
1:4
ТМК
5:2
К
4:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
Т
0:3
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
0:2
Т
1:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
5:1
ТМС
2:2
ТМК
2:2
Т
5:0
Т
0:1
ТМС
3:1
Т
1:3
Т
4:1
Т
0:1
Т
2:1
ТМС
3:2
Т
1:3
Т
5:2
ТМС
2:2
Т
0:0
Т
2:1
КН
2:2
Т
3:1
Т
0:2
ТМС
1:0
Т
0:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 9 (1) 0.39
Коса Маркус Андреас 8 0.35
Грёдем Магнус 7 (1) 0.3
Брюнхильдсен Ола 7 0.3
Линнес Мартин 4 0.17
Эйкрем Магнус 3 0.13
Хёуген Кристоффер 3 0.13
Kristian Eriksen 2 0.09
Зехнини Рафик 2 0.09
Брейвик Эмиль 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Хуссейн Эцаз 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Риса Бирк 0 0
Ловик Матиас 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.3
Эбийе Мозес 4 0.17
Дубвик Исак 3 0.13
Нордли Симен Болькан 2 0.09
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.09
Бармен Кристоффер 2 0.09
Чанаджия Дарио 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Simen Rafn 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 6 0
Хансен Беньямин 3 1
Брейвик Эмиль 4 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 7 0
Голубович Петар 5 0
Шербечич Бесим 5 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
12
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
6
21%
1
8%
1-15
6
21%
3
25%
16-30
3
11%
4
33%
31-45
4
14%
2
17%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
2
17%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
31%
7
32%
61-75
4
31%
6
27%
76-90

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
8
33%
4
31%
31-45
6
25%
2
15%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
6
25%
3
23%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Забито

52
25
24 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
7
13%
1
4%
1-15
6
12%
4
16%
16-30
11
21%
8
32%
31-45
10
19%
4
16%
46-60
7
13%
3
12%
61-75
11
21%
5
20%
76-90

Пропущено

23
36
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
3
13%
4
11%
1-15
5
22%
3
8%
16-30
3
13%
6
17%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
6
26%
8
22%
61-75
6
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1
Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 23 18 3 2 54 - 21 57
2. Лиллестрём 23 13 5 5 40 - 24 44
3. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
4. Будё-Глимт 23 12 6 5 56 - 30 42
5. Волеренга 23 12 3 8 42 - 32 39
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 23 9 5 9 38 - 34 32
9. Тромсё 23 7 10 6 34 - 39 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 23 6 7 10 24 - 37 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Волеренга 11 8 1 2 23 - 10 25
5. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Чанаджия Дарио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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